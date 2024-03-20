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Крымчанин пойдет под суд за незаконный вылов осетра, севрюги и белуги - РИА Новости Крым, 20.03.2024
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Крымчанин пойдет под суд за незаконный вылов осетра, севрюги и белуги
Крымчанин пойдет под суд за незаконный вылов осетра, севрюги и белуги - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Крымчанин пойдет под суд за незаконный вылов осетра, севрюги и белуги
Житель Ленинского района Крыма предстанет перед судом по обвинению в организации незаконной добычи и хранении особо ценных пород рыб, совершенной группой лиц по РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T12:26
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прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Житель Ленинского района Крыма предстанет перед судом по обвинению в организации незаконной добычи и хранении особо ценных пород рыб, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.По версии следствия, в феврале 2021 года 40-летний обвиняемый организовал незаконный вылов русского осетра, севрюги и белуги в акватории Азовского моря. Данные виды относятся к занесенным в Красную книгу Российской Федерации видам, подчеркнули в ведомстве. К незаконной деятельности организатор привлек еще пятерых мужчин, которые были осуждены ранее.За период преступной деятельности мужчинами было добыто 72 экземпляра особо ценных видов водных биологических ресурсов.В пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю сообщили, что расследование дела в отношении злоумышленника завершено.Сотрудники прокуратуры Крыма утвердили обвинительное заключение по уголовному делу.Ранее сообщалось, что в Севастополе двое местных жителей предстали перед судом по обвинению в незаконной охоте.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин ответит за вылов краснокнижных рыб и креветки из ДонузлаваКрымчанина наказали за незаконно убитого оленяРужье, патроны и манок: в Ялтинском заповеднике поймали браконьера
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РИА Новости Крым
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96
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прокуратура республики крым, крымский следком, новости крыма, азовское море, рыба, пограничная служба фсб, происшествия
Крымчанин пойдет под суд за незаконный вылов осетра, севрюги и белуги

Крымчанин пойдет под суд за незаконный вылов русского осетра и севрюги в Азовском море

12:26 20.03.2024 (обновлено: 13:37 20.03.2024)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымКрымчанин пойдет под суд за незаконный вылов осетра, севрюги и белуги
Крымчанин пойдет под суд за незаконный вылов осетра, севрюги и белуги
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Житель Ленинского района Крыма предстанет перед судом по обвинению в организации незаконной добычи и хранении особо ценных пород рыб, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в феврале 2021 года 40-летний обвиняемый организовал незаконный вылов русского осетра, севрюги и белуги в акватории Азовского моря. Данные виды относятся к занесенным в Красную книгу Российской Федерации видам, подчеркнули в ведомстве. К незаконной деятельности организатор привлек еще пятерых мужчин, которые были осуждены ранее.
"При ловле рыбы ими применялся навигационный прибор, в который были занесены точки с координатами орудий лова, в том числе сетей. С незаконно добытыми водными ресурсами обвиняемые были задержаны сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым", – сказано в сообщении.
За период преступной деятельности мужчинами было добыто 72 экземпляра особо ценных видов водных биологических ресурсов.
В пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю сообщили, что расследование дела в отношении злоумышленника завершено.
Сотрудники прокуратуры Крыма утвердили обвинительное заключение по уголовному делу.
Ранее сообщалось, что в Севастополе двое местных жителей предстали перед судом по обвинению в незаконной охоте.
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