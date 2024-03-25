https://crimea.ria.ru/20240325/putin-poblagodaril-vsekh-kto-okazyval-pomosch-posle-terakta-v-krokuse-1136026348.html

Путин поблагодарил всех, кто оказывал помощь после теракта в "Крокусе"

Путин поблагодарил всех, кто оказывал помощь после теракта в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Путин поблагодарил всех, кто оказывал помощь после теракта в "Крокусе"

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом он заявил в ходе... РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T21:15

2024-03-25T21:15

2024-03-25T21:21

владимир путин (политик)

"крокус сити холл"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом он заявил в ходе совещание по мерам, предпринимаемым после теракта. Он также поблагодарил всех, кто "в тяжелейших условиях спасал людей, помогал пострадавшим". Наше общество в это непростое время показало пример подлинной солидарности, сплоченности, взаимной поддержки, подчеркнул президент.Путин отметил, что среди направляющих слова поддержки и сочувствия пострадавшим - люди разной национальности, из всех регионов страны и всех возрастов. Те, кто планировали этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу, подчеркнул он.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), "крокус сити холл"