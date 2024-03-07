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В Крыму под стражу и домашний арест взяли 10 членов Хизб ут-Тахрир*

В Крыму под стражу и домашний арест взяли 10 членов Хизб ут-Тахрир* - РИА Новости Крым, 07.03.2024

В Крыму под стражу и домашний арест взяли 10 членов Хизб ут-Тахрир*

Девять членов запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* были заключены под стражу, еще один помещен под... РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T12:52

2024-03-07T12:52

2024-03-07T13:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Девять членов запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* были заключены под стражу, еще один помещен под домашний арест в Крыму. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе Киевского районного суда.Меры пресечения были избраны для членов запрещенной организации 5 и 6 марта, уточнили в суде.Накануне сообщалось, что ФСБ в Крыму пресекла деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*.*Террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма осужден за поставленный "класс" в соцсетиГотовили теракты в Крыму: ФСБ задержала агентов спецслужб УкраиныВ Крыму троих сторонников АУЕ* будут судить за похищение и рэкет

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2024

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суды крыма, закон и право, киевский районный суд симферополя, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя