https://crimea.ria.ru/20240223/pod-sevastopolem-aktivizirovalsya-opolzen---uchenyy-nazval-prichinu-1135173014.html

Под Севастополем активизировался оползень - ученый назвал причину

Под Севастополем активизировался оползень - ученый назвал причину - РИА Новости Крым, 23.02.2024

Под Севастополем активизировался оползень - ученый назвал причину

Обильные осадки в осенне-зимний период, а также застройка берега стали причиной активизации учкуевского оползня в Севастополе. Об этом в комментарии РИА Новости РИА Новости Крым, 23.02.2024

2024-02-23T12:42

2024-02-23T12:42

2024-02-23T12:43

учкуевка

севастополь

новости

новости крыма

оползень

борис вахрушев

кфу (крымский федеральный университет)

мги ран

юрий горячкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/17/1135172822_0:62:1024:638_1920x0_80_0_0_3ae5e1e60e363ac795b0cd3dc99f1e52.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Обильные осадки в осенне-зимний период, а также застройка берега стали причиной активизации учкуевского оползня в Севастополе. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал главный научный сотрудник Морского гидрофизического института РАН, доктор географических наук Юрий Горячкин.Почему активизировался учкуевский оползеньВ границах "тела" учкуевского оползня, а также на примыкающем к нему участке береговой зоны сместился грунт. Наиболее серьезные подвижки зафиксированы в северном секторе оползня.Гидрофизики наблюдают смещение оползневых блоков в сторону моря на четыре-пять метров. Глинистые породы разрушены и размыты, образовались немаленькие вертикальные и горизонтальные трещины, шириной до 0,7 м, а максимальные вертикальные смещения смежных блоков увеличились с 0,6–0,8 до 1,0–1,2 метра.Изучением движения грунта в районе Учкуевки сотрудники отдела гидрофизики шельфа Морского гидрофизического института РАН занимались в ходе двух экспедиций, которые прошли 31 января и 16 февраля 2024 года. Как отмечают ученые, исследуемый участок всегда был относительно нестабильным.При этом морфодинамическая ситуация на северном участке оползня осложняется интенсивным антропогенным воздействием. В марте–апреле 2023 года в результате земляных работ по террасированию и выравниванию оползневого склона здесь была сформирована горизонтальная площадка, – добавил собеседник.По словам ученого, учкуевский оползень существует давно, "лет сто точно", но раньше он был очень слабоактивным, а резко активизировался после Великой Отечественной войны, в 50-х годах, когда напротив оползня, в море, стали добывать песок для восстановления Севастополя."Из-из нарушения равновесия учкуевский оползень, который находился в состоянии медленной ползучести, активизировался", - уточнил ученый.Также ученый отметил, что строительство в этой оползневой зоне, по сути, является незаконным изначально. И люди, которые заселяют или хотят заселить эту опасную зону, в принципе, не имеют право требовать от города компенсаций за разрушенное жилье.В учкуевской оползневой зоне многие дома фактически висят над обрывом, строений уже много упало, но могут и люди погибнуть, предостерег ученый.Когда волны подмывают берег"Оползни активизируется во влажные годы, когда грунт насыщается водой и теряется сцепление между частицами грунта – так возникают оползневые движения, если склоны более 15 градусов. А береговые оползни активизируются в связи с тем, что берег отступает с достаточно большой скоростью", - прокомментировал РИА Новости Крым профессор, доктор географических наук, кандидат геолого-минералогических наук, завкафедрой землеведения и геоморфологии КФУ им. В. И. Вернадского Борис Вахрушев.Например, в районе Николаевки, на западном побережье, из-за оползневых процессов уничтожается набережная, страдают санатории и дома отдыха, сказал ученый. Добыча песка в море увеличивает крутизну склона, смываются пляжи, а когда пляжи уменьшаются, то штормовые волны достигают обрывов и оползень меняет устойчивость.Катализатором оползней и селей в Крыму является вода, разрушительную силу которой можно остановить лишь обновив специальные инженерные сооружения, возраст которых сегодня вдвое превышает сроки эксплуатации.Ранее мнение о том, с чем связаны участившиеся сели и оползни в Крыму, высказал замдиректора Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства Дмитрий Хомиченок.В начале февраля на подходе к Крымскому мосту произошел сход грунта, одна из полос трассы "Таврида" была перекрыта для движения автотранспорта.По словам министра транспорта Республики Крым Николая Лукашенко, специалисты Службы автомобильных дорог Крыма и предприятия "Крымавтодор" регулярно обследуют состояние подпорных стен вдоль дорог, чтобы не допустить их обрушения.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение поездов на Черноморском побережье восстановили после оползняРежим ЧС вводят в Сочи из-за угрозы оползняПри сходе оползня на дома в Алматы погибли четыре человека

учкуевка

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учкуевка, севастополь, новости, новости крыма, оползень, борис вахрушев, кфу (крымский федеральный университет), мги ран, юрий горячкин