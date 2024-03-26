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Сильные дожди и понижение температуры: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 26.03.2024
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Сильные дожди и понижение температуры: погода в Крыму во вторник
Сильные дожди и понижение температуры: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Сильные дожди и понижение температуры: погода в Крыму во вторник
Во вторник быстродвижущийся Балканский циклон принесет на полуостров дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, в горах с мокрым снегом. Об... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T00:01
2024-03-26T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Во вторник быстродвижущийся Балканский циклон принесет на полуостров дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, в горах с мокрым снегом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Дожди, ночью и утром временами сильные. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 10-15 м/с, ночью и утром местами до 22 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +7...+9 градусов.В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер ночью западный, днем северо-западный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +9…+11.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, дождь. Температура воздуха ночью +5...+7, днем от +8 до +15 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240325/shtorm-s-livnyami-i-shkvalom-nadvigaetsya-na-krym-1136005846.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сильные дожди и понижение температуры: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник пройдут сильные дожди и понизится температура воздуха

00:01 26.03.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Во вторник быстродвижущийся Балканский циклон принесет на полуостров дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, в горах с мокрым снегом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Усилится юго-западный с переходом на северо-западный ветер 10-15 м/с, местами до штормовых значений 22-27 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, в горах 0…-3 градуса, днем +6…+11, в горах 0…+5 градусов", - говорится в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Дожди, ночью и утром временами сильные. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 10-15 м/с, ночью и утром местами до 22 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +7...+9 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер ночью западный, днем северо-западный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +9…+11.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, дождь. Температура воздуха ночью +5...+7, днем от +8 до +15 градусов.
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Вчера, 10:19
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Сильные дожди и понижение температуры: погода в Крыму во вторник
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23:02Главные новости Крыма: 25 марта
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