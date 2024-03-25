Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил всех, кто оказывал помощь после теракта в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240325/putin-poblagodaril-vsekh-kto-okazyval-pomosch-posle-terakta-v-krokuse-1136026348.html
Путин поблагодарил всех, кто оказывал помощь после теракта в "Крокусе"
Путин поблагодарил всех, кто оказывал помощь после теракта в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Путин поблагодарил всех, кто оказывал помощь после теракта в "Крокусе"
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом он заявил в ходе... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T21:15
2024-03-25T21:21
владимир путин (политик)
"крокус сити холл"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом он заявил в ходе совещание по мерам, предпринимаемым после теракта. Он также поблагодарил всех, кто "в тяжелейших условиях спасал людей, помогал пострадавшим". Наше общество в это непростое время показало пример подлинной солидарности, сплоченности, взаимной поддержки, подчеркнул президент.Путин отметил, что среди направляющих слова поддержки и сочувствия пострадавшим - люди разной национальности, из всех регионов страны и всех возрастов. Те, кто планировали этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу, подчеркнул он.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), "крокус сити холл"
Материал дополняется
Путин поблагодарил всех, кто оказывал помощь после теракта в "Крокусе"

Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в "Крокусе"

21:15 25.03.2024 (обновлено: 21:21 25.03.2024)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин
выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом он заявил в ходе совещание по мерам, предпринимаемым после теракта.
"Прежде всего хочу еще раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате кровавого, варварского теракта 22 марта, пожелать скорейшего выздоровления раненым", - сказал президент.
Он также поблагодарил всех, кто "в тяжелейших условиях спасал людей, помогал пострадавшим". Наше общество в это непростое время показало пример подлинной солидарности, сплоченности, взаимной поддержки, подчеркнул президент.
Путин отметил, что среди направляющих слова поддержки и сочувствия пострадавшим - люди разной национальности, из всех регионов страны и всех возрастов. Те, кто планировали этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу, подчеркнул он.
 
Владимир Путин (политик)"Крокус Сити Холл"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:22Путин: контрнаступление Киева полностью провалилось
21:18Число жертв в "Крокус Сити Холле" выросло
21:16На Ай-Петри начали сносить незаконные постройки
21:15Путин поблагодарил всех, кто оказывал помощь после теракта в "Крокусе"
21:09Путин: теракт в "Крокусе" совершен руками радикальных исламистов
20:53Музей кино и картинная галерея: новое арт-пространство семьи Жигуновых
20:35В детсадах Керчи усиливают меры безопасности – родителей не пустят
20:18Дроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Белгородской области
20:11Обстановка на Крымскому мосту после открытия движения
20:02Названа дата старта приемной кампании в вузы в 2024 году
19:43Англосаксы засветились: что показала реакция в мире на теракт в "Крокусе"
19:36Крымский мост открыт для проезда автотранспорта
19:27Еще трое фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" арестованы
19:18В Салгире обнаружили токсичные вещества – ученые ищут их источник
19:01Просрочка не пройдет: с 1 апреля касса заблокирует опасный товар
18:55Крымский мост закрыт второй раз за день
18:40Для усиления защиты Крымского моста определят единого оператора
18:31В "Крокус Сити Холле" завершают разбор завалов
18:19Новая магнитная буря накроет Землю во вторник
18:08Когда запустят железную дорогу в Крым через новые регионы – Сальдо
Лента новостейМолния