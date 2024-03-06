https://crimea.ria.ru/20240306/poteri-vsu---unichtozheny-esche-1125-ukrainskikh-boevikov-1135462885.html

Потери ВСУ - уничтожены еще 1125 украинских боевиков

Потери ВСУ - уничтожены еще 1125 украинских боевиков - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Потери ВСУ - уничтожены еще 1125 украинских боевиков

Российские военные за сутки уничтожили еще 1125 украинских боевиков, вражескую технику и вооружения, и улучшили позиции, следует из сводки Минобороны России в... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T16:18

2024-03-06T16:18

2024-03-06T16:18

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

новости сво

армия и флот

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 1125 украинских боевиков, вражескую технику и вооружения, и улучшили позиции, следует из сводки Минобороны России в среду.По данным МО, тактическое положение улучшено на Купянском направлении. Здесь же отражены три контратаки ВСУ, уничтожены до 165-ти боевиков, танк и три автомобиля, поражены три польские самоходные артиллерийские установки Krab, американская гаубица М198.На Донецком направлении заняты более выгодные рубежи по переднему краю, отражены две контратаки. Потери противника составили до 260-ти военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, гаубица "Мста-Б" и две САУ "Гоздика". Также уничтожены три склада боеприпасов ВСУ.На Южно-Донецком направлении также улучшено тактическое положение. Потери ВСУ составили до 210-ти военнослужащих, два танка, три автомобиля, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и склад боеприпасов.На Херсонском направлении потери противника составили до 30-ти военнослужащих и два автомобиля.На Авдеевском направлении также заняты более выгодные рубежи и позиции, отражены три атаки штурмовых групп ВСУ, поражены гаубицы "Мста-Б" и две М119, боевая машина РСЗО HIMARS, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены до 460-ти военнослужащих, самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук", четыре БМП, две боевые бронированные машины и пять автомобилей, а также два танка, один из них - американский Abrams, сообщалось ранее. Потери украинской армии накануне составили до 1090 человек, на Купянском направлении улучшено тактическое положение, на Донецком и Авдеевском заняты более выгодные рубежи. Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России громит врага и улучшает позиции – потери ВСУ за суткиУничтожен пункт управления оперативно-тактической группой ВСУ "Купянск"Армия России освобождает города: уничтожено 7505 боевиков ВСУ

https://crimea.ria.ru/20240306/novye-sredstva-dlya-borby-s-ukrainskimi-dronami-uzhe-prokhodyat-ispytaniya-1135461291.html

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потери всу , всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости сво, армия и флот, украина