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Новая магнитная буря накроет Землю во вторник - РИА Новости Крым, 25.03.2024
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Новая магнитная буря накроет Землю во вторник
Новая магнитная буря накроет Землю во вторник - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Новая магнитная буря накроет Землю во вторник
Геомагнитная буря уровня G1 обрушится на Землю во вторник, 26 марта. Об этом говорится в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T18:19
2024-03-25T18:58
магнитные бури
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Геомагнитная буря уровня G1 обрушится на Землю во вторник, 26 марта. Об этом говорится в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.Также не спокойно будет 3,4 и 5 апреля, однако в эти дни магнитное возбуждение не достигнет штормовых значений.Ранее ученые прогнозировали возникновение магнитных бурь на 16 и 17 апреля. К этому времени прогноз скорректировали, указанные даты должны пройти без космических потрясений, при этом новая магнитная буря ожидается 21 апреля.Завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев сообщал ранее, что Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности. Это вызовет многочисленные магнитные бури – они будут происходить несколько раз в месяц, а максимум придется на май – июнь. Читайте также на РИА Новости Крым:Два небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое СолнцеУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероидЧилийские ученые изучили комету крымского астронома-любителя
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магнитные бури, космос, солнце, новости, земля, здоровье, общество
Новая магнитная буря накроет Землю во вторник

Во вторник Землю накроет магнитная буря уровня G1 - ученые

18:19 25.03.2024 (обновлено: 18:58 25.03.2024)
 
© NASAЧерное море из космоса
Черное море из космоса
© NASA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Геомагнитная буря уровня G1 обрушится на Землю во вторник, 26 марта. Об этом говорится в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
По данным ученых, магнитный шторм начнется в 6 часов утра 26 марта. Возмущение геомагнитной сферы будет продолжаться до полудня.
Также не спокойно будет 3,4 и 5 апреля, однако в эти дни магнитное возбуждение не достигнет штормовых значений.
Ранее ученые прогнозировали возникновение магнитных бурь на 16 и 17 апреля. К этому времени прогноз скорректировали, указанные даты должны пройти без космических потрясений, при этом новая магнитная буря ожидается 21 апреля.
Завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев сообщал ранее, что Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности. Это вызовет многочисленные магнитные бури – они будут происходить несколько раз в месяц, а максимум придется на май – июнь.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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