https://crimea.ria.ru/20240326/silnye-dozhdi-i-ponizhenie-temperatury-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1135906769.html

Сильные дожди и понижение температуры: погода в Крыму во вторник

Сильные дожди и понижение температуры: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 26.03.2024

Сильные дожди и понижение температуры: погода в Крыму во вторник

Во вторник быстродвижущийся Балканский циклон принесет на полуостров дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, в горах с мокрым снегом. Об... РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T00:01

2024-03-26T00:01

2024-03-26T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Во вторник быстродвижущийся Балканский циклон принесет на полуостров дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, в горах с мокрым снегом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Дожди, ночью и утром временами сильные. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 10-15 м/с, ночью и утром местами до 22 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +7...+9 градусов.В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер ночью западный, днем северо-западный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +9…+11.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, дождь. Температура воздуха ночью +5...+7, днем от +8 до +15 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240325/shtorm-s-livnyami-i-shkvalom-nadvigaetsya-na-krym-1136005846.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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