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Плавучая лаборатория: в Керчи "прописалось" новое исследовательское судно - РИА Новости Крым, 04.03.2024
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https://crimea.ria.ru/20240304/plavuchaya-laboratoriya-v-kerchi-propisalos-novoe-issledovatelskoe-sudno-1135407172.html
Плавучая лаборатория: в Керчи "прописалось" новое исследовательское судно
Плавучая лаборатория: в Керчи "прописалось" новое исследовательское судно - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Плавучая лаборатория: в Керчи "прописалось" новое исследовательское судно
Для исследований рыбных богатств Черного и Азовского морей в Керчь прибыло научно-исследовательское судно "Протей", совершившее для этого трансъевропейский... РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T20:33
2024-03-04T20:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Для исследований рыбных богатств Черного и Азовского морей в Керчь прибыло научно-исследовательское судно "Протей", совершившее для этого трансъевропейский переход из Мурманска в Керчь. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).Новым портом приписки стала Керчь. После перехода был проведен текущий ремонт, а также переоборудование судна для работы в южных морях. На данный момент ученые уже совершили на его борту первую экспедицию и получили результаты."Протей" – плавучая лабораторияСудно "Протей" (проект 01340/П) построено на судоверфи в Астрахани и введено в эксплуатацию в 2001 году. Свое название корабль получил в честь мифологического персонажа, описанного Гомером в поэме "Одиссея": Протей – сын Посейдона и Геры, который был пастухом морских животных, умел принимать разные обличья и предсказывать будущее.Длина керченского "Протея" – 31,85 м, водоизмещение – 253,13 т. Экипаж судна включает 11 человек, научный персонал – шесть человек. На борту размещается две лаборатории: гидрохимическая и биологическая, а также помещение для водолазов. Предусмотрены также две рабочие шлюпки, две гидрографические лебедки и промысловое устройство.Переход "Протея" в Керчь позволил решить многолетние проблемы керченских ученых, у которых с 80-х годов прошлого века не было своего судна для работы.Первая экспедицияВ первую экспедицию научно-исследовательское судно отправилось вдоль Кавказского побережья Черного моря от мыса Железный Рог до траверза г. Су-Псех. Оно доказало свою эффективность для исследования биоресурсов, заявили в пресс-службе ВНИРО.В ближайшие годы "Протей" будет выполнять научную работу не только в Черном и Азовском морях, но и в Северном Приазовье, примыкающем к побережью ДНР, Запорожской и Херсонской областей.В Севастополе базируется более крупное научно-исследовательское судно, которое принадлежит Институту биологии южных морей. Это НИС "Профессор Водяницкий" – корабль ледокольного класса, на борту которого находится 11 научных лабораторий. Он служит для продолжительных экспедиций на просторах мирового океана.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученыеКот Мостик узнал о жизни ученых на борту научно-исследовательского судна Горящее Черное море и постройки на дне: подводные тайны Крыма
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керчь, мурманск, новости, новости крыма, черное море, азовское море
Плавучая лаборатория: в Керчи "прописалось" новое исследовательское судно

Из Мурманска в Керчь прибыло научно-исследовательское судно "Протей"

20:33 04.03.2024
 
© Фото пресс-службы ВНИРОНаучно-исследовательское судно "Протей"
Научно-исследовательское судно Протей
© Фото пресс-службы ВНИРО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Для исследований рыбных богатств Черного и Азовского морей в Керчь прибыло научно-исследовательское судно "Протей", совершившее для этого трансъевропейский переход из Мурманска в Керчь. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"За время рейса судно преодолело 5,8 тыс километров: 1,5 тыс через три моря – Баренцево, Белое и Азовское, и 4,3 тыс – по внутренним водным артериям Европейской части России. Маршрут включал прохождение через Беломорск, Череповец, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Самару, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону", – говорится в сообщении пресс-службы.

Новым портом приписки стала Керчь. После перехода был проведен текущий ремонт, а также переоборудование судна для работы в южных морях. На данный момент ученые уже совершили на его борту первую экспедицию и получили результаты.

"Протей" – плавучая лаборатория

Судно "Протей" (проект 01340/П) построено на судоверфи в Астрахани и введено в эксплуатацию в 2001 году. Свое название корабль получил в честь мифологического персонажа, описанного Гомером в поэме "Одиссея": Протей – сын Посейдона и Геры, который был пастухом морских животных, умел принимать разные обличья и предсказывать будущее.
Длина керченского "Протея" – 31,85 м, водоизмещение – 253,13 т. Экипаж судна включает 11 человек, научный персонал – шесть человек. На борту размещается две лаборатории: гидрохимическая и биологическая, а также помещение для водолазов. Предусмотрены также две рабочие шлюпки, две гидрографические лебедки и промысловое устройство.
Переход "Протея" в Керчь позволил решить многолетние проблемы керченских ученых, у которых с 80-х годов прошлого века не было своего судна для работы.

Первая экспедиция

В первую экспедицию научно-исследовательское судно отправилось вдоль Кавказского побережья Черного моря от мыса Железный Рог до траверза г. Су-Псех. Оно доказало свою эффективность для исследования биоресурсов, заявили в пресс-службе ВНИРО.

"Протей" планируется к дальнейшему активному использованию в целях выполнения приоритетных научных исследований в Черном и Азовском морях. В настоящее время запланированы работы по дооснащению и частичному переоборудованию судна в целях расширения спектра проводимых рыбохозяйственных исследований с учетом специфики южных морей", – уточнили в пресс-службе.

В ближайшие годы "Протей" будет выполнять научную работу не только в Черном и Азовском морях, но и в Северном Приазовье, примыкающем к побережью ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
В Севастополе базируется более крупное научно-исследовательское судно, которое принадлежит Институту биологии южных морей. Это НИС "Профессор Водяницкий" – корабль ледокольного класса, на борту которого находится 11 научных лабораторий. Он служит для продолжительных экспедиций на просторах мирового океана.
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