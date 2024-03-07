В Крыму под стражу и домашний арест взяли 10 членов Хизб ут-Тахрир*
В Крыму взяли под стражу и домашний арест 10 членов запрещенной Хизб ут-Тахрир*
12:52 07.03.2024 (обновлено: 13:04 07.03.2024)
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя, где будет рассмотрен вопрос о мере пресечения для украинских моряков с трех кораблей ВМС Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Девять членов запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* были заключены под стражу, еще один помещен под домашний арест в Крыму. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе Киевского районного суда.
Меры пресечения были избраны для членов запрещенной организации 5 и 6 марта, уточнили в суде.
"5 марта была избрана мера пресечения заключения под стражу четверым членам запрещенной организации сроком на 1 месяц и 29 дней, до 4 мая 2024 года. 6 марта были рассмотрены представления следователей, ходатайства следования, и еще шестерым членам данной запрещенной организации были избраны меры пресечения - пятерым в виде заключения под стражу, а одному по медицинским показаниям избран домашний арест", — сообщили РИА Новости Крым в суде.
Накануне сообщалось, что ФСБ в Крыму пресекла деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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