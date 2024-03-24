https://crimea.ria.ru/20240324/spasateli-razobrali-stenu-krokusa-dlya-dostavki-100-tonnogo-krana-1135987391.html

Спасатели разобрали стену "Крокуса" для доставки 100-тонного крана

Спасатели разобрали стену "Крокуса" для доставки 100-тонного крана - РИА Новости Крым, 24.03.2024

Спасатели разобрали стену "Крокуса" для доставки 100-тонного крана

Ночью спасатели открыли технологический проем с западной стороны Крокуса, это облегчило доступ к концертному залу. Об этом сообщил в своем ТГ-канале губернатор... РИА Новости Крым, 24.03.2024

2024-03-24T11:55

2024-03-24T11:55

2024-03-24T12:05

"крокус сити холл"

андрей воробьев

красногорск

подмосковье

теракт

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Ночью спасатели открыли технологический проем с западной стороны Крокуса, это облегчило доступ к концертному залу. Об этом сообщил в своем ТГ-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев."Сейчас спасатели разбирают сцену, чтобы доставить в зону обрушения 100-тонный кран для разбора завалов. Поисковые работы продолжаются", - написал он.

красногорск

подмосковье

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", андрей воробьев, красногорск, подмосковье, теракт, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)