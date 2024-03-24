https://crimea.ria.ru/20240324/spasateli-razobrali-stenu-krokusa-dlya-dostavki-100-tonnogo-krana-1135987391.html
Спасатели разобрали стену "Крокуса" для доставки 100-тонного крана
Спасатели разобрали стену "Крокуса" для доставки 100-тонного крана - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Спасатели разобрали стену "Крокуса" для доставки 100-тонного крана
Ночью спасатели открыли технологический проем с западной стороны Крокуса, это облегчило доступ к концертному залу. Об этом сообщил в своем ТГ-канале губернатор... РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T11:55
2024-03-24T11:55
2024-03-24T12:05
"крокус сити холл"
андрей воробьев
красногорск
подмосковье
теракт
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Ночью спасатели открыли технологический проем с западной стороны Крокуса, это облегчило доступ к концертному залу. Об этом сообщил в своем ТГ-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев."Сейчас спасатели разбирают сцену, чтобы доставить в зону обрушения 100-тонный кран для разбора завалов. Поисковые работы продолжаются", - написал он.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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"крокус сити холл", андрей воробьев, красногорск, подмосковье, теракт, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Спасатели разобрали стену "Крокуса" для доставки 100-тонного крана
Воробьев: спасатели разобрали стену "Крокуса" для доставки внутрь 100-тонного крана
11:55 24.03.2024 (обновлено: 12:05 24.03.2024)