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Метровые волны в Керченском проливе: как работает паромная переправа

Метровые волны в Керченском проливе: как работает паромная переправа - РИА Новости Крым, 27.02.2024

Метровые волны в Керченском проливе: как работает паромная переправа

Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Росморречфлот. РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T09:46

2024-02-27T09:46

2024-02-27T09:46

морской транспорт

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

керченский пролив

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логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Росморречфлот.За последние сутки паромы совершили 11 рейсов. С начала работы Керченской переправы в обе стороны перевезено 449 677 пассажиров и 261 290 грузовиков. За это время из порта Крым и порта Кавказ паромы выполнили 7 617 рейсов.Через переправу в настоящее время следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Движение легковых автомобилей массой до 3,5 тонн осуществляется через Крымский мост, на котором предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Накануне Керченская паромная переправа работала также по фактической погоде. Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонтные работы идут на основных трассах из Крыма в новые регионыРемонт дорог в новых регионах идет опережающими темпами - ХуснуллинМиллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в Крым

керченский пролив

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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