https://crimea.ria.ru/20240312/yavka-na-dosrochnom-golosovanii-v-khersonskoy-oblasti-sostavila-58-1135590946.html

Явка на досрочном голосовании в Херсонской области составила 58%

Явка на досрочном голосовании в Херсонской области составила 58% - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Явка на досрочном голосовании в Херсонской области составила 58%

Явка на досрочном голосовании в Херсонской области по выборам президента России составила 58,14%, сообщила председатель Избирательной комиссии региона Марина... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T16:55

2024-03-12T16:55

2024-03-12T17:05

херсонская область

выборы президента россии

новости

досрочное голосование

общество

марина захарова

избирательная комиссия херсонской области

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Явка на досрочном голосовании в Херсонской области по выборам президента России составила 58,14%, сообщила председатель Избирательной комиссии региона Марина Захарова."В ходе досрочного голосования, которое проходило в Херсонской области с 27 февраля по 3 марта, явка составила 58,14%", – сказала она.По словам Захаровой, это свидетельствует о "большой вовлеченности жителей области в выборный процесс и их искреннее желание влиять на будущее родного края и всей нашей страны".В дни досрочного голосования в Херсонской области с 27 февраля по 3 марта были задействованы 172 избирательных участка в 14 муниципальных округах, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения. Также досрочно проголосовали военнослужащие и избиратели, проживающие в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах.Основное голосование пройдет с 15 по 17 марта. В эти дни в Херсонской области задействуют 61 участок.Подготовка к выборам президента в КрымуПо состоянию на 1 января в Крыму зарегистрированы 1 миллион 481 тысяча 251 избиратель.На территории республики будут работать 1165 участковых избирательных комиссий (УИК), из них 35 разместят в местах временного пребывания избирателей. 1130 участков будут оснащены средствами видеонаблюдения и видеофиксации. Также будут задействованы 28 территориальных избирательных комиссий.На 260 избирательных участках в городах Крыма будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые качественно и быстро фиксируют результаты выборов.Особое внимание уделено безопасности участников избирательного процесса в дни голосования.Для проведения голосования в республике Типография "Таврида" изготовила 1 млн 478,8 тыс. бюллетеней. Их передача Избиркому состоялась 6 марта.В Крыму на выборах президента будут работать международные наблюдатели из Ирана, Парагвая, Мальдив и Ливана.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы президента России в Севастополе: как организована безопасностьВыборы президента РФ в Севастополе: сколько людей планируют голосоватьВ ЦИК назвали количество аккредитованных на выборы президента журналистов

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, выборы президента россии, новости, досрочное голосование, общество, марина захарова, избирательная комиссия херсонской области, новые регионы россии