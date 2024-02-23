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Главное за день: 23 февраля - РИА Новости Крым, 23.02.2024
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Главное за день: 23 февраля
Главное за день: 23 февраля - РИА Новости Крым, 23.02.2024
Главное за день: 23 февраля
В Краснодарском крае упал летательный аппарат. Канада, США и ЕС расширили антироссийские санкции. В Севастополе активизировался оползень. Зеленский анонсировал... РИА Новости Крым, 23.02.2024
2024-02-23T22:39
2024-02-23T22:39
главное за день
новости
россия
украина
в мире
севастополь
владимир зеленский (президент украины)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае упал летательный аппарат. Канада, США и ЕС расширили антироссийские санкции. В Севастополе активизировался оползень. Зеленский анонсировал "сюрпризы" в Черном море.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Зеленский грозит Крыму новым контрнаступлениемПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит новое контрнаступление, "задачей номер один" которого станет развитие успеха в Черном море. Он также не перестает заявлять своим западным покровителям, что иметь системы дальнобойного вооружения и не делиться ими с Киевом "нечестно".По мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, Украина в зоне спецоперации с каждым днем становится все слабее, поэтому лидер киевского режима Владимир Зеленский снова грозит новым контрнаступлением и "сюрпризами" для Крыма, которые не принесут ВСУ никакого облегчения на фронте.Евросоюз, США и Канада вводят санкции против РоссииКанадские власти внесли в обновленный санкционный список против России более 150 компаний и десять физлиц.США ввели новые санкции против России, которые коснулись 26 физических и юридических лиц в 11 странах, за якобы поставку технологий и оборудования России в обход действующих американских ограничений.В санкционном списке Европейского союза оказалась глава администрации Евпатории Елена Демидова, которая все это назвала цирком, судьи из крымской столицы и уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская, а также представители Херсонской области, в том числе глава правительства Андрей Алексеенко.Под Севастополем активизировался оползеньОбильные осадки в осенне-зимний период, а также застройка берега стали причиной активизации учкуевского оползня в Севастополе, сообщил РИА Новости Крым главный научный сотрудник Морского гидрофизического института РАН, доктор географических наук Юрий Горячкин.День защитника ОтечестваВо многих городах полуострова в праздничный день, 23 февраля, состоялась церемония возложения цветов к мемориалам и памятникам, в Севастополе в этот день открылась фотовыставка, в Евпатории горожане вышли на субботник.
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главное за день, новости, россия, украина, в мире, севастополь, владимир зеленский (президент украины), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, краснодарский край, происшествия, сша, канада, европейский союз (ес), санкции, санкции против россии
Главное за день: 23 февраля

Главные события и заявления пятницы, 23 февраля

22:39 23.02.2024
 
© Фото: пресс-служба ЧФ РФКорабли Черноморского флота России
Корабли Черноморского флота России
© Фото: пресс-служба ЧФ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае упал летательный аппарат. Канада, США и ЕС расширили антироссийские санкции. В Севастополе активизировался оползень. Зеленский анонсировал "сюрпризы" в Черном море.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Зеленский грозит Крыму новым контрнаступлением

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит новое контрнаступление, "задачей номер один" которого станет развитие успеха в Черном море. Он также не перестает заявлять своим западным покровителям, что иметь системы дальнобойного вооружения и не делиться ими с Киевом "нечестно".
По мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, Украина в зоне спецоперации с каждым днем становится все слабее, поэтому лидер киевского режима Владимир Зеленский снова грозит новым контрнаступлением и "сюрпризами" для Крыма, которые не принесут ВСУ никакого облегчения на фронте.

Евросоюз, США и Канада вводят санкции против России

Канадские власти внесли в обновленный санкционный список против России более 150 компаний и десять физлиц.
США ввели новые санкции против России, которые коснулись 26 физических и юридических лиц в 11 странах, за якобы поставку технологий и оборудования России в обход действующих американских ограничений.
В санкционном списке Европейского союза оказалась глава администрации Евпатории Елена Демидова, которая все это назвала цирком, судьи из крымской столицы и уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская, а также представители Херсонской области, в том числе глава правительства Андрей Алексеенко.

Под Севастополем активизировался оползень

Обильные осадки в осенне-зимний период, а также застройка берега стали причиной активизации учкуевского оползня в Севастополе, сообщил РИА Новости Крым главный научный сотрудник Морского гидрофизического института РАН, доктор географических наук Юрий Горячкин.
"Во-первых, этот год очень влажный. Во-вторых, это давняя проблема, связанная с тем, что там, на оползне, построено большое количество дач и гостиниц. Хотя в советское время там разрешалось только огороды иметь и сарайчик для лопаты, грубо говоря. А когда началась украинская эпоха, там сначала стали строить дома, а потом двух и трехэтажные апартаменты и минигостиницы, а поскольку там нет ни канализации, ни водоотвода, то этот склон постоянно обводняется", - объяснил он.

День защитника Отечества

Во многих городах полуострова в праздничный день, 23 февраля, состоялась церемония возложения цветов к мемориалам и памятникам, в Севастополе в этот день открылась фотовыставка, в Евпатории горожане вышли на субботник.
 
Главное за деньНовостиРоссияУкраинаВ миреСевастопольВладимир Зеленский (президент Украины)Безопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьКраснодарский крайПроисшествияСШАКанадаЕвропейский Союз (ЕС)СанкцииСанкции против России
 
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Заголовок открываемого материала
22:39Главное за день: 23 февраля
21:57Пожар на месте падения летательного аппарата на Кубани ликвидирован
21:30На Кубани упали и загорелись два летательных аппарата - что известно
21:11Выставка, салют и субботник: как полуостров отметил 23 февраля
20:55Утопический проект "формулы мира" Зеленского – фальшивка
20:39Канада расширила антироссийские санкции
20:21Как отличить некачественные рыбные консервы – эксперт Роскачества
20:01Время России и храм-корабль в Крыму: топ новостей недели
19:44Поздравили с 23 февраля: глава правительства Херсонщины о санкциях ЕС
19:24Минфин США ввел новые санкции против России
19:09Крах ВСУ не прикрыть PR-атаками на Крым и корабли ЧФ - военный эксперт
18:38Мэр Евпатории Демидова о введенных против нее санкциях ЕС: цирк какой-то
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17:40Армия России освобождает города: уничтожено 7505 боевиков ВСУ
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