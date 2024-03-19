Главные новости Крыма: 19 марта
Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 19 марта
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Сенатор Грэм* заявил о необходимости поставок ракет Украине для удара по Крымскому мосту. Нефтебазу в Феодосии Крым готов предоставить для перевалки топлива из Белоруссии. Крымские татары активно голосовали на выборах президента РФ. К курортном сезону из Белоруссии в Крым пустят прицепные вагоны. Европейский бизнес сотрудничает с Крыму вопреки запретам.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Рекордная явка крымских татар на выборах
Активность крымских татар на выборах президента России в Крыму была высокой повсюду на полуострове, но в некоторых регионах особенно, в том числе в Судаке и поселке Черноморское. Это отметил председатель комиссии по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и народной дипломатии Общественной палаты РК Ибраим Ширин. По его мнению, выборы ярко показали, что живущие на полуострове крымские татары, в том числе те, кто еще 10 лет назад в чем-то сомневался, теперь точно знают, каким видят будущее Крыма и всей страны.
Перевалка топлива
Феодосия и Новополоцк планируют подписать договор о побратимстве. Об этом сообщил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов. По его словам, Крым готов предоставить Новополоцкому нефтеперерабатывающему заводу мощности феодосийской нефтебазы для перевалки нефтепродуктов на внешние рынки заинтересованных стран.
Сообщение между Белоруссией в Крымом
Запуск прицепных вагонов из Белоруссии в Крым запланирован к началу туристического сезона. Об этом сообщил зампредседателя правительства республики – постпред РК при президенте РФ Георгий Мурадов. Он подчеркнул, что речь пока идет только о вагонах, но и запуск полноценного поезда в перспективе тоже возможен. Зависеть это будет от турпотока.
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Поставки ракет для удара по Крымскому мосту
Дальнобойные варианты ракет ATACMS давно следовало поставить на Украину для нанесения ударов по Крымскому мосту, заявил американский сенатор Линдси Грэм*. Также он высказал мнение, что украинцы должны воевать независимо от возраста, причем не рассчитывая на военную помощь от США.
Европейский бизнес сотрудничает с Крымом
Вопреки официальному запрету правительств представители бизнеса ряда европейских стран заинтересованы в работе с Крымом и налаживают связи с регионом через посреднические структуры. Об этом сообщил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов. По его словам, иностранный бизнес и сотрудничающие с ним крымские компании регистрируют совместные предприятия в других субъектах РФ.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов