https://crimea.ria.ru/20240301/neskolko-ulits-sevastopolya-ostalis-bez-sveta-kogda-ustranyat-avariyu-1135346237.html

Несколько улиц Севастополя остались без света: когда устранят аварию

Несколько улиц Севастополя остались без света: когда устранят аварию - РИА Новости Крым, 01.03.2024

Несколько улиц Севастополя остались без света: когда устранят аварию

Без света остались несколько улиц Севастополя. Аварийные бригады устраняют технологические нарушения на электросетях. Об этом сообщают в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T17:44

2024-03-01T17:44

2024-03-01T17:46

севастополь

отключение электроэнергии в крыму

отключение электроэнергии

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жкх

жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Без света остались несколько улиц Севастополя. Аварийные бригады устраняют технологические нарушения на электросетях. Об этом сообщают в "Севастопольэнерго".Без света остались частично центр города (ул. Петрова, Ушакова, Капитанская, Ленина), а также улицы Пожарова, Карантинная, Ковпака, Ивана Голубца, Киевская, Руднева.Исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов уточнил, что время на устранение технологического нарушения: от 15 мин до 2-х часов. Параллельно происходит переподключение потребителей.Технологическое нарушение произошло в электросетях Севастополя и в пятницу утром.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций - АксеновВ Крыму модернизируют объекты энергетикиСвет Крыма: новые территории РФ получают энергию из сетей полуострова

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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