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В "Артек" приехали более 200 детей из Белгородской области - РИА Новости Крым, 12.03.2024
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В "Артек" приехали более 200 детей из Белгородской области
В "Артек" приехали более 200 детей из Белгородской области - РИА Новости Крым, 12.03.2024
В "Артек" приехали более 200 детей из Белгородской области
Более 200 школьников из приграничных районов Белгородской области прибыли в Международный детский центр "Артек", дети пройдут процедуры оздоровления и... РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T09:54
2024-03-12T10:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Более 200 школьников из приграничных районов Белгородской области прибыли в Международный детский центр "Артек", дети пройдут процедуры оздоровления и психологические тренинги, а также посетят уроки дополнительного образования. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Крыму."Сотрудники МЧС России совместно с волонтерами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям сегодня обеспечили безопасность прибытия 231 ребенка из Белгородской области на отдых в Республику Крым", – говорится в сообщении.В "Артеке" ребята будут посещать уроки дополнительного образования и психологические тренинги, пройдут процедуры оздоровления, будут заниматься спортом и проводить отрядные вечера с новыми друзьями и вожатыми.Поезд с детьми прибыл в Симферополь рано утром, сотрудники МЧС и волонтеры Национального центра оказали помощь по сопровождению школьников в детский центр.Во вторник вечером сотрудники МЧС России и волонтеры будут сопровождать детей, которые убывают из Крыма в Белгород после смены в "Артеке".В середине февраля в Крым прибыли 340 детей из Белгородской области. Их безопасность обеспечивали сотрудники ГУ МЧС России по Крыму и волонтеры.В "Артеке" для них были организованы уроки дополнительного образования и психологические тренинги, купания в крытом бассейне, занятия спортом и отрядные вечера.5 марта стало известно, что в Крым на реабилитацию прибыли 52 ребенка из новых регионов России. Все они пострадали в результате военных преступлений ВСУ. Физическую и психологическую реабилитацию ребята проходят на базе центр спорта "Эволюция" в Евпатории.Читайте также на РИА Новости Крым:"Школа безопасности" в Артеке: чему научили детейДети участников СВО из Крыма побывали в артековском "Городе мастеров"В Симферополе строят центр для обучения детей военным профессиям
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мдц "артек", белгородская область, дети, крым, новости крыма, общество, гу мчс рф по республике крым
В "Артек" приехали более 200 детей из Белгородской области

Более 200 детей из Белгородской области приехали на отдых в "Артек" – МЧС

09:54 12.03.2024 (обновлено: 10:04 12.03.2024)
 
© ГУ МЧС России по Республике Крым231 ребенок из Белгородской области прибыл на отдых в Крым
231 ребенок из Белгородской области прибыл на отдых в Крым
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Более 200 школьников из приграничных районов Белгородской области прибыли в Международный детский центр "Артек", дети пройдут процедуры оздоровления и психологические тренинги, а также посетят уроки дополнительного образования. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Крыму.
"Сотрудники МЧС России совместно с волонтерами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям сегодня обеспечили безопасность прибытия 231 ребенка из Белгородской области на отдых в Республику Крым", – говорится в сообщении.
В "Артеке" ребята будут посещать уроки дополнительного образования и психологические тренинги, пройдут процедуры оздоровления, будут заниматься спортом и проводить отрядные вечера с новыми друзьями и вожатыми.
Поезд с детьми прибыл в Симферополь рано утром, сотрудники МЧС и волонтеры Национального центра оказали помощь по сопровождению школьников в детский центр.
© ГУ МЧС России по Республике Крым231 ребенок из Белгородской области прибыл на отдых в Крым
231 ребенок из Белгородской области прибыл на отдых в Крым
© ГУ МЧС России по Республике Крым
231 ребенок из Белгородской области прибыл на отдых в Крым
Во вторник вечером сотрудники МЧС России и волонтеры будут сопровождать детей, которые убывают из Крыма в Белгород после смены в "Артеке".
В середине февраля в Крым прибыли 340 детей из Белгородской области. Их безопасность обеспечивали сотрудники ГУ МЧС России по Крыму и волонтеры.
В "Артеке" для них были организованы уроки дополнительного образования и психологические тренинги, купания в крытом бассейне, занятия спортом и отрядные вечера.
5 марта стало известно, что в Крым на реабилитацию прибыли 52 ребенка из новых регионов России. Все они пострадали в результате военных преступлений ВСУ. Физическую и психологическую реабилитацию ребята проходят на базе центр спорта "Эволюция" в Евпатории.
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