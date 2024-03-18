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СВО для крымчан имеет особый смысл - Аксенов - РИА Новости Крым, 18.03.2024
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СВО для крымчан имеет особый смысл - Аксенов
СВО для крымчан имеет особый смысл - Аксенов - РИА Новости Крым, 18.03.2024
СВО для крымчан имеет особый смысл - Аксенов
Крымчане имеют особенный патриотический настрой и поддерживают проведение специальной военной операции на Украине, поскольку в 2014 году сами стояли на краю... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T08:01
2024-03-18T08:01
сергей аксенов
10 лет крымской весне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Крымчане имеют особенный патриотический настрой и поддерживают проведение специальной военной операции на Украине, поскольку в 2014 году сами стояли на краю кровопролития и спаслись от киевских неонацистов только вернувшись в состав России. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".По его мнению, особенная патриотическая позиция крымчан связана с четким осознанием того факта, что Крым был близок к кровопролитию в 2014 году, после госпереворота на Украине, и сумел избежать его только благодаря воссоединению с Россией."Мы прошли этот этап, мы понимали, что было бы с нами в 2014 году, если бы не были приняты соответствующие решения, уверяю вас, здесь все в крови было бы", - сказал глава республики.Украинские власти всегда стремились вбить клин между многонациональными крымчанами, а события Крымской весны явились для жителей полуострова спасением от кровопролития, заявил ранее в четверг глава республики Сергей Аксенов. Читайте также на РИА Новости Крым:Сакральное место: Михалков оценил значение Крыма для РоссииАксенов назвал главную ценность событий Крымской весныНепризнание референдума в Крыму стало роковой ошибкой Запада – Косачев
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сергей аксенов, мнения, крым, новости крыма, общество, крымская весна
СВО для крымчан имеет особый смысл - Аксенов

Аксенов: крымчане имеют особенный патриотический настрой

08:01 18.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Аксенов в студии "Радио Спутник в Крыму"
Сергей Аксенов в студии Радио Спутник в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Крымчане имеют особенный патриотический настрой и поддерживают проведение специальной военной операции на Украине, поскольку в 2014 году сами стояли на краю кровопролития и спаслись от киевских неонацистов только вернувшись в состав России. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".

"Знаем, что СВО влияет на жизнь в Крыму. В данном случае крымчанам спасибо за понимание, за терпение, за поддержку, за то, что они ребят поддерживают, Вооруженные силы. Мы одни из первых, с точки зрения патриотической повестки, регионов России, и где максимальное количество жителей поддерживают те задачи, которые президент поставил на время проведения специальной военной операции", - заявил Аксенов.

По его мнению, особенная патриотическая позиция крымчан связана с четким осознанием того факта, что Крым был близок к кровопролитию в 2014 году, после госпереворота на Украине, и сумел избежать его только благодаря воссоединению с Россией.
"Мы прошли этот этап, мы понимали, что было бы с нами в 2014 году, если бы не были приняты соответствующие решения, уверяю вас, здесь все в крови было бы", - сказал глава республики.
Украинские власти всегда стремились вбить клин между многонациональными крымчанами, а события Крымской весны явились для жителей полуострова спасением от кровопролития, заявил ранее в четверг глава республики Сергей Аксенов.
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