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Крымский мост закрыт для проезда второй раз за день - РИА Новости Крым, 25.02.2024
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Крымский мост закрыт для проезда второй раз за день
Крымский мост закрыт для проезда второй раз за день - РИА Новости Крым, 25.02.2024
Крымский мост закрыт для проезда второй раз за день
На Крымскому мосту второй раз за день временно закрыто движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T22:43
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ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту второй раз за день временно закрыто движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда по соображениям безопасности. Власти Крыма напоминают, что мост - стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост закрыт для проезда второй раз за день

Движение по Крымскому мосту временно приостановили второй раз за день

22:43 25.02.2024 (обновлено: 22:45 25.02.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту второй раз за день временно закрыто движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в сообщении.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда по соображениям безопасности. Власти Крыма напоминают, что мост - стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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