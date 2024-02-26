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Как работает Керченская паромная переправа в понедельник - РИА Новости Крым, 26.02.2024
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Как работает Керченская паромная переправа в понедельник
Как работает Керченская паромная переправа в понедельник - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Как работает Керченская паромная переправа в понедельник
Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений по проливу нет, сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T09:35
2024-02-26T09:37
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
морской транспорт
керченский пролив
порт кавказ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений по проливу нет, сообщили в Росморречфлоте.За последние сутки паромы выполнили 9 рейсов. Всего с начала работы переправы через пролив перевезено 449 112 пассажиров и 260 909 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 7 606 рейсов.Через переправу отправляют большегрузные машины, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути следуют пассажирские автобусы.Через Крымский мост разрешено движение легковых автомобилей массой до 3,5 тонн с обязательным прохождением процедуры досмотра.Также возможно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Накануне движение по Крымскому мосту дважды перекрывалось. Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда по соображениям безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Сибирский антициклон: чего ждать от погоды в КрымуРемонт дорог в новых регионах идет опережающими темпами - ХуснуллинМиллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в Крым
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Как работает Керченская паромная переправа в понедельник

Керченская паромная переправа работает по погоде

09:35 26.02.2024 (обновлено: 09:37 26.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений по проливу нет, сообщили в Росморречфлоте.
По прогнозу Росгидромета, 26 февраля ветер восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 0,7-1,2 м, температура воздуха +8-10С, температура воды в море +5-6С.
За последние сутки паромы выполнили 9 рейсов. Всего с начала работы переправы через пролив перевезено 449 112 пассажиров и 260 909 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 7 606 рейсов.
Через переправу отправляют большегрузные машины, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути следуют пассажирские автобусы.
Через Крымский мост разрешено движение легковых автомобилей массой до 3,5 тонн с обязательным прохождением процедуры досмотра.
Также возможно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
Накануне движение по Крымскому мосту дважды перекрывалось. Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда по соображениям безопасности.
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