Главное за день: 23 февраля
Главные события и заявления пятницы, 23 февраля
© Фото: пресс-служба ЧФ РФКорабли Черноморского флота России
© Фото: пресс-служба ЧФ РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае упал летательный аппарат. Канада, США и ЕС расширили антироссийские санкции. В Севастополе активизировался оползень. Зеленский анонсировал "сюрпризы" в Черном море.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Зеленский грозит Крыму новым контрнаступлением
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит новое контрнаступление, "задачей номер один" которого станет развитие успеха в Черном море. Он также не перестает заявлять своим западным покровителям, что иметь системы дальнобойного вооружения и не делиться ими с Киевом "нечестно".
По мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, Украина в зоне спецоперации с каждым днем становится все слабее, поэтому лидер киевского режима Владимир Зеленский снова грозит новым контрнаступлением и "сюрпризами" для Крыма, которые не принесут ВСУ никакого облегчения на фронте.
Евросоюз, США и Канада вводят санкции против России
Канадские власти внесли в обновленный санкционный список против России более 150 компаний и десять физлиц.
США ввели новые санкции против России, которые коснулись 26 физических и юридических лиц в 11 странах, за якобы поставку технологий и оборудования России в обход действующих американских ограничений.
В санкционном списке Европейского союза оказалась глава администрации Евпатории Елена Демидова, которая все это назвала цирком, судьи из крымской столицы и уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская, а также представители Херсонской области, в том числе глава правительства Андрей Алексеенко.
Под Севастополем активизировался оползень
Обильные осадки в осенне-зимний период, а также застройка берега стали причиной активизации учкуевского оползня в Севастополе, сообщил РИА Новости Крым главный научный сотрудник Морского гидрофизического института РАН, доктор географических наук Юрий Горячкин.
"Во-первых, этот год очень влажный. Во-вторых, это давняя проблема, связанная с тем, что там, на оползне, построено большое количество дач и гостиниц. Хотя в советское время там разрешалось только огороды иметь и сарайчик для лопаты, грубо говоря. А когда началась украинская эпоха, там сначала стали строить дома, а потом двух и трехэтажные апартаменты и минигостиницы, а поскольку там нет ни канализации, ни водоотвода, то этот склон постоянно обводняется", - объяснил он.
День защитника Отечества
Во многих городах полуострова в праздничный день, 23 февраля, состоялась церемония возложения цветов к мемориалам и памятникам, в Севастополе в этот день открылась фотовыставка, в Евпатории горожане вышли на субботник.