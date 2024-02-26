https://crimea.ria.ru/20240226/glavnye-novosti-kryma-26-fevralya-1135228230.html

Главные новости Крыма: 26 февраля

Главные новости Крыма: 26 февраля - РИА Новости Крым, 26.02.2024

Главные новости Крыма: 26 февраля

Один человек умер и четверо в тяжелом состоянии из-за Covid-19 в Крыму. Дороги назад нет: в Крыму ответили на угрозы Киева атаковать полуостров. Две школы в... РИА Новости Крым, 26.02.2024

2024-02-26T23:02

2024-02-26T23:02

2024-02-26T23:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Один человек умер и четверо в тяжелом состоянии из-за Covid-19 в Крыму. Дороги назад нет: в Крыму ответили на угрозы Киева атаковать полуостров. Две школы в Крыму закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ. В Севастополе стали известны сроки запуска катеров в Инкерман. Электрички в Крыму меняют расписание.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Один человек умер и четверо в тяжелом состоянии из-за Covid-19 в КрымуОдин человек скончался от коронавирусной инфекции в Крыму, состояние еще четверых пациентов врачи оценивают как тяжелое и крайне тяжелое. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.На сегодняшний день лечение получают 114 человек с подтвержденным диагнозом. Из них 40 пациентов получают лечение в стационарах, еще 74 находятся на амбулаторном лечении."Из продолжающих лечение с диагнозом новая коронавирусная инфекция четыре пациента находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, – сообщили в минздраве. – За прошедшую неделю в связи с новой коронавирусной инфекцией умер один человек".За минувшую неделю в Крыму зарегистрировано 108 случаев COVID-19, выздоровели 104 человека.Две школы в Крыму закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИБолее 8550 учащихся школ и воспитанников детских садов Крыма переведены на карантин из-за гриппа и острых респираторных заболеваний. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском министерстве образования."В 14 детских садах закрыто 16 групп, на карантин переведено 353 человека, – сообщили в ведомстве. – Кроме того, в 14 школах закрыто 19 классов, на карантин переведено 505 обучающихся".Также в министерстве отметили, что две школы в Евпатории и Красногвардейском районе республики закрыты полностью.В Севастополе стали известны сроки запуска катеров в ИнкерманКатерное сообщение между Севастополем и Инкерманом заработает после установки плавучего причала."Как и на Михайловской батарее, в Инкермане будет установлен плавучий причал, – написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. – В настоящее время ждем согласования Черноморского флота на его транспортировку".Работы начнутся сразу после получения необходимых разрешений, добавил он.Электрички в Крыму меняют расписаниеРасписание движения четырех пригородных поездов в Крыму изменилось с 26 февраля, еще одна электричка начнет курсировать по-новому с 1 марта, сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.Изменения вводятся из-за ремонта на станции Владиславовка. Новый график будет действовать до его отмены или корректировки.Дороги назад нет: в Крыму ответили на угрозы Киева атаковать полуостровУгрозы начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова* и других представителей киевского режима в отношении Крыма объясняются безвыходным положением украинских властей, которые боятся полного перекрытия денежных потоков с Запада."Собака лает, караван идет. Что они еще могут показать и предложить, чтобы не иссяк поток долларов, которые они разворовывают? Ведь дороги назад у них нет. Их судьба уже решена – и (президента Украины Владимира) Зеленского, и Буданова*, и остальных. Им уже сказать нечего. Англосаксы, которые их курируют, не дадут им включить "заднюю": или ты говоришь, или тебя нет", – такое мнение высказал помощник главы Республики Крым, командир крымского батальона милиции особого назначения "Беркут" в 2006-2014 годах Юрий Абисов.Советник главы крымского парламента Светлана Савченко в свою очередь считает, что США и их марионетки в Киеве не оставят Крым в покое из-за его стратегического положения. "Потому что для англосаксов Крым – это самое важное. Его у них фактически увели из-под носа в 2014 году, ведь они же готовились сюда зайти сразу после госпереворота", – сказала Савченко.Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозы главы ГУР Кирилла Буданова* в отношении Крыма "форменным нацизмом" и напомнил, что "век террористов недолог и в итоге они не уйдут от расплаты".В свою очередь военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что киевский режим рассчитывает усилить попытки атак на Крымский мост с помощью американских истребителей F-16, однако степень защиты объекта крайне высока, и в успешность этих попыток мало верят даже сами их авторы.* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

https://crimea.ria.ru/20240226/stolb-chernogo-dyma-v-rayone-sapun-gory--chto-proizoshlo-v-sevastopole-1135224718.html

https://crimea.ria.ru/20240226/novaya-propusknaya-sistema-kfu-nuzhno-li-oformlyat-kartu-banka-dlya-vkhoda-1135218938.html

https://crimea.ria.ru/20240226/tochka-nevozvrata-kak-reshalas-sudba-kryma-26-fevralya-2014-go-1135128069.html

севастополь

инкерман

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