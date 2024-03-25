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Для усиления защиты Крымского моста определят единого оператора - РИА Новости Крым, 25.03.2024
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Для усиления защиты Крымского моста определят единого оператора
Для усиления защиты Крымского моста определят единого оператора - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Для усиления защиты Крымского моста определят единого оператора
Минтранс предлагает определить единого оператора по обеспечению транспортной безопасности Крымского моста, чтобы усилить его защиту. Проект соответствующего... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T18:40
2024-03-25T18:40
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Минтранс предлагает определить единого оператора по обеспечению транспортной безопасности Крымского моста, чтобы усилить его защиту. Проект соответствующего указа размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.По мнению авторов документа, "определение единого оператора окажет положительное влияние при принятии мер по защите Крымского моста от актов незаконного вмешательства".В тексте проекта указа говорится, что единого оператора должно определить правительство Российской Федерации в течение шести месяцев. Также необходимо установить его полномочия и задачи по обеспечению транспортной безопасности автодорожной и железнодорожной частей транспортного перехода через Керченский пролив и подходов к нему.В пояснительной записке авторы напоминают, что в настоящее время субъектами транспортной инфраструктуры являются три организации. В том числе ФКУ Упрдор "Тамань", который отвечает за автодорожную часть Крымского моста и автодорожные подходы к нему. В ведении ФГУП "КЖД" находится железнодорожная часть Крымского моста и железнодорожный подход к нему со стороны Республики Крым. Со стороны Краснодарского края ответственность за железнодорожный подход к Крымскому мосту несет Северо-Кавказская железная дорога – филиал ОАО "РЖД".8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел первый теракт. ФСБ России заявила, что за ним стояли власти Украины, СБУ. В феврале 2024 года Следком России установил все обстоятельства данного теракта. Во второй раз мост атаковали 17 июля 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Сделаем все для пресечения любых угроз – Путин о защищенности КрымаАксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУАтака на Крымский мост: в МИД Китая сделали заявление
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Для усиления защиты Крымского моста определят единого оператора

Для усиления защиты Крымского моста определят единого оператора – Минтранс

18:40 25.03.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Минтранс предлагает определить единого оператора по обеспечению транспортной безопасности Крымского моста, чтобы усилить его защиту. Проект соответствующего указа размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Анализ принимаемых мер по защите от актов незаконного вмешательства автодорожной и железнодорожной частей транспортного перехода через Керченский пролив и подходов к нему (далее – Крымский мост) свидетельствует о необходимости их совершенствования", – говорится в пояснительной записке к проекту указа.
По мнению авторов документа, "определение единого оператора окажет положительное влияние при принятии мер по защите Крымского моста от актов незаконного вмешательства".
В тексте проекта указа говорится, что единого оператора должно определить правительство Российской Федерации в течение шести месяцев. Также необходимо установить его полномочия и задачи по обеспечению транспортной безопасности автодорожной и железнодорожной частей транспортного перехода через Керченский пролив и подходов к нему.
В пояснительной записке авторы напоминают, что в настоящее время субъектами транспортной инфраструктуры являются три организации. В том числе ФКУ Упрдор "Тамань", который отвечает за автодорожную часть Крымского моста и автодорожные подходы к нему. В ведении ФГУП "КЖД" находится железнодорожная часть Крымского моста и железнодорожный подход к нему со стороны Республики Крым. Со стороны Краснодарского края ответственность за железнодорожный подход к Крымскому мосту несет Северо-Кавказская железная дорога – филиал ОАО "РЖД".

"Крымский мост состоит из двух объектов транспортной инфраструктуры, а автодорожные и железнодорожные подходы к нему включают в себя более 30 объектов транспортной инфраструктуры. Зоны транспортной безопасности автодорожной и железнодорожной частей Крымского моста имеют общие границы и контрольные-пропускные пункты", – говорится в пояснительной записке.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел первый теракт. ФСБ России заявила, что за ним стояли власти Украины, СБУ. В феврале 2024 года Следком России установил все обстоятельства данного теракта. Во второй раз мост атаковали 17 июля 2023 года.
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