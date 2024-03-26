https://crimea.ria.ru/20240326/silnye-dozhdi-i-ponizhenie-temperatury-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1135906769.html
Сильные дожди и понижение температуры: погода в Крыму во вторник
Сильные дожди и понижение температуры: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Сильные дожди и понижение температуры: погода в Крыму во вторник
Во вторник быстродвижущийся Балканский циклон принесет на полуостров дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, в горах с мокрым снегом. Об... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T00:01
2024-03-26T00:01
2024-03-26T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Во вторник быстродвижущийся Балканский циклон принесет на полуостров дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, в горах с мокрым снегом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Дожди, ночью и утром временами сильные. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 10-15 м/с, ночью и утром местами до 22 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +7...+9 градусов.В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер ночью западный, днем северо-западный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +9…+11.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, дождь. Температура воздуха ночью +5...+7, днем от +8 до +15 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240325/shtorm-s-livnyami-i-shkvalom-nadvigaetsya-na-krym-1136005846.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сильные дожди и понижение температуры: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник пройдут сильные дожди и понизится температура воздуха
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Во вторник быстродвижущийся Балканский циклон принесет на полуостров дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, в горах с мокрым снегом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Усилится юго-западный с переходом на северо-западный ветер 10-15 м/с, местами до штормовых значений 22-27 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, в горах 0…-3 градуса, днем +6…+11, в горах 0…+5 градусов", - говорится в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Дожди, ночью и утром временами сильные. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 10-15 м/с, ночью и утром местами до 22 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +7...+9 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер ночью западный, днем северо-западный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +9…+11.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, дождь. Температура воздуха ночью +5...+7, днем от +8 до +15 градусов.