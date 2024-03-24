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Спасатели разобрали стену "Крокуса" для доставки 100-тонного крана - РИА Новости Крым, 24.03.2024
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Спасатели разобрали стену "Крокуса" для доставки 100-тонного крана
Спасатели разобрали стену "Крокуса" для доставки 100-тонного крана - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Спасатели разобрали стену "Крокуса" для доставки 100-тонного крана
Ночью спасатели открыли технологический проем с западной стороны Крокуса, это облегчило доступ к концертному залу. Об этом сообщил в своем ТГ-канале губернатор... РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T11:55
2024-03-24T12:05
"крокус сити холл"
андрей воробьев
красногорск
подмосковье
теракт
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Ночью спасатели открыли технологический проем с западной стороны Крокуса, это облегчило доступ к концертному залу. Об этом сообщил в своем ТГ-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев."Сейчас спасатели разбирают сцену, чтобы доставить в зону обрушения 100-тонный кран для разбора завалов. Поисковые работы продолжаются", - написал он.
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"крокус сити холл", андрей воробьев, красногорск, подмосковье, теракт, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Спасатели разобрали стену "Крокуса" для доставки 100-тонного крана

Воробьев: спасатели разобрали стену "Крокуса" для доставки внутрь 100-тонного крана

11:55 24.03.2024 (обновлено: 12:05 24.03.2024)
 
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкРазбор завалов в "Крокус Сити Холле"
Разбор завалов в Крокус Сити Холле
© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Ночью спасатели открыли технологический проем с западной стороны Крокуса, это облегчило доступ к концертному залу. Об этом сообщил в своем ТГ-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Сейчас спасатели разбирают сцену, чтобы доставить в зону обрушения 100-тонный кран для разбора завалов. Поисковые работы продолжаются", - написал он.
 
"Крокус Сити Холл"Андрей ВоробьевКрасногорскПодмосковьеТерактНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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