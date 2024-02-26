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Как работает Керченская паромная переправа в понедельник

Как работает Керченская паромная переправа в понедельник - РИА Новости Крым, 26.02.2024

Как работает Керченская паромная переправа в понедельник

Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений по проливу нет, сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 26.02.2024

2024-02-26T09:35

2024-02-26T09:35

2024-02-26T09:37

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений по проливу нет, сообщили в Росморречфлоте.За последние сутки паромы выполнили 9 рейсов. Всего с начала работы переправы через пролив перевезено 449 112 пассажиров и 260 909 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 7 606 рейсов.Через переправу отправляют большегрузные машины, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути следуют пассажирские автобусы.Через Крымский мост разрешено движение легковых автомобилей массой до 3,5 тонн с обязательным прохождением процедуры досмотра.Также возможно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Накануне движение по Крымскому мосту дважды перекрывалось. Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда по соображениям безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Сибирский антициклон: чего ждать от погоды в КрымуРемонт дорог в новых регионах идет опережающими темпами - ХуснуллинМиллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в Крым

керченский пролив

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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