Крым молится о погибших и пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле"
Верующие Крыма молятся за невинно убиенных в подмосковном теракте
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвечи
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Православная и мусульманские общины полуострова выразили соболезнования родным и близким погибших и молятся о пострадавших.
"Вместе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом духовенство Крымской митрополии и паства Тавриды молятся об упокоении душ погибших, усердно испрашивают всесильной помощи милосердного Господа пострадавшим и напоминают всем братьям и сестрам во Христе о необходимости единения и сплоченности перед лицом угрозы, исходящей от террористов", - гласит официальное сообщение пресс-службы Крымской митрополии.
В свою очередь муфтий Крыма также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших от террористического нападения на посетителей концертного зала в Московской области.
"Мы молимся за людей, которые оказались заложниками преступной и бесчеловечной атаки. Просим Всевышнего Аллаха даровать пострадавшим спасения и здоровья. Разделяем боль и утрату тех, чьи близкие и родные люди погибли. Пусть Аллах дарует всем нам сил и терпения пережить трагедию. Неустанно молим и взываем к нашему Творцу, чтобы подобных трагических событий никогда больше не происходило", - отметил муфтий Крыма.
В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что есть погибшие и пострадавшие. Эту информацию подтвердили в ФСБ. На данный час известно о 40 погибших и более ста пострадавших.
По информации МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений "Крокус Сити Холла". Идет работа по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.
На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.
В Москве после ЧП усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро, сообщили в пресс-службах Росавиации и РЖД.
Следком возбудил уголовное дело о теракте.