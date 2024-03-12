https://crimea.ria.ru/20240312/v-artek-priekhali-bolee-200-detey-iz-belgorodskoy-oblasti-1135576132.html

В "Артек" приехали более 200 детей из Белгородской области

В "Артек" приехали более 200 детей из Белгородской области - РИА Новости Крым, 12.03.2024

В "Артек" приехали более 200 детей из Белгородской области

Более 200 школьников из приграничных районов Белгородской области прибыли в Международный детский центр "Артек", дети пройдут процедуры оздоровления и... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T09:54

2024-03-12T09:54

2024-03-12T10:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Более 200 школьников из приграничных районов Белгородской области прибыли в Международный детский центр "Артек", дети пройдут процедуры оздоровления и психологические тренинги, а также посетят уроки дополнительного образования. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Крыму."Сотрудники МЧС России совместно с волонтерами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям сегодня обеспечили безопасность прибытия 231 ребенка из Белгородской области на отдых в Республику Крым", – говорится в сообщении.В "Артеке" ребята будут посещать уроки дополнительного образования и психологические тренинги, пройдут процедуры оздоровления, будут заниматься спортом и проводить отрядные вечера с новыми друзьями и вожатыми.Поезд с детьми прибыл в Симферополь рано утром, сотрудники МЧС и волонтеры Национального центра оказали помощь по сопровождению школьников в детский центр.Во вторник вечером сотрудники МЧС России и волонтеры будут сопровождать детей, которые убывают из Крыма в Белгород после смены в "Артеке".В середине февраля в Крым прибыли 340 детей из Белгородской области. Их безопасность обеспечивали сотрудники ГУ МЧС России по Крыму и волонтеры.В "Артеке" для них были организованы уроки дополнительного образования и психологические тренинги, купания в крытом бассейне, занятия спортом и отрядные вечера.5 марта стало известно, что в Крым на реабилитацию прибыли 52 ребенка из новых регионов России. Все они пострадали в результате военных преступлений ВСУ. Физическую и психологическую реабилитацию ребята проходят на базе центр спорта "Эволюция" в Евпатории.Читайте также на РИА Новости Крым:"Школа безопасности" в Артеке: чему научили детейДети участников СВО из Крыма побывали в артековском "Городе мастеров"В Симферополе строят центр для обучения детей военным профессиям

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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