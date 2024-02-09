Рейтинг@Mail.ru
На подходе к Крымскому мосту сошел оползень: как организовано движение - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240209/na-podkhode-k-krymskomu-mostu-soshel-opolzen-kak-organizovano-dvizhenie-1134825780.html
На подходе к Крымскому мосту сошел оползень: как организовано движение
На подходе к Крымскому мосту сошел оползень: как организовано движение - РИА Новости Крым, 09.02.2024
На подходе к Крымскому мосту сошел оползень: как организовано движение
На подходе к Крымскому мосту произошел сход грунта, одна из полос трассы "Таврида" перекрыта для движения автотранспорта. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T15:43
2024-02-09T16:15
трасса таврида
крымский мост
новости
новости крыма
крым
упрдор "тамань"
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111353/21/1113532148_0:0:5616:3159_1920x0_80_0_0_ff287d6458aff15ab1acfa546b166eba.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. На подходе к Крымскому мосту произошел сход грунта, одна из полос трассы "Таврида" перекрыта для движения автотранспорта. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе УПРДОР "Тамань".Из-за обильных осадков на подходе к Крымскому мосту произошло смещение грунта откоса с выходом на проезжую часть. Угрозы разрушения дорожной одежды и элементов обустройства федеральной дороги нет, уточнили в ведомстве.И добавили, что специалисты службы содержания оперативно отреагировали на ситуацию и незамедлительно приступили к устранению дефекта. На месте работает специализированная дорожная техника и дорожные рабочие. Полностью завершить работы планируется в течение четырех дней.Как сообщалось ранее, на участке трассы из Краснодара до Керчи из-за капитального ремонта моста через канал ПАОС была ограничена скорость движения.Трасса А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автодорога А-290 Новороссийск – Керчь протяженностью 150 км находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Тамань" с ноября 2018 года. В состав трассы входят 16 мостов и два путепровода. В 2023 году в рамках выполнения программы дорожных работ на автомобильной дороге были отремонтированы и введены в эксплуатацию мост через Ангелинский ерик протяженностью 40,5 м и два участка дороги общей протяженностью 18 км, еще 19 км дорожного покрытия трассы защитили слоями износа.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"Дальний подход к Крымскому мосту: как идет строительствоУникальные операции и подвиг людей – упрдор "Тамань" о Крымском мосте
крымский мост
крым
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111353/21/1113532148_624:0:5616:3744_1920x0_80_0_0_62527caa0ba72b9a0224b84e2b8eac0d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
трасса таврида, крымский мост, новости, новости крыма, крым, упрдор "тамань", краснодарский край
На подходе к Крымскому мосту сошел оползень: как организовано движение

После схода грунта на подходе к Крымскому мосту работы продлятся четыре дня

15:43 09.02.2024 (обновлено: 16:15 09.02.2024)
 
© Фото: Инфоцентр "Крымский мост"Участок Крымского моста
Участок Крымского моста
© Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. На подходе к Крымскому мосту произошел сход грунта, одна из полос трассы "Таврида" перекрыта для движения автотранспорта. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе УПРДОР "Тамань".
Из-за обильных осадков на подходе к Крымскому мосту произошло смещение грунта откоса с выходом на проезжую часть. Угрозы разрушения дорожной одежды и элементов обустройства федеральной дороги нет, уточнили в ведомстве.

"Затруднений в движении транспорта по участку дороги в месте проведения работ нет – движение осуществляется по левой полосе", – сообщили в ведомстве.

И добавили, что специалисты службы содержания оперативно отреагировали на ситуацию и незамедлительно приступили к устранению дефекта. На месте работает специализированная дорожная техника и дорожные рабочие. Полностью завершить работы планируется в течение четырех дней.
Как сообщалось ранее, на участке трассы из Краснодара до Керчи из-за капитального ремонта моста через канал ПАОС была ограничена скорость движения.
Трасса А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автодорога А-290 Новороссийск – Керчь протяженностью 150 км находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Тамань" с ноября 2018 года. В состав трассы входят 16 мостов и два путепровода. В 2023 году в рамках выполнения программы дорожных работ на автомобильной дороге были отремонтированы и введены в эксплуатацию мост через Ангелинский ерик протяженностью 40,5 м и два участка дороги общей протяженностью 18 км, еще 19 км дорожного покрытия трассы защитили слоями износа.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"
Дальний подход к Крымскому мосту: как идет строительство
Уникальные операции и подвиг людей – упрдор "Тамань" о Крымском мосте
 
Трасса ТавридаКрымский мостНовостиНовости КрымаКрымУпрдор "Тамань"Краснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:28ПСБ запустил акцию "Пенсионный бонус" для военных пенсионеров
17:15Больницам и поликлиникам Крыма не хватает 1500 медиков – Аксенов
17:03Выдачу льготных ипотек по госпрограммам увеличили в Крыму
16:43Переворот возглавить не способен: эксперт о перспективах Залужного
16:21Из обстреливаемой ВСУ Новой Каховки вывезли архив Соцфонда
16:04ВСУ потеряли за сутки более 1000 боевиков в безуспешных атаках
15:43На подходе к Крымскому мосту сошел оползень: как организовано движение
15:33Российские военные поразили склады боеприпасов и пункты управления ВСУ
15:16Почти сотня украинских беспилотников уничтожена за сутки в зоне СВО
15:04В Симферополе на день отключат газ – дата и причины
14:51Утвержден текст бюллетеня на выборах президента России
14:33Интервью Путина Карлсону войдет в историю журналистики – Киселев
14:11Сырский сделал первое заявление после вступления в должность главкома ВСУ
13:53СБУ после обысков увезли на допрос монаха Киево-Печерской лавры
13:23Зеленский присвоил Залужному звание героя Украины
13:00В Крыму оценили интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
12:41ВСУ обстреляли Запорожскую область из HIMARS – есть пострадавшие
12:25"Генерал-котел": как назначение Сырского повлияет на ход СВО
11:57Спонсор ИГИЛ* из Крыма осужден на 10 лет
11:27Ракета с военным космическим аппаратом запущена с космодрома Плесецк
Лента новостейМолния