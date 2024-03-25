https://crimea.ria.ru/20240325/putin-poblagodaril-vsekh-kto-okazyval-pomosch-posle-terakta-v-krokuse-1136026348.html
Путин поблагодарил всех, кто оказывал помощь после теракта в "Крокусе"
Путин поблагодарил всех, кто оказывал помощь после теракта в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Путин поблагодарил всех, кто оказывал помощь после теракта в "Крокусе"
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом он заявил в ходе... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T21:15
2024-03-25T21:15
2024-03-25T21:21
владимир путин (политик)
"крокус сити холл"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом он заявил в ходе совещание по мерам, предпринимаемым после теракта. Он также поблагодарил всех, кто "в тяжелейших условиях спасал людей, помогал пострадавшим". Наше общество в это непростое время показало пример подлинной солидарности, сплоченности, взаимной поддержки, подчеркнул президент.Путин отметил, что среди направляющих слова поддержки и сочувствия пострадавшим - люди разной национальности, из всех регионов страны и всех возрастов. Те, кто планировали этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу, подчеркнул он.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), "крокус сити холл"
Материал дополняется
Путин поблагодарил всех, кто оказывал помощь после теракта в "Крокусе"
Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в "Крокусе"
21:15 25.03.2024 (обновлено: 21:21 25.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин
выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом он заявил в ходе совещание по мерам, предпринимаемым после теракта.
"Прежде всего хочу еще раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате кровавого, варварского теракта 22 марта, пожелать скорейшего выздоровления раненым", - сказал президент.
Он также поблагодарил всех, кто "в тяжелейших условиях спасал людей, помогал пострадавшим". Наше общество в это непростое время показало пример подлинной солидарности, сплоченности, взаимной поддержки, подчеркнул президент.
Путин отметил, что среди направляющих слова поддержки и сочувствия пострадавшим - люди разной национальности, из всех регионов страны и всех возрастов. Те, кто планировали этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу, подчеркнул он.