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Несколько улиц Севастополя остались без света: когда устранят аварию
Несколько улиц Севастополя остались без света: когда устранят аварию - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Несколько улиц Севастополя остались без света: когда устранят аварию
Без света остались несколько улиц Севастополя. Аварийные бригады устраняют технологические нарушения на электросетях. Об этом сообщают в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T17:44
2024-03-01T17:44
2024-03-01T17:46
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отключение электроэнергии в крыму
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новости крыма
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жкх
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Без света остались несколько улиц Севастополя. Аварийные бригады устраняют технологические нарушения на электросетях. Об этом сообщают в "Севастопольэнерго".Без света остались частично центр города (ул. Петрова, Ушакова, Капитанская, Ленина), а также улицы Пожарова, Карантинная, Ковпака, Ивана Голубца, Киевская, Руднева.Исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов уточнил, что время на устранение технологического нарушения: от 15 мин до 2-х часов. Параллельно происходит переподключение потребителей.Технологическое нарушение произошло в электросетях Севастополя и в пятницу утром.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций - АксеновВ Крыму модернизируют объекты энергетикиСвет Крыма: новые территории РФ получают энергию из сетей полуострова
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Несколько улиц Севастополя остались без света: когда устранят аварию
Несколько улиц Севастополя остались без света из-за аварии на электросетях
17:44 01.03.2024 (обновлено: 17:46 01.03.2024)