Крымскому оркестру подарят арфу за восемь миллионов рублей
В Крымском академическом оркестре обновили инструменты и закупили два новых автобуса
20:33 10.03.2024 (обновлено: 22:40 10.03.2024)
© Фотохост Конгресса молодых учёных
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Крымском академическом симфоническом оркестре обновили музыкальные инструменты, подняли зарплату музыкантам и приобрели два новых автобуса. Одна только концертная арфа, которую купят для музыкантов, стоит восемь миллионов рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила директор Крымского концертного объединения Олеся Костенко.
"Мы уже купили два автобуса, один большой 50-местный, второй на подходе 19-местный. Значительно пополнили парк музыкальных инструментов, это очень дорого: к примеру, один концертный инструмент может стоить до трех с половиной миллионов. Вот арфа, которую нам сейчас пообещали подарить, стоит порядка восьми миллионов", – уточнила она.
Крымский академический симфонический оркестр был включен в состав Крымского концертного объединения в 2023 году. Для его развития был создан попечительский совет, в который вошли представители крупного бизнеса.
"С помощью министра культуры был создан попечительский совет оркестра, и мы уже получили колоссальную благотворительную поддержку со стороны крупного банка, который выделил нам 140 миллионов рублей на повышение заработной платы. То есть наши музыканты получают очень приличные зарплаты, и у нас появилась возможность набирать новых музыкантов", – сказала Олеся Костенко.
В праздничные дни в столице Крыма состоялась премьера творческой программы "Юбилей Маэстро", созданной поэтом Ильей Резником совместно с артистами Крымского концертного объединения. Ее особенность в том, что симфонический оркестр и оперные певцы исполняли не классическую музыку, а эстрадные песни, созданные на стихи Резника.
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