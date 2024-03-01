https://crimea.ria.ru/20240301/avariya-na-elektrosetyakh-v-sevastopole--chast-goroda-ostalas-bez-sveta-1135334659.html

Авария на электросетях в Севастополе – часть города осталась без света

Авария на электросетях в Севастополе – часть города осталась без света - РИА Новости Крым, 01.03.2024

Авария на электросетях в Севастополе – часть города осталась без света

Технологическое нарушение произошло в электросетях Севастополя в пятницу утром, часть города осталась без света. Об этом сообщает пресс-служба предприятия... РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T11:22

2024-03-01T11:22

2024-03-01T11:22

севастополь

жкх

жкх крыма и севастополя

общество

электросети

электроэнергия

электросети крыма

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111763/13/1117631386_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1ebb67846d9cdbc1ff2a7f30d28d4fbb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Технологическое нарушение произошло в электросетях Севастополя в пятницу утром, часть города осталась без света. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго".Оперативно-выездная бригада направлена на место для ликвидации аварии.Ранее в "Севастопольэнерго" предупредили о выполнении 1 марта работ по устранению дефектов на электрооборудовании. В связи с этим ряд улиц обесточен. График и адреса отключенных абонентов опубликован в соцсетях ресурсного предприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе не будет света 1 марта: список адресовВ Крыму модернизируют объекты энергетикиТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, электросети, электроэнергия, электросети крыма, новости крыма