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Новая магнитная буря накроет Землю во вторник

Новая магнитная буря накроет Землю во вторник - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Новая магнитная буря накроет Землю во вторник

Геомагнитная буря уровня G1 обрушится на Землю во вторник, 26 марта. Об этом говорится в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T18:19

2024-03-25T18:19

2024-03-25T18:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Геомагнитная буря уровня G1 обрушится на Землю во вторник, 26 марта. Об этом говорится в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.Также не спокойно будет 3,4 и 5 апреля, однако в эти дни магнитное возбуждение не достигнет штормовых значений.Ранее ученые прогнозировали возникновение магнитных бурь на 16 и 17 апреля. К этому времени прогноз скорректировали, указанные даты должны пройти без космических потрясений, при этом новая магнитная буря ожидается 21 апреля.Завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев сообщал ранее, что Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности. Это вызовет многочисленные магнитные бури – они будут происходить несколько раз в месяц, а максимум придется на май – июнь. Читайте также на РИА Новости Крым:Два небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое СолнцеУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероидЧилийские ученые изучили комету крымского астронома-любителя

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магнитные бури, космос, солнце, новости, земля, здоровье, общество