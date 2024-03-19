https://crimea.ria.ru/20240319/glavnye-novosti-kryma-19-marta-1135853926.html

Главные новости Крыма: 19 марта

Главные новости Крыма: 19 марта - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Главные новости Крыма: 19 марта

Сенатор Грэм* заявил о необходимости поставок ракет Украине для удара по Крымскому мосту. Нефтебазу в Феодосии Крым готов предоставить для перевалки топлива из... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T23:33

2024-03-19T23:33

2024-03-19T23:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Сенатор Грэм* заявил о необходимости поставок ракет Украине для удара по Крымскому мосту. Нефтебазу в Феодосии Крым готов предоставить для перевалки топлива из Белоруссии. Крымские татары активно голосовали на выборах президента РФ. К курортном сезону из Белоруссии в Крым пустят прицепные вагоны. Европейский бизнес сотрудничает с Крыму вопреки запретам.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Рекордная явка крымских татар на выборахАктивность крымских татар на выборах президента России в Крыму была высокой повсюду на полуострове, но в некоторых регионах особенно, в том числе в Судаке и поселке Черноморское. Это отметил председатель комиссии по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и народной дипломатии Общественной палаты РК Ибраим Ширин. По его мнению, выборы ярко показали, что живущие на полуострове крымские татары, в том числе те, кто еще 10 лет назад в чем-то сомневался, теперь точно знают, каким видят будущее Крыма и всей страны.Перевалка топливаФеодосия и Новополоцк планируют подписать договор о побратимстве. Об этом сообщил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов. По его словам, Крым готов предоставить Новополоцкому нефтеперерабатывающему заводу мощности феодосийской нефтебазы для перевалки нефтепродуктов на внешние рынки заинтересованных стран.Сообщение между Белоруссией в КрымомЗапуск прицепных вагонов из Белоруссии в Крым запланирован к началу туристического сезона. Об этом сообщил зампредседателя правительства республики – постпред РК при президенте РФ Георгий Мурадов. Он подчеркнул, что речь пока идет только о вагонах, но и запуск полноценного поезда в перспективе тоже возможен. Зависеть это будет от турпотока.Поставки ракет для удара по Крымскому мостуДальнобойные варианты ракет ATACMS давно следовало поставить на Украину для нанесения ударов по Крымскому мосту, заявил американский сенатор Линдси Грэм*. Также он высказал мнение, что украинцы должны воевать независимо от возраста, причем не рассчитывая на военную помощь от США.Европейский бизнес сотрудничает с КрымомВопреки официальному запрету правительств представители бизнеса ряда европейских стран заинтересованы в работе с Крымом и налаживают связи с регионом через посреднические структуры. Об этом сообщил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов. По его словам, иностранный бизнес и сотрудничающие с ним крымские компании регистрируют совместные предприятия в других субъектах РФ.* Внесен в перечень террористов и экстремистов

https://crimea.ria.ru/20240319/kogda-zapustyat-poezda-v-krym-cherez-novorossiyu-1135851174.html

https://crimea.ria.ru/20240319/kogda-v-krymu-potepleet--1135841182.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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