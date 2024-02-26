https://crimea.ria.ru/20240226/sibirskiy-antitsiklon-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-1135195339.html

Сибирский антициклон: чего ждать от погоды в Крыму

Сибирский антициклон: чего ждать от погоды в Крыму - РИА Новости Крым, 26.02.2024

Сибирский антициклон: чего ждать от погоды в Крыму

В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией Сибирского антициклона. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.02.2024

2024-02-26T00:01

2024-02-26T00:01

2024-02-26T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией Сибирского антициклона. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +11...+13 градусов.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер восточный 5- 10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +12…+14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +4...+6, днем +13...+15 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240225/ot-tepla-k-minusu-nedelnyy-prognoz-pogody-dlya-kryma-ot-fobos-1135149648.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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