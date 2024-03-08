https://crimea.ria.ru/20240308/narodnuyu-misteriyu-v-rossiyu-verim-pokazhut-v-chetyrekh-gorodakh-kryma-1135508677.html

Народную мистерию "В Россию верим" покажут в четырех городах Крыма

Народную мистерию "В Россию верим" покажут в четырех городах Крыма - РИА Новости Крым, 08.03.2024

Народную мистерию "В Россию верим" покажут в четырех городах Крыма

Крымская премьера народной мистерии "В Россию верим" с участием народных артистов России Надежды Бабкиной и Сергея Никоненко пройдет с 8 по 13 марта в... РИА Новости Крым, 08.03.2024

2024-03-08T17:41

2024-03-08T17:41

2024-03-08T17:47

надежда бабкина

сергей никоненко

культура

россия

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новости крыма

керчь

саки

симферополь

красноперекопск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Крымская премьера народной мистерии "В Россию верим" с участием народных артистов России Надежды Бабкиной и Сергея Никоненко пройдет с 8 по 13 марта в Симферополе, Керчи, Саках, Красноперекопске, а также в поселке Красногвардейское. Об этом сообщил директор проекта Сергей Рябов на пресс-конференции в Симферополе.Народная мистерия "В Россию верим!" – это концертно-драматическая программа, в основе которой — стихи и письма, рассказы очевидцев и репортажи военных корреспондентов о боевых действиях на Донбассе, а также кадры военной кинохроники. Со сцены прозвучат пронзительные истории о борьбе и потерях, о любви и победе. Концертная программа расскажет о силе воли и национальном характере русского человека и станет отражением настоящей истории народа.В рамках концертной программы, помимо мистерии, состоятся детские мастер-классы по народному и театральному творчеству, мастер-класс народной артистки России Надежды Бабкиной и ансамбля "Русская песня", а также творческая встреча с народным артистом России Сергея Никоненко.8 марта в Симферополе мистерию покажут в Симферополе. 10 марта показ и мастер-классы пройдут в Красноперекопске, 11-го – в Красногвардейском, 12-го – в Саках. 13 марта в Симферополе состоится два мастер-класса и творческая встреча с Сергеем Никоненко.Концертная программа объединит на одной сцене Московский государственный ансамбль "Русская песня", Московский государственный ансамбль танца "Русские сезоны", балет "Живая планета", фолк-рок-группу "После 11", а также учеников детской театрально-фольклорной студии "Наследие".Министр культуры республики Татьяна Манежина отметила, что крымчане очень ждали этого показа. По ее словам, все билеты уже раскуплены. Если творческие коллективы пожелают дать еще один дополнительный концерт, министерство окажет всю необходимую организационную помощь.Режиссер-постановщик народной мистерии "В Россию верим" Любовь Гречишникова отметила, что после просмотра программы появляются ответы на часто задаваемые вопросы о том, что есть русская душа и русский характер. По ее словам, это своеобразное знакомство с Россией, ее историей и днем сегодняшнимЧитайте также на РИА Новости Крым:На годовщину Крымской весны на полуостров приедут известные артистыИлья Резник выступит в Симферополе на "Юбилее Маэстро"Когда в Крым вернется большое кино – ответ Машкова

https://crimea.ria.ru/20240308/nadezhda-babkina-o-krymskoy-vesne-eto-byla-neveroyatnaya-konsolidatsiya-lyudey-1135507689.html

россия

крым

керчь

саки

симферополь

красноперекопск

красногвардейск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

надежда бабкина, сергей никоненко, культура, россия, крым, новости крыма, керчь, саки, симферополь, красноперекопск, красногвардейск