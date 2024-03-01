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Авария на электросетях в Севастополе – часть города осталась без света - РИА Новости Крым, 01.03.2024
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Авария на электросетях в Севастополе – часть города осталась без света
Авария на электросетях в Севастополе – часть города осталась без света - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Авария на электросетях в Севастополе – часть города осталась без света
Технологическое нарушение произошло в электросетях Севастополя в пятницу утром, часть города осталась без света. Об этом сообщает пресс-служба предприятия... РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T11:22
2024-03-01T11:22
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Технологическое нарушение произошло в электросетях Севастополя в пятницу утром, часть города осталась без света. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго".Оперативно-выездная бригада направлена на место для ликвидации аварии.Ранее в "Севастопольэнерго" предупредили о выполнении 1 марта работ по устранению дефектов на электрооборудовании. В связи с этим ряд улиц обесточен. График и адреса отключенных абонентов опубликован в соцсетях ресурсного предприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе не будет света 1 марта: список адресовВ Крыму модернизируют объекты энергетикиТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год
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севастополь, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, электросети, электроэнергия, электросети крыма, новости крыма
Авария на электросетях в Севастополе – часть города осталась без света

Часть Севастополя в пятницу осталась без света из-за аварии на электросетях

11:22 01.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Технологическое нарушение произошло в электросетях Севастополя в пятницу утром, часть города осталась без света. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго".
"1 марта в 10:38 произошло технологическое нарушение в электрических сетях предприятия. Обесточены потребители — частично бухта Омега, проспект Античный, улицы Челнокова и Павла Корчагина", - говорится в Telegram-канале предприятия.
Оперативно-выездная бригада направлена на место для ликвидации аварии.
Ранее в "Севастопольэнерго" предупредили о выполнении 1 марта работ по устранению дефектов на электрооборудовании. В связи с этим ряд улиц обесточен. График и адреса отключенных абонентов опубликован в соцсетях ресурсного предприятия.
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