https://crimea.ria.ru/20240322/krym-molitsya-o-pogibshikh-i-postradavshikh-v-terakte-v-krokus-siti-kholle-1135948265.html

Крым молится о погибших и пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле"

Крым молится о погибших и пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Крым молится о погибших и пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле"

Православная и мусульманские общины полуострова выразили соболезнования родным и близким погибших и молятся о пострадавших. РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T23:26

2024-03-22T23:26

2024-03-22T23:26

"крокус сити холл"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Православная и мусульманские общины полуострова выразили соболезнования родным и близким погибших и молятся о пострадавших.В свою очередь муфтий Крыма также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших от террористического нападения на посетителей концертного зала в Московской области. В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что есть погибшие и пострадавшие. Эту информацию подтвердили в ФСБ. На данный час известно о 40 погибших и более ста пострадавших.По информации МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений "Крокус Сити Холла". Идет работа по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.В Москве после ЧП усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро, сообщили в пресс-службах Росавиации и РЖД.Следком возбудил уголовное дело о теракте.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20240322/stikhiynyy-memorial-otkrylsya-v-simferopole-posle-terakta-v-krokus-siti-1135945659.html

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"крокус сити холл", крым, крымская митрополия, ислам, православие, общество, россия, новости