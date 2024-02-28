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Оперативная обстановка в Керченском проливе - как работает переправа

Оперативная обстановка в Керченском проливе - как работает переправа - РИА Новости Крым, 28.02.2024

Оперативная обстановка в Керченском проливе - как работает переправа

Керченская паромная переправа во среду работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Росморречфлот. РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T10:24

2024-02-28T10:24

2024-02-28T10:24

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

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новости крыма

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Керченская паромная переправа во среду работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Росморречфлот.За последние сутки паромы выполнили 12 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы из порта Крым в порт Кавказ и обратно паромы совершили 7 629 рейсов. Перевезено 450 421 пассажиров и 261 780 грузовиков.В настоящее время через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют и пассажирские автобусы.Автомобилям массой до 3,5 тонн разрешено движение через Крымский мост, где предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Накануне Керченская паромная переправа работала также по фактической погоде.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт сухопутного коридора в Крым завершен – ХуснуллинМиллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в КрымС 15 декабря Крым с Геническом свяжет новый автобусный маршрут

керченский пролив

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, порт кавказ, порт крым, логистика, новости крыма, керченский пролив