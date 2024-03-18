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СВО для крымчан имеет особый смысл - Аксенов

СВО для крымчан имеет особый смысл - Аксенов - РИА Новости Крым, 18.03.2024

СВО для крымчан имеет особый смысл - Аксенов

Крымчане имеют особенный патриотический настрой и поддерживают проведение специальной военной операции на Украине, поскольку в 2014 году сами стояли на краю... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T08:01

2024-03-18T08:01

2024-03-18T08:01

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Крымчане имеют особенный патриотический настрой и поддерживают проведение специальной военной операции на Украине, поскольку в 2014 году сами стояли на краю кровопролития и спаслись от киевских неонацистов только вернувшись в состав России. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".По его мнению, особенная патриотическая позиция крымчан связана с четким осознанием того факта, что Крым был близок к кровопролитию в 2014 году, после госпереворота на Украине, и сумел избежать его только благодаря воссоединению с Россией."Мы прошли этот этап, мы понимали, что было бы с нами в 2014 году, если бы не были приняты соответствующие решения, уверяю вас, здесь все в крови было бы", - сказал глава республики.Украинские власти всегда стремились вбить клин между многонациональными крымчанами, а события Крымской весны явились для жителей полуострова спасением от кровопролития, заявил ранее в четверг глава республики Сергей Аксенов. Читайте также на РИА Новости Крым:Сакральное место: Михалков оценил значение Крыма для РоссииАксенов назвал главную ценность событий Крымской весныНепризнание референдума в Крыму стало роковой ошибкой Запада – Косачев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, мнения, крым, новости крыма, общество, крымская весна