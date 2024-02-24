https://crimea.ria.ru/20240224/semya-vdovy-boytsa-iz-kryma-dima-na-maydane-pogib-odnim-iz-pervykh-1135184381.html

Семья вдовы бойца из Крыма: Дима на Майдане погиб одним из первых

Семья вдовы бойца из Крыма: Дима на Майдане погиб одним из первых - РИА Новости Крым, 24.02.2024

Семья вдовы бойца из Крыма: Дима на Майдане погиб одним из первых

Семья погибшего на Майдане в 2014 году крымского бойца спецподразделения "Беркут" Дмитрия Власенко из Феодосии продолжает его дело и по силам помогает бойцам в... РИА Новости Крым, 24.02.2024

2024-02-24T11:30

2024-02-24T11:30

2024-02-24T11:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Семья погибшего на Майдане в 2014 году крымского бойца спецподразделения "Беркут" Дмитрия Власенко из Феодосии продолжает его дело и по силам помогает бойцам в зоне проведения спецоперации. Во имя будущего детейНиколай и Валентина Зверевы живут в Краснокаменке. Их зять – боец крымского спецподразделения "Беркут" Дмитрий Власенко – погиб в 2014 на киевском майдане, пытаясь защищать остатки законности и правопорядка в обезумевшей киевской столице.Оба они пенсионеры. В прошлом году Зверевы решили отдать на фронт свою машину – старый, но крепкий и надежный внедорожник уехал в помощь российским бойцам на запорожское направление. Починить и дооборудовать автомобиль под нужды фронта помогли феодосийские волонтеры. Они же координировали семью с российскими военнослужащими. У этой машины даже появился свой позывной – "Крымский беркут".Феодосия Zа ПобедуВолонтерское движение "Феодосия Zа Победу" сформировалась на базе местной благотворительной организации "Новый Крым".18 февраля 2014 года в Киеве после многомесячного противостояния сторонников "Евромайдана" и правоохранителей начались масштабные уличные беспорядки. Пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли, в том числе три правоохранителя из Крыма: старший лейтенант Дмитрий Власенко, старший прапорщик — сотрудник "Беркута" Андрей Федюкин и старший лейтенант Виталий Гончаров.Командир роты спецподразделения "Тигр" Виталий Гончаров получил сквозное ранение в шею из снайперской винтовки. В его коллегу замкомандира батальона по воспитательной работе спецподразделения "Беркут" Дмитрия Власенко стреляли в упор из обреза. Дробь попала ему в плечо и шею. Старлея пытались спасти, он скончался уже в машине скорой помощи по дороге в больницу. Без мужа и отца остались жена и двое маленьких детей. Старший прапорщик спецподразделения "Беркут" Андрей Федюкин погиб возле Майдана. Пуля пробила его бронежилет, не оставив шансов на спасение. У него в Евпатории осталась жена, инвалид третьей группы, и двое несовершеннолетних сыновей. Президиум крымского парламента посмертно наградил Андрея Федюкина, Виталия Гончарова и Дмитрия Власенко орденом "За верность долгу". В Евпатории бойцу "Беркута" также установлен памятник.После победы "Евромайдана", 25 февраля 2014 года, "Беркут" ликвидировали как подразделение в системе МВД на всей территории Украины. Но именно бойцы крымского спецподразделения, отправленные украинским командованием на растерзание толпе Майдана, стали для крымчан примером мужества и стойкости.Читайте также на РИА Новости Крым:"Продуманное сумасшествие": журналист Мельник о событиях на Майдане"Никто не рассчитывал на поддержку извне": казак о феврале 2014 в КрымуМои пацаны были на грани: полковник Абисов о работе "Беркута" на Майдане

https://crimea.ria.ru/20240219/my-spasali-ukrainu-polkovnik-rudenko-o-prisyage-i-gosperevorote-1135060400.html

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крым, феодосия, майдан, евромайдан, украина, общество