https://crimea.ria.ru/20240226/sibirskiy-antitsiklon-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-1135195339.html
Сибирский антициклон: чего ждать от погоды в Крыму
Сибирский антициклон: чего ждать от погоды в Крыму - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Сибирский антициклон: чего ждать от погоды в Крыму
В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией Сибирского антициклона. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T00:01
2024-02-26T00:01
2024-02-26T00:01
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феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией Сибирского антициклона. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +11...+13 градусов.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер восточный 5- 10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +12…+14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +4...+6, днем +13...+15 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240225/ot-tepla-k-minusu-nedelnyy-prognoz-pogody-dlya-kryma-ot-fobos-1135149648.html
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Сибирский антициклон: чего ждать от погоды в Крыму
В Крыму в понедельник тепло и без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией Сибирского антициклона. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, на южном побережье до +8, днем +10…+15 градусов, в горах +3…+8", – говорится в прогнозе синоптиков.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +11...+13 градусов.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер восточный 5- 10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +12…+14.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +4...+6, днем +13...+15 градусов.