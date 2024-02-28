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Главные новости Крыма: 28 февраля

Главные новости Крыма: 28 февраля - РИА Новости Крым, 28.02.2024

Главные новости Крыма: 28 февраля

В Крыму за сбор сведений о Росгвардии арестовали украинского агента. В Севастополе Следком возбудил дело по факту избиения рабочими заказчика ремонтных работ. В РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T23:14

2024-02-28T23:14

2024-02-28T23:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Крыму за сбор сведений о Росгвардии арестовали украинского агента. В Севастополе Следком возбудил дело по факту избиения рабочими заказчика ремонтных работ. В портах Крыма прошли учения со стрельбами. В Евпатории отремонтировали реабилитационный центр для детей. В Большой Ялте назначили двух новых руководителей поселков.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму арестовали украинского агентаАгент украинских спецслужб был задержан в Симферополе. Его подозревают в сборе сведений о подразделениях Росгвардии в зоне специальной военной операции, сообщает центр общественных связей ФСБ России.Сведения предназначались для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике Росгвардии, указали в ведомстве.Избили за неоплаченный ремонтВ Севастополе двое мужчин избили местного жителя, нападавшие вымогали деньги за выполненный ремонт. Председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах данного инцидента, сообщили в пресс-службе ведомства.Ранее информация об избиении и вымогательстве денежных средств за ремонтные работы была опубликована в соцсетях.В морских портах Крыма прошли учения со стрельбойОб этом предупреждали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава администрации Ялты Янина Павленко.В Севастополе, по инфорации губернатора, флот проводил тренировку по ППДО, в том числе с применением стрелкового оружия. Учения в разных воинских частях города проходили до 17:00.Учебные стрельбы в районе мола в Ялте проходили с 15:00 до 16:00. Глава администрации Янина Павленко призвала сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Евпатории отремонтировали реабилитационный центрМногопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов "Лучезарный" отремонтировали в Евпатории. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов после его посещения."Из республиканского бюджета выделено более 250 млн рублей. Центр оснащен современным оборудованием, работают специалисты, включая узкопрофильных", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Строительство нового медицинского центра в Феодосии может начаться в 2025 году, сообщили РИА Новости Крым в минздраве республики.В Большой Ялте выбрали руководителей Кореиза и СимеизаПо итогам конкурса поселок Кореиз возглавит Ольга Винник, Симеиз – Наталья Фролагина. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко."Подведены итоги конкурса по определению руководителей Кореизского и Симеизского терорганов. Убедительную победу (из восьми претендентов) одержали местные жительницы, знающие проблемы поселков", - написала Павленко в своем Telegram-канале.

https://crimea.ria.ru/20240228/ne-dozhdetes-v-krymu-otvetili-na-ugrozy-chlenam-izbiratelnykh-komissiy-1135290594.html

https://crimea.ria.ru/20240228/v-simferopole-obnovyat-gagarinskiy-park-i-ekaterininskiy-sad-1135283328.html

https://crimea.ria.ru/20240228/federalnyy-detskiy-reabilitatsionnyy-tsentr-v-evpatorii-sdadut-v-2024-godu-1135288426.html

https://crimea.ria.ru/20240228/dlya-razgruzki-punkta-propuska-chongar-remontiruyut-uchastok-dorogi-v-krym-1135280571.html

https://crimea.ria.ru/20240228/kto-vozglavil-evpatoriyu-1135272781.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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