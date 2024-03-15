https://crimea.ria.ru/20240315/kak-izmenilis-dorogi-kryma-za-10-let-v-rossii--video-1135668450.html

Как изменились дороги Крыма за 10 лет в России – ВИДЕО

Как изменились дороги Крыма за 10 лет в России – ВИДЕО - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Как изменились дороги Крыма за 10 лет в России – ВИДЕО

Крымчане, видя где-нибудь дорогу в ямах и колдобинах, говорят: "Как в Крыму при Украине". За 10 лет в составе России на полуострове построены сотни и сотни... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T07:46

2024-03-15T07:46

2024-03-15T07:46

10 лет крымской весне

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

дороги крыма

симферополь

россия

общество

видео

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Крымчане, видя где-нибудь дорогу в ямах и колдобинах, говорят: "Как в Крыму при Украине". За 10 лет в составе России на полуострове построены сотни и сотни километров новых трасс, создана федеральная трасса "Таврида", капитально – впервые за три десятилетия – отремонтированы дороги в городах. Сравнение украинских дорог и теперешних на примере одной из улиц крымской столицы – смотрите на видео РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Как за 10 лет расцвел Крым – наш ответ ЗеленскомуХуснуллин назвал гигантскую цифру вложений в дороги КрымаНа Юге России построят и отремонтируют 780 км дорог за пять лет – Путин

симферополь

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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