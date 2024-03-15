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Как изменились дороги Крыма за 10 лет в России – ВИДЕО - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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Митинг в Симферополе в честь второй годовщины референдума 2014 года - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
10 лет Крымской весне
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Как изменились дороги Крыма за 10 лет в России – ВИДЕО
Как изменились дороги Крыма за 10 лет в России – ВИДЕО - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Как изменились дороги Крыма за 10 лет в России – ВИДЕО
Крымчане, видя где-нибудь дорогу в ямах и колдобинах, говорят: "Как в Крыму при Украине". За 10 лет в составе России на полуострове построены сотни и сотни... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T07:46
2024-03-15T07:46
10 лет крымской весне
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
дороги крыма
симферополь
россия
общество
видео
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Крымчане, видя где-нибудь дорогу в ямах и колдобинах, говорят: "Как в Крыму при Украине". За 10 лет в составе России на полуострове построены сотни и сотни километров новых трасс, создана федеральная трасса "Таврида", капитально – впервые за три десятилетия – отремонтированы дороги в городах. Сравнение украинских дорог и теперешних на примере одной из улиц крымской столицы – смотрите на видео РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Как за 10 лет расцвел Крым – наш ответ ЗеленскомуХуснуллин назвал гигантскую цифру вложений в дороги КрымаНа Юге России построят и отремонтируют 780 км дорог за пять лет – Путин
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ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, дороги крыма, симферополь, россия, общество, видео, видео
Как изменились дороги Крыма за 10 лет в России – ВИДЕО

Чем отличаются дороги в Крыму в украинский период и теперь – ВИДЕО

07:46 15.03.2024
 
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Крымчане, видя где-нибудь дорогу в ямах и колдобинах, говорят: "Как в Крыму при Украине". За 10 лет в составе России на полуострове построены сотни и сотни километров новых трасс, создана федеральная трасса "Таврида", капитально – впервые за три десятилетия – отремонтированы дороги в городах.
Сравнение украинских дорог и теперешних на примере одной из улиц крымской столицы – смотрите на видео РИА Новости Крым.
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10 лет Крымской веснеРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогДороги КрымаСимферопольРоссияОбществоВидео
 
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