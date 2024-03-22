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Крым молится о погибших и пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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Крым молится о погибших и пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле"
Крым молится о погибших и пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Крым молится о погибших и пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле"
Православная и мусульманские общины полуострова выразили соболезнования родным и близким погибших и молятся о пострадавших. РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T23:26
2024-03-22T23:26
"крокус сити холл"
крым
крымская митрополия
ислам
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Православная и мусульманские общины полуострова выразили соболезнования родным и близким погибших и молятся о пострадавших.В свою очередь муфтий Крыма также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших от террористического нападения на посетителей концертного зала в Московской области. В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что есть погибшие и пострадавшие. Эту информацию подтвердили в ФСБ. На данный час известно о 40 погибших и более ста пострадавших.По информации МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений "Крокус Сити Холла". Идет работа по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.В Москве после ЧП усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро, сообщили в пресс-службах Росавиации и РЖД.Следком возбудил уголовное дело о теракте.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20240322/stikhiynyy-memorial-otkrylsya-v-simferopole-posle-terakta-v-krokus-siti-1135945659.html
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"крокус сити холл", крым, крымская митрополия, ислам, православие, общество, россия, новости
Крым молится о погибших и пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле"

Верующие Крыма молятся за невинно убиенных в подмосковном теракте

23:26 22.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвечи
Свечи - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Православная и мусульманские общины полуострова выразили соболезнования родным и близким погибших и молятся о пострадавших.

"Вместе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом духовенство Крымской митрополии и паства Тавриды молятся об упокоении душ погибших, усердно испрашивают всесильной помощи милосердного Господа пострадавшим и напоминают всем братьям и сестрам во Христе о необходимости единения и сплоченности перед лицом угрозы, исходящей от террористов", - гласит официальное сообщение пресс-службы Крымской митрополии.

В свою очередь муфтий Крыма также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших от террористического нападения на посетителей концертного зала в Московской области.
"Мы молимся за людей, которые оказались заложниками преступной и бесчеловечной атаки. Просим Всевышнего Аллаха даровать пострадавшим спасения и здоровья. Разделяем боль и утрату тех, чьи близкие и родные люди погибли. Пусть Аллах дарует всем нам сил и терпения пережить трагедию. Неустанно молим и взываем к нашему Творцу, чтобы подобных трагических событий никогда больше не происходило", - отметил муфтий Крыма.
В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что есть погибшие и пострадавшие. Эту информацию подтвердили в ФСБ. На данный час известно о 40 погибших и более ста пострадавших.
По информации МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений "Крокус Сити Холла". Идет работа по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.
На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.
В Москве после ЧП усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро, сообщили в пресс-службах Росавиации и РЖД.
Следком возбудил уголовное дело о теракте.
Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>
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