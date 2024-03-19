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Главные новости Крыма: 19 марта - РИА Новости Крым, 19.03.2024
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Главные новости Крыма: 19 марта
Главные новости Крыма: 19 марта - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Главные новости Крыма: 19 марта
Сенатор Грэм* заявил о необходимости поставок ракет Украине для удара по Крымскому мосту. Нефтебазу в Феодосии Крым готов предоставить для перевалки топлива из... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T23:33
2024-03-19T23:33
крым
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крымский мост
беларусь
георгий мурадов
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ибраим ширин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Сенатор Грэм* заявил о необходимости поставок ракет Украине для удара по Крымскому мосту. Нефтебазу в Феодосии Крым готов предоставить для перевалки топлива из Белоруссии. Крымские татары активно голосовали на выборах президента РФ. К курортном сезону из Белоруссии в Крым пустят прицепные вагоны. Европейский бизнес сотрудничает с Крыму вопреки запретам.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Рекордная явка крымских татар на выборахАктивность крымских татар на выборах президента России в Крыму была высокой повсюду на полуострове, но в некоторых регионах особенно, в том числе в Судаке и поселке Черноморское. Это отметил председатель комиссии по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и народной дипломатии Общественной палаты РК Ибраим Ширин. По его мнению, выборы ярко показали, что живущие на полуострове крымские татары, в том числе те, кто еще 10 лет назад в чем-то сомневался, теперь точно знают, каким видят будущее Крыма и всей страны.Перевалка топливаФеодосия и Новополоцк планируют подписать договор о побратимстве. Об этом сообщил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов. По его словам, Крым готов предоставить Новополоцкому нефтеперерабатывающему заводу мощности феодосийской нефтебазы для перевалки нефтепродуктов на внешние рынки заинтересованных стран.Сообщение между Белоруссией в КрымомЗапуск прицепных вагонов из Белоруссии в Крым запланирован к началу туристического сезона. Об этом сообщил зампредседателя правительства республики – постпред РК при президенте РФ Георгий Мурадов. Он подчеркнул, что речь пока идет только о вагонах, но и запуск полноценного поезда в перспективе тоже возможен. Зависеть это будет от турпотока.Поставки ракет для удара по Крымскому мостуДальнобойные варианты ракет ATACMS давно следовало поставить на Украину для нанесения ударов по Крымскому мосту, заявил американский сенатор Линдси Грэм*. Также он высказал мнение, что украинцы должны воевать независимо от возраста, причем не рассчитывая на военную помощь от США.Европейский бизнес сотрудничает с КрымомВопреки официальному запрету правительств представители бизнеса ряда европейских стран заинтересованы в работе с Крымом и налаживают связи с регионом через посреднические структуры. Об этом сообщил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов. По его словам, иностранный бизнес и сотрудничающие с ним крымские компании регистрируют совместные предприятия в других субъектах РФ.* Внесен в перечень террористов и экстремистов
https://crimea.ria.ru/20240319/kogda-zapustyat-poezda-v-krym-cherez-novorossiyu-1135851174.html
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крым
крымский мост
беларусь
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, главное за день, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, крымский мост, беларусь, георгий мурадов, экспорт продукции из крыма, крымские татары, ибраим ширин, выборы президента россии, политика, общество, поезд, железные дороги крыма
Главные новости Крыма: 19 марта

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 19 марта

23:33 19.03.2024
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Сенатор Грэм* заявил о необходимости поставок ракет Украине для удара по Крымскому мосту. Нефтебазу в Феодосии Крым готов предоставить для перевалки топлива из Белоруссии. Крымские татары активно голосовали на выборах президента РФ. К курортном сезону из Белоруссии в Крым пустят прицепные вагоны. Европейский бизнес сотрудничает с Крыму вопреки запретам.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Рекордная явка крымских татар на выборах

Активность крымских татар на выборах президента России в Крыму была высокой повсюду на полуострове, но в некоторых регионах особенно, в том числе в Судаке и поселке Черноморское. Это отметил председатель комиссии по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и народной дипломатии Общественной палаты РК Ибраим Ширин. По его мнению, выборы ярко показали, что живущие на полуострове крымские татары, в том числе те, кто еще 10 лет назад в чем-то сомневался, теперь точно знают, каким видят будущее Крыма и всей страны.

Перевалка топлива

Феодосия и Новополоцк планируют подписать договор о побратимстве. Об этом сообщил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов. По его словам, Крым готов предоставить Новополоцкому нефтеперерабатывающему заводу мощности феодосийской нефтебазы для перевалки нефтепродуктов на внешние рынки заинтересованных стран.

Сообщение между Белоруссией в Крымом

Запуск прицепных вагонов из Белоруссии в Крым запланирован к началу туристического сезона. Об этом сообщил зампредседателя правительства республики – постпред РК при президенте РФ Георгий Мурадов. Он подчеркнул, что речь пока идет только о вагонах, но и запуск полноценного поезда в перспективе тоже возможен. Зависеть это будет от турпотока.
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Вчера, 20:42
Когда запустят поезда в Крым через Новороссию

Поставки ракет для удара по Крымскому мосту

Дальнобойные варианты ракет ATACMS давно следовало поставить на Украину для нанесения ударов по Крымскому мосту, заявил американский сенатор Линдси Грэм*. Также он высказал мнение, что украинцы должны воевать независимо от возраста, причем не рассчитывая на военную помощь от США.

Европейский бизнес сотрудничает с Крымом

Вопреки официальному запрету правительств представители бизнеса ряда европейских стран заинтересованы в работе с Крымом и налаживают связи с регионом через посреднические структуры. Об этом сообщил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов. По его словам, иностранный бизнес и сотрудничающие с ним крымские компании регистрируют совместные предприятия в других субъектах РФ.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
Крым - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Вчера, 16:56Эксклюзивы РИА Новости Крым
Когда в Крыму потеплеет
 
КрымГлавное за деньНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымский мостБеларусьГеоргий МурадовЭкспорт продукции из КрымаКрымские татарыИбраим ШиринВыборы президента РоссииПолитикаОбществоПоездЖелезные дороги Крыма
 
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