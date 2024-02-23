https://crimea.ria.ru/20240223/glavnoe-za-den-23-fevralya-1135181875.html

Главное за день: 23 февраля

Главное за день: 23 февраля - РИА Новости Крым, 23.02.2024

Главное за день: 23 февраля

В Краснодарском крае упал летательный аппарат. Канада, США и ЕС расширили антироссийские санкции. В Севастополе активизировался оползень. Зеленский анонсировал... РИА Новости Крым, 23.02.2024

2024-02-23T22:39

2024-02-23T22:39

2024-02-23T22:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае упал летательный аппарат. Канада, США и ЕС расширили антироссийские санкции. В Севастополе активизировался оползень. Зеленский анонсировал "сюрпризы" в Черном море.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Зеленский грозит Крыму новым контрнаступлениемПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит новое контрнаступление, "задачей номер один" которого станет развитие успеха в Черном море. Он также не перестает заявлять своим западным покровителям, что иметь системы дальнобойного вооружения и не делиться ими с Киевом "нечестно".По мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, Украина в зоне спецоперации с каждым днем становится все слабее, поэтому лидер киевского режима Владимир Зеленский снова грозит новым контрнаступлением и "сюрпризами" для Крыма, которые не принесут ВСУ никакого облегчения на фронте.Евросоюз, США и Канада вводят санкции против РоссииКанадские власти внесли в обновленный санкционный список против России более 150 компаний и десять физлиц.США ввели новые санкции против России, которые коснулись 26 физических и юридических лиц в 11 странах, за якобы поставку технологий и оборудования России в обход действующих американских ограничений.В санкционном списке Европейского союза оказалась глава администрации Евпатории Елена Демидова, которая все это назвала цирком, судьи из крымской столицы и уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская, а также представители Херсонской области, в том числе глава правительства Андрей Алексеенко.Под Севастополем активизировался оползеньОбильные осадки в осенне-зимний период, а также застройка берега стали причиной активизации учкуевского оползня в Севастополе, сообщил РИА Новости Крым главный научный сотрудник Морского гидрофизического института РАН, доктор географических наук Юрий Горячкин.День защитника ОтечестваВо многих городах полуострова в праздничный день, 23 февраля, состоялась церемония возложения цветов к мемориалам и памятникам, в Севастополе в этот день открылась фотовыставка, в Евпатории горожане вышли на субботник.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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