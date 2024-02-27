Рейтинг@Mail.ru
Метровые волны в Керченском проливе: как работает паромная переправа - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240227/metrovye-volny-v-kerchenskom-prolive-kak-rabotaet-paromnaya-pereprava-1135236208.html
Метровые волны в Керченском проливе: как работает паромная переправа
Метровые волны в Керченском проливе: как работает паромная переправа - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Метровые волны в Керченском проливе: как работает паромная переправа
Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Росморречфлот. РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T09:46
2024-02-27T09:46
морской транспорт
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
керченский пролив
срочные новости крыма
порт кавказ
порт крым
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/07/1129873851_0:237:1280:957_1920x0_80_0_0_f1f12e1c0636f4975f6a18dfe02d5471.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Росморречфлот.За последние сутки паромы совершили 11 рейсов. С начала работы Керченской переправы в обе стороны перевезено 449 677 пассажиров и 261 290 грузовиков. За это время из порта Крым и порта Кавказ паромы выполнили 7 617 рейсов.Через переправу в настоящее время следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Движение легковых автомобилей массой до 3,5 тонн осуществляется через Крымский мост, на котором предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Накануне Керченская паромная переправа работала также по фактической погоде. Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонтные работы идут на основных трассах из Крыма в новые регионыРемонт дорог в новых регионах идет опережающими темпами - ХуснуллинМиллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в Крым
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/07/1129873851_2:0:1278:957_1920x0_80_0_0_30f0e5288329fd3043ba35384c024fd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
морской транспорт, керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керченский пролив, срочные новости крыма, порт кавказ, порт крым, логистика
Метровые волны в Керченском проливе: как работает паромная переправа

Керченская паромная переправа работает во вторник по фактической погоде

09:46 27.02.2024
 
© РосморречфлотКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа
© Росморречфлот
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Росморречфлот.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 27 февраля ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с с порывами до 14 м/с. Без осадков, видимость хорошая. Высота волн 0,7-1,2 м. Температура воздуха +7...+ 9 градусов, температура воды в море +5...+6", - говорится в сообщении.
За последние сутки паромы совершили 11 рейсов. С начала работы Керченской переправы в обе стороны перевезено 449 677 пассажиров и 261 290 грузовиков. За это время из порта Крым и порта Кавказ паромы выполнили 7 617 рейсов.
Через переправу в настоящее время следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
Движение легковых автомобилей массой до 3,5 тонн осуществляется через Крымский мост, на котором предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
Накануне Керченская паромная переправа работала также по фактической погоде.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ремонтные работы идут на основных трассах из Крыма в новые регионы
Ремонт дорог в новых регионах идет опережающими темпами - Хуснуллин
Миллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в Крым
 
Морской транспортКерченская паромная переправаСитуация на Керченской переправеКерченский проливСрочные новости КрымаПорт КавказПорт КрымЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:32COVID-19 отступает – россияне стали меньше болеть
12:10Иск к Киеву по энергоблокаде Крыма намерены подать в ближайшие дни
12:06Крымчанину вынесли приговор за реабилитацию нацизма
11:48Войска НАТО на Украине: во Франции Макрона назвали безумцем
11:45Спрос на кредиты самозанятым сохраняется в Крыму
11:41В центре Севастополя громко
11:20Такси с пассажирами протаранило ограждение и упало в овраг
10:55Ущерб от энергоблокады: Крым подаст иск к Украине на 3,1 трлн рублей
10:45Экспорт бензина из России планируют приостановить на полгода
10:25В Севастополе 300 волонтеров будут работать на выборах президента РФ
09:49Теракт с отравляющими веществами предотвратили в Запорожской области
09:46Метровые волны в Керченском проливе: как работает паромная переправа
09:37В центре Севастополя пройдут учения МЧС
09:2819 орденов Мужества: как воюют казаки-добровольцы из Крыма в зоне СВО
09:04ВСУ нанесли удар по зданию МФЦ в Новой Каховке
08:48"Вежливые люди" стали гарантом безопасности Крыма в 2014 году
08:29Коалицию для поставок дальнобойных ракет Украине создали в ЕС
08:02Как кубанские казаки помогали спасать Крым в феврале 2014-го
07:41Путин отметил вклад Сил спецопераций в защиту Крыма и Севастополя
07:27Переговоры по передаче Киеву истребителей Mirage: заявление Макрона
Лента новостейМолния