https://crimea.ria.ru/20240209/na-podkhode-k-krymskomu-mostu-soshel-opolzen-kak-organizovano-dvizhenie-1134825780.html

На подходе к Крымскому мосту сошел оползень: как организовано движение

На подходе к Крымскому мосту сошел оползень: как организовано движение - РИА Новости Крым, 09.02.2024

На подходе к Крымскому мосту сошел оползень: как организовано движение

На подходе к Крымскому мосту произошел сход грунта, одна из полос трассы "Таврида" перекрыта для движения автотранспорта. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T15:43

2024-02-09T15:43

2024-02-09T16:15

трасса таврида

крымский мост

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упрдор "тамань"

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. На подходе к Крымскому мосту произошел сход грунта, одна из полос трассы "Таврида" перекрыта для движения автотранспорта. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе УПРДОР "Тамань".Из-за обильных осадков на подходе к Крымскому мосту произошло смещение грунта откоса с выходом на проезжую часть. Угрозы разрушения дорожной одежды и элементов обустройства федеральной дороги нет, уточнили в ведомстве.И добавили, что специалисты службы содержания оперативно отреагировали на ситуацию и незамедлительно приступили к устранению дефекта. На месте работает специализированная дорожная техника и дорожные рабочие. Полностью завершить работы планируется в течение четырех дней.Как сообщалось ранее, на участке трассы из Краснодара до Керчи из-за капитального ремонта моста через канал ПАОС была ограничена скорость движения.Трасса А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автодорога А-290 Новороссийск – Керчь протяженностью 150 км находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Тамань" с ноября 2018 года. В состав трассы входят 16 мостов и два путепровода. В 2023 году в рамках выполнения программы дорожных работ на автомобильной дороге были отремонтированы и введены в эксплуатацию мост через Ангелинский ерик протяженностью 40,5 м и два участка дороги общей протяженностью 18 км, еще 19 км дорожного покрытия трассы защитили слоями износа.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"Дальний подход к Крымскому мосту: как идет строительствоУникальные операции и подвиг людей – упрдор "Тамань" о Крымском мосте

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краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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