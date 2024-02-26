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Сибирский антициклон: чего ждать от погоды в Крыму - РИА Новости Крым, 26.02.2024
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Сибирский антициклон: чего ждать от погоды в Крыму
Сибирский антициклон: чего ждать от погоды в Крыму - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Сибирский антициклон: чего ждать от погоды в Крыму
В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией Сибирского антициклона. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T00:01
2024-02-26T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией Сибирского антициклона. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +11...+13 градусов.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер восточный 5- 10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +12…+14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +4...+6, днем +13...+15 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240225/ot-tepla-k-minusu-nedelnyy-prognoz-pogody-dlya-kryma-ot-fobos-1135149648.html
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96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сибирский антициклон: чего ждать от погоды в Крыму

В Крыму в понедельник тепло и без осадков

00:01 26.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДикая примула в Крыму
Дикая примула в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией Сибирского антициклона. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, на южном побережье до +8, днем +10…+15 градусов, в горах +3…+8", – говорится в прогнозе синоптиков.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +11...+13 градусов.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер восточный 5- 10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +12…+14.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +4...+6, днем +13...+15 градусов.
Снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Вчера, 20:48Радио "Спутник в Крыму"
От тепла к минусу: недельный прогноз погоды для Крыма от ФОБОС
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Сибирский антициклон: чего ждать от погоды в Крыму
00:00Какой сегодня праздник: 26 февраля
22:46Крымский мост открыт
22:43Крымский мост закрыт для проезда второй раз за день
22:33На турецком курорте произошло землетрясение
22:10Более 1000 машин ждут проезда по Крымскому мосту после открытия движения
22:03Главное за день: 25 февраля
21:40Движение по Крымскому мосту восстановлено
21:38Держаться на воде: как в Крыму реализуют программу "Плавание для всех"
21:17На Херсонщине откроют новую амбулаторию взамен разрушенной боевиками ВСУ
20:48От тепла к минусу: недельный прогноз погоды для Крыма от ФОБОС
20:32План "контрнаступа" ВСУ был на столе в Кремле до его начала – Зеленский
20:02Времени мало: Зеленский назвал крайний срок ожидания помощи от США
19:452 украинские авиационные управляемые ракеты сбиты над Черным морем
19:37Отбой воздушной тревоги в Севастополе
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