https://crimea.ria.ru/20240320/krymchanin-poydet-pod-sud-za-nezakonnyy-vylov-osetra-sevryugi-i-belugi-1135865101.html

Крымчанин пойдет под суд за незаконный вылов осетра, севрюги и белуги

Крымчанин пойдет под суд за незаконный вылов осетра, севрюги и белуги - РИА Новости Крым, 20.03.2024

Крымчанин пойдет под суд за незаконный вылов осетра, севрюги и белуги

Житель Ленинского района Крыма предстанет перед судом по обвинению в организации незаконной добычи и хранении особо ценных пород рыб, совершенной группой лиц по РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T12:26

2024-03-20T12:26

2024-03-20T13:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Житель Ленинского района Крыма предстанет перед судом по обвинению в организации незаконной добычи и хранении особо ценных пород рыб, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.По версии следствия, в феврале 2021 года 40-летний обвиняемый организовал незаконный вылов русского осетра, севрюги и белуги в акватории Азовского моря. Данные виды относятся к занесенным в Красную книгу Российской Федерации видам, подчеркнули в ведомстве. К незаконной деятельности организатор привлек еще пятерых мужчин, которые были осуждены ранее.За период преступной деятельности мужчинами было добыто 72 экземпляра особо ценных видов водных биологических ресурсов.В пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю сообщили, что расследование дела в отношении злоумышленника завершено.Сотрудники прокуратуры Крыма утвердили обвинительное заключение по уголовному делу.Ранее сообщалось, что в Севастополе двое местных жителей предстали перед судом по обвинению в незаконной охоте.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин ответит за вылов краснокнижных рыб и креветки из ДонузлаваКрымчанина наказали за незаконно убитого оленяРужье, патроны и манок: в Ялтинском заповеднике поймали браконьера

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, крымский следком, новости крыма, азовское море, рыба, пограничная служба фсб, происшествия