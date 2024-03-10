https://crimea.ria.ru/20240310/krymskomu-orkestru-podaryat-arfu-za-vosem-millionov-rubley-1135520625.html

Крымскому оркестру подарят арфу за восемь миллионов рублей

Крымскому оркестру подарят арфу за восемь миллионов рублей - РИА Новости Крым, 10.03.2024

Крымскому оркестру подарят арфу за восемь миллионов рублей

В Крымском академическом симфоническом оркестре обновили музыкальные инструменты, подняли зарплату музыкантам и приобрели два новых автобуса. Одна только... РИА Новости Крым, 10.03.2024

2024-03-10T20:33

2024-03-10T20:33

2024-03-10T22:40

крым

новости крыма

культура

музыка

олеся костенко

крымское концертное объединение

оркестр

искусство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0a/1135537102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_289c53383e2ae0698fb20ab73d41456d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Крымском академическом симфоническом оркестре обновили музыкальные инструменты, подняли зарплату музыкантам и приобрели два новых автобуса. Одна только концертная арфа, которую купят для музыкантов, стоит восемь миллионов рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила директор Крымского концертного объединения Олеся Костенко.Крымский академический симфонический оркестр был включен в состав Крымского концертного объединения в 2023 году. Для его развития был создан попечительский совет, в который вошли представители крупного бизнеса."С помощью министра культуры был создан попечительский совет оркестра, и мы уже получили колоссальную благотворительную поддержку со стороны крупного банка, который выделил нам 140 миллионов рублей на повышение заработной платы. То есть наши музыканты получают очень приличные зарплаты, и у нас появилась возможность набирать новых музыкантов", – сказала Олеся Костенко.В праздничные дни в столице Крыма состоялась премьера творческой программы "Юбилей Маэстро", созданной поэтом Ильей Резником совместно с артистами Крымского концертного объединения. Ее особенность в том, что симфонический оркестр и оперные певцы исполняли не классическую музыку, а эстрадные песни, созданные на стихи Резника.Читайте также на РИА Новости Крым:Народную мистерию "В Россию верим" покажут в четырех городах КрымаНа годовщину Крымской весны на полуостров приедут известные артистыШкола искусств в Севастополе открылась: кого и как принимали учиться

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, культура, музыка, олеся костенко, крымское концертное объединение, оркестр, искусство