https://crimea.ria.ru/20240312/glavnye-novosti-kryma-12-marta-1135598111.html

Главные новости Крыма: 12 марта

Главные новости Крыма: 12 марта - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Главные новости Крыма: 12 марта

В Крыму на выборах будут работать международные наблюдатели из четырех стран. Снижение цен на социальные продукты на 30% ожидается в Крыму. Дети погибших... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T22:16

2024-03-12T22:16

2024-03-12T22:16

главное за день

новости крыма

выборы президента россии

крым

международные наблюдатели

сергей аксенов

продукты

цены в крыму

льгота

соцзащита

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134234885_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_9758a215433a78fcdedb55a2316d7caa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Крыму на выборах будут работать международные наблюдатели из четырех стран. Снижение цен на социальные продукты на 30% ожидается в Крыму. Дети погибших военнослужащих получат льготы и поддержку. В "Артек" приехали более 200 детей из Белгородской области. Такер Карлсон назвал возвращение Крыма в Россию демократическим процессом. С 2014 года на крымском комбинате установили несколько роботизированных модулей. В Симферополе возобновили строительство центра детского театрального искусства, рассказали власти.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымВ Крым на выборы прибыли иностранцыМеждународные наблюдатели из Ирана, Парагвая, Мальдив и Ливана будут работать в Крыму на выборах президента России 15-17 марта. Об этом сообщил член Общественной палаты республики, замглавы регионального общественного штаба по наблюдению за ходом голосования Владимир Узунов."В Крым прибыли четверо международных наблюдателей из Мальдив, Парагвая, Ирана и Ливана. Они будут работать в дни голосования непосредственно на территории Крыма, посещать избирательные участки. Также до начала первого дня голосования они познакомятся с созданной в Крыму инфраструктурой, встретятся с общественниками, членами Избирательной комиссии РК и крымчанами, чтобы выяснить, какая здесь атмосфера и какие условия созданы для наших избирателей", – сказал он журналистам.Цены на продукты обещают снизитьПравительство Крыма подписало соглашение с производителями продовольственных товаров и торговыми сетями, которое позволит стабилизировать цены на 30 наименований социально значимых продуктов питания. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Соглашение подготовлено в связи с необходимостью стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в Республике Крым и дальнейшего недопущения их необоснованного завышения. В перечень вошли 30 наименований социально значимых продовольственных товаров", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.Льготы детям погибших участников СВОВ Крыму запустили проект "Дети Героев". Тем, у кого отцы погибли на фронте, будут вручать медали в память об их подвиге и удостоверения, которые предоставят льготы и поддержку от общественности и бизнеса. Дети из первых семи семей уже получили награды в торжественной обстановке в администрации Симферополя.Это своеобразная мера поддержки отдельных категорий детей военнослужащих, которая включает в себя, помимо внимания, льготы от различных предприятий множества отраслей.В "Артек" приехали дети из Белгородской областиБолее 200 школьников из приграничных районов Белгородской области прибыли в Международный детский центр "Артек", дети пройдут процедуры оздоровления и психологические тренинги, а также посетят уроки дополнительного образования. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Крыму."Сотрудники МЧС России совместно с волонтерами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям сегодня обеспечили безопасность прибытия 231 ребенка из Белгородской области на отдых в Республику Крым", – говорится в сообщении.Такер Карслон высказал мнение о референдуме в КрымуКрым стал российским в результате демократического референдума. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью с телеведущим Крисом Куомо."В Крыму прошел референдум, на котором спросили подавляющее большинство, 90 процентов русскоязычного населения Крыма, хотят ли они быть частью Украины после переворота 2014 года или частью России. И они сказали, России. Я бы сказал, это демократический процесс", – Карлсона РИА Новости.В Крыму пиво разливает роботНа одном из крупнейших крымских предприятий пиво в кеги разливает робот – роботизированный модуль производительностью 220 кег в час. Это позволило полностью автоматизировать процесс, который теперь не требует участия человека. За десять лет в России на комбинате значительно модернизировали производство, сообщил журналистам глава республики Крым Сергей Аксенов."При покупке нового оборудования произошло увеличение штатной численности предприятия на 120 человек по сравнению с 2014 годом. То есть увеличилась количество рабочих мест при том, что большинство оборудования, которое было установлено, полностью автоматизировано и не требует человеческого участия", – сказал глава республики.В Симферополе возобновили строительство театра куколВ центре Симферополя возобновили строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства на месте бывшего здания театра кукол, на объекте ведутся демонтажные и подготовительные работы. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк по итогам посещения стройплощадки."Осмотрел объект, выяснил, какие работы ведутся. Рабочих на сегодня достаточно. Строители проводят отдельные виды работ. Ведутся демонтажные и подготовительные работы для строительства здания", – написал он в своем Telegram-канале.

https://crimea.ria.ru/20240312/v-rossii-napishut-pervyy-nauchnyy-trud-o-roli-krymskoy-vesny-dlya-rf-i-mira-1135594874.html

https://crimea.ria.ru/20240312/inostrantsy-posle-vizita-v-sevastopol-zdes-lyudi-zhivut-v-soglasii-i-mire-1135595771.html

https://crimea.ria.ru/20240312/stroil-krymskiy-most-i-zaschischal-rodinu-v-kerchi-prostilis-s-geroem-svo-1135588869.html

https://crimea.ria.ru/20240312/krymchanina-zaderzhali-za-prizyvy-k-rasprave-nad-russkimi--ufsb-1135579986.html

https://crimea.ria.ru/20240312/kak-v-krymu-otsenili-prizyv-papy-rimskogo-k-peregovoram-po-ukraine-1135577715.html

https://crimea.ria.ru/20240312/gde-i-kak-v-krymu-rozhdalis-teorii-mirovogo-uchenogo-vernadskogo-1127492618.html

https://crimea.ria.ru/20240312/kurshutov-pozdravil-podrazdelenie-rossii-segodnya-v-krymu-s-9-letiem-1135575808.html

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, выборы президента россии, крым, международные наблюдатели, сергей аксенов, продукты, цены в крыму, льгота, соцзащита, ветераны сво, мдц "артек", такер карлсон, референдум, симферополь, крымский академический театр кукол