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Главные новости Крыма: 26 февраля - РИА Новости Крым, 26.02.2024
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Главные новости Крыма: 26 февраля
Главные новости Крыма: 26 февраля - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Главные новости Крыма: 26 февраля
Один человек умер и четверо в тяжелом состоянии из-за Covid-19 в Крыму. Дороги назад нет: в Крыму ответили на угрозы Киева атаковать полуостров. Две школы в... РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T23:02
2024-02-26T23:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Один человек умер и четверо в тяжелом состоянии из-за Covid-19 в Крыму. Дороги назад нет: в Крыму ответили на угрозы Киева атаковать полуостров. Две школы в Крыму закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ. В Севастополе стали известны сроки запуска катеров в Инкерман. Электрички в Крыму меняют расписание.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Один человек умер и четверо в тяжелом состоянии из-за Covid-19 в КрымуОдин человек скончался от коронавирусной инфекции в Крыму, состояние еще четверых пациентов врачи оценивают как тяжелое и крайне тяжелое. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.На сегодняшний день лечение получают 114 человек с подтвержденным диагнозом. Из них 40 пациентов получают лечение в стационарах, еще 74 находятся на амбулаторном лечении."Из продолжающих лечение с диагнозом новая коронавирусная инфекция четыре пациента находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, – сообщили в минздраве. – За прошедшую неделю в связи с новой коронавирусной инфекцией умер один человек".За минувшую неделю в Крыму зарегистрировано 108 случаев COVID-19, выздоровели 104 человека.Две школы в Крыму закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИБолее 8550 учащихся школ и воспитанников детских садов Крыма переведены на карантин из-за гриппа и острых респираторных заболеваний. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском министерстве образования."В 14 детских садах закрыто 16 групп, на карантин переведено 353 человека, – сообщили в ведомстве. – Кроме того, в 14 школах закрыто 19 классов, на карантин переведено 505 обучающихся".Также в министерстве отметили, что две школы в Евпатории и Красногвардейском районе республики закрыты полностью.В Севастополе стали известны сроки запуска катеров в ИнкерманКатерное сообщение между Севастополем и Инкерманом заработает после установки плавучего причала."Как и на Михайловской батарее, в Инкермане будет установлен плавучий причал, – написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. – В настоящее время ждем согласования Черноморского флота на его транспортировку".Работы начнутся сразу после получения необходимых разрешений, добавил он.Электрички в Крыму меняют расписаниеРасписание движения четырех пригородных поездов в Крыму изменилось с 26 февраля, еще одна электричка начнет курсировать по-новому с 1 марта, сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.Изменения вводятся из-за ремонта на станции Владиславовка. Новый график будет действовать до его отмены или корректировки.Дороги назад нет: в Крыму ответили на угрозы Киева атаковать полуостровУгрозы начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова* и других представителей киевского режима в отношении Крыма объясняются безвыходным положением украинских властей, которые боятся полного перекрытия денежных потоков с Запада."Собака лает, караван идет. Что они еще могут показать и предложить, чтобы не иссяк поток долларов, которые они разворовывают? Ведь дороги назад у них нет. Их судьба уже решена – и (президента Украины Владимира) Зеленского, и Буданова*, и остальных. Им уже сказать нечего. Англосаксы, которые их курируют, не дадут им включить "заднюю": или ты говоришь, или тебя нет", – такое мнение высказал помощник главы Республики Крым, командир крымского батальона милиции особого назначения "Беркут" в 2006-2014 годах Юрий Абисов.Советник главы крымского парламента Светлана Савченко в свою очередь считает, что США и их марионетки в Киеве не оставят Крым в покое из-за его стратегического положения. "Потому что для англосаксов Крым – это самое важное. Его у них фактически увели из-под носа в 2014 году, ведь они же готовились сюда зайти сразу после госпереворота", – сказала Савченко.Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозы главы ГУР Кирилла Буданова* в отношении Крыма "форменным нацизмом" и напомнил, что "век террористов недолог и в итоге они не уйдут от расплаты".В свою очередь военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что киевский режим рассчитывает усилить попытки атак на Крымский мост с помощью американских истребителей F-16, однако степень защиты объекта крайне высока, и в успешность этих попыток мало верят даже сами их авторы.* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
https://crimea.ria.ru/20240226/stolb-chernogo-dyma-v-rayone-sapun-gory--chto-proizoshlo-v-sevastopole-1135224718.html
https://crimea.ria.ru/20240226/novaya-propusknaya-sistema-kfu-nuzhno-li-oformlyat-kartu-banka-dlya-vkhoda-1135218938.html
https://crimea.ria.ru/20240226/tochka-nevozvrata-kak-reshalas-sudba-kryma-26-fevralya-2014-go-1135128069.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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главное за день, новости крыма, минздрав крыма, коронавирус в крыму, школа, детский сад, грипп, орви, карантин, севастополь, инкерман, паромы и катера в севастополе, электричка, митинг 26 февраля 2014 года в крыму
Главные новости Крыма: 26 февраля

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 26 февраля

23:02 26.02.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова26 февраля 2014 года у Верховного Совета прошел многотысячный митинг
26 февраля 2014 года у Верховного Совета прошел многотысячный митинг
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Один человек умер и четверо в тяжелом состоянии из-за Covid-19 в Крыму. Дороги назад нет: в Крыму ответили на угрозы Киева атаковать полуостров. Две школы в Крыму закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ. В Севастополе стали известны сроки запуска катеров в Инкерман. Электрички в Крыму меняют расписание.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Один человек умер и четверо в тяжелом состоянии из-за Covid-19 в Крыму

Один человек скончался от коронавирусной инфекции в Крыму, состояние еще четверых пациентов врачи оценивают как тяжелое и крайне тяжелое. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.
На сегодняшний день лечение получают 114 человек с подтвержденным диагнозом. Из них 40 пациентов получают лечение в стационарах, еще 74 находятся на амбулаторном лечении.
"Из продолжающих лечение с диагнозом новая коронавирусная инфекция четыре пациента находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, – сообщили в минздраве. – За прошедшую неделю в связи с новой коронавирусной инфекцией умер один человек".
За минувшую неделю в Крыму зарегистрировано 108 случаев COVID-19, выздоровели 104 человека.

Две школы в Крыму закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Более 8550 учащихся школ и воспитанников детских садов Крыма переведены на карантин из-за гриппа и острых респираторных заболеваний. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском министерстве образования.
"В 14 детских садах закрыто 16 групп, на карантин переведено 353 человека, – сообщили в ведомстве. – Кроме того, в 14 школах закрыто 19 классов, на карантин переведено 505 обучающихся".
Также в министерстве отметили, что две школы в Евпатории и Красногвардейском районе республики закрыты полностью.
Пожарная машина
18:07
Столб черного дыма в районе Сапун-горы – что произошло в Севастополе

В Севастополе стали известны сроки запуска катеров в Инкерман

Катерное сообщение между Севастополем и Инкерманом заработает после установки плавучего причала.
"Как и на Михайловской батарее, в Инкермане будет установлен плавучий причал, – написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. – В настоящее время ждем согласования Черноморского флота на его транспортировку".
Работы начнутся сразу после получения необходимых разрешений, добавил он.

Электрички в Крыму меняют расписание

Расписание движения четырех пригородных поездов в Крыму изменилось с 26 февраля, еще одна электричка начнет курсировать по-новому с 1 марта, сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.
Изменения вводятся из-за ремонта на станции Владиславовка. Новый график будет действовать до его отмены или корректировки.
Здание Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского
14:27Эксклюзивы РИА Новости Крым
Новая пропускная система КФУ: нужно ли оформлять карту банка для входа

Дороги назад нет: в Крыму ответили на угрозы Киева атаковать полуостров

Угрозы начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова* и других представителей киевского режима в отношении Крыма объясняются безвыходным положением украинских властей, которые боятся полного перекрытия денежных потоков с Запада.
"Собака лает, караван идет. Что они еще могут показать и предложить, чтобы не иссяк поток долларов, которые они разворовывают? Ведь дороги назад у них нет. Их судьба уже решена – и (президента Украины Владимира) Зеленского, и Буданова*, и остальных. Им уже сказать нечего. Англосаксы, которые их курируют, не дадут им включить "заднюю": или ты говоришь, или тебя нет", – такое мнение высказал помощник главы Республики Крым, командир крымского батальона милиции особого назначения "Беркут" в 2006-2014 годах Юрий Абисов.
Советник главы крымского парламента Светлана Савченко в свою очередь считает, что США и их марионетки в Киеве не оставят Крым в покое из-за его стратегического положения. "Потому что для англосаксов Крым – это самое важное. Его у них фактически увели из-под носа в 2014 году, ведь они же готовились сюда зайти сразу после госпереворота", – сказала Савченко.
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозы главы ГУР Кирилла Буданова* в отношении Крыма "форменным нацизмом" и напомнил, что "век террористов недолог и в итоге они не уйдут от расплаты".
В свою очередь военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что киевский режим рассчитывает усилить попытки атак на Крымский мост с помощью американских истребителей F-16, однако степень защиты объекта крайне высока, и в успешность этих попыток мало верят даже сами их авторы.
* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Участники массового митинга Встань на защиту Крыма у здания Верховной Рады Крыма в Симферополе. 26 февраля 2014 - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
06:0410 лет госперевороту на Украине
Точка невозврата: как решалась судьба Крыма 26 февраля 2014-го
 
Главное за деньНовости КрымаМинздрав КрымаКоронавирус в КрымуШколаДетский садГриппОРВИКарантинСевастопольИнкерманПаромы и катера в СевастополеЭлектричкаМитинг 26 февраля 2014 года в Крыму
 
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Заголовок открываемого материала
23:16Главное за день: 26 февраля
23:02Главные новости Крыма: 26 февраля
22:46Ученый Крымского федерального университета стал "Лидером России"
22:28Лавров: спрос на наше образование в мире только возрастает
22:12Воздушная атака на Белгородскую область – сбито шесть целей
21:58Как изменился Севастополь за 2023 год – в правительстве подвели итоги
21:39Взрывы в Севастополе – что происходит в городе
21:31Капремонт и коммунальные услуги в Крыму: как изменятся цены в 2024 году
21:13Развожаев назвал "бардаком" ситуацию с квитанциями по ЖКУ в Севастополе
20:52Три человека погибли при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области
20:32Для разгона "майдана" хватило бы четырех часов – экс-командир "Беркута"
20:02Венгрия утвердила заявку Швеции на вступление в НАТО
19:51Поставки ракет Taurus на Украину – что ответил Шольц
19:31"План Б": введет ли НАТО войска на Украину
19:19Двое детей пострадали из-за обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
19:01Крушение иллюзий: с какими итогами Украина встречает 10-летие переворота
18:39В Алуште простились с героем СВО Александром Петренко
18:07Столб черного дыма в районе Сапун-горы – что произошло в Севастополе
18:01В Севастополе стали известны сроки запуска катеров в Инкерман
17:43Один человек умер и четверо в тяжелом состоянии из-за Covid-19 в Крыму
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