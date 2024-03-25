Для усиления защиты Крымского моста определят единого оператора
Для усиления защиты Крымского моста определят единого оператора – Минтранс
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Минтранс предлагает определить единого оператора по обеспечению транспортной безопасности Крымского моста, чтобы усилить его защиту. Проект соответствующего указа размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Анализ принимаемых мер по защите от актов незаконного вмешательства автодорожной и железнодорожной частей транспортного перехода через Керченский пролив и подходов к нему (далее – Крымский мост) свидетельствует о необходимости их совершенствования", – говорится в пояснительной записке к проекту указа.
По мнению авторов документа, "определение единого оператора окажет положительное влияние при принятии мер по защите Крымского моста от актов незаконного вмешательства".
В тексте проекта указа говорится, что единого оператора должно определить правительство Российской Федерации в течение шести месяцев. Также необходимо установить его полномочия и задачи по обеспечению транспортной безопасности автодорожной и железнодорожной частей транспортного перехода через Керченский пролив и подходов к нему.
В пояснительной записке авторы напоминают, что в настоящее время субъектами транспортной инфраструктуры являются три организации. В том числе ФКУ Упрдор "Тамань", который отвечает за автодорожную часть Крымского моста и автодорожные подходы к нему. В ведении ФГУП "КЖД" находится железнодорожная часть Крымского моста и железнодорожный подход к нему со стороны Республики Крым. Со стороны Краснодарского края ответственность за железнодорожный подход к Крымскому мосту несет Северо-Кавказская железная дорога – филиал ОАО "РЖД".
"Крымский мост состоит из двух объектов транспортной инфраструктуры, а автодорожные и железнодорожные подходы к нему включают в себя более 30 объектов транспортной инфраструктуры. Зоны транспортной безопасности автодорожной и железнодорожной частей Крымского моста имеют общие границы и контрольные-пропускные пункты", – говорится в пояснительной записке.
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