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Дальний подход к Крымскому мосту: как идет строительство

Дальний подход к Крымскому мосту: как идет строительство - РИА Новости Крым, 01.02.2024

Дальний подход к Крымскому мосту: как идет строительство

Работы по устройству новой трассы на Кубани идут полным ходом. Насыпь будущей автодороги, которая станет дальним подходом к Крымскому мосту, выполнена на 81%,... РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T11:48

2024-02-01T11:48

2024-02-01T11:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Работы по устройству новой трассы на Кубани идут полным ходом. Насыпь будущей автодороги, которая станет дальним подходом к Крымскому мосту, выполнена на 81%, нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси – на 55%. Об этом сообщает пресс-служба "Росавтодора".Ход строительства новой трассы А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь проверили федеральные дорожные службы.Также сообщается, что верхний слой основания из асфальтобетона уже уложен на 40 процентах трассы. Как только позволит погода, рабочие начнут укладывать асфальт широким фронтом.Кроме того, возводятся 49 мостов и путепроводов. На трассе будет работать система стационарного электроосвещения – больше шести тысяч светильников мощностью до 240 Вт.Строительство нового направления трассы А-289 ведется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Этот объект – один из самых значимых дорожных проектов Краснодарского края. Завершение работ запланировано до конца 2024 года.Новую дорогу Льговское – Грушевка – Судак и три объезда общей стоимостью более 7,8 млрд рублей построят в Крыму к 2026 году. Распоряжение главы Крыма об определении подрядчика размещено на официальном правительственном портале республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие указатели появились на трассе "Таврида" в КрымуВ Симферополе отремонтируют улицу Севастопольскую: когда начнут работыКрымчане жалуются на состояние грунтовых дорог – Аксенов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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