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Какие указатели появились на трассе "Таврида" в Крыму
Какие указатели появились на трассе "Таврида" в Крыму - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Какие указатели появились на трассе "Таврида" в Крыму
На трассе "Таврида" в пяти районах Крыма появились указатели проезда к знаковым объектам культурного наследия. Об этом сообщили в минкурортов республики. РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T07:11
2024-01-29T07:11
2024-01-29T07:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. На трассе "Таврида" в пяти районах Крыма появились указатели проезда к знаковым объектам культурного наследия. Об этом сообщили в минкурортов республики."В 2023 году изготовлены и установлены 14 знаков туристской навигации на федеральной трассе "Таврида" в Бахчисарайском, Белогорском, Симферопольском, Кировском и Ленинском районах", – говорится в сообщении.Также в систему навигации включен туристстко-образовательный кластер "Таврида-Арт". Еще 145 знаков были изготовлены и переданы муниципалитетам республики для установки, добавили в министерстве. Всего за три года в Крыму установили более 330 знаков туристской навигации, которые позволяют гостям ориентироваться на дорогах по пути к достопримечательностям на полуострове. Информационные знаки системы навигации в сфере туризма разрабатываются в соответствии с общими требованиями к системе навигации и согласно Национальному стандарту РФ, уточнили в министерстве.Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков высказал предположение, когда Крым побьет рекорд 2021 года по числу туристов. Читайте также на РИА Новости Крым: Идеальная пропорция или почему лето-2024 нужно провести в Крыму Эксперимент по легализации гостевых домов в Крыму – чего ждатьКрым вошел в топ-5 Национального туристического рейтинга России
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крым, туризм в крыму, минкурортов крыма, трасса таврида, общество, отдых в крыму, новости крыма
Какие указатели появились на трассе "Таврида" в Крыму
На трассе "Таврида" в Крыму появились указатели подъезда к объектам культуры и отдыха
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. На трассе "Таврида" в пяти районах Крыма появились указатели проезда к знаковым объектам культурного наследия. Об этом сообщили в минкурортов республики.
"В 2023 году изготовлены и установлены 14 знаков туристской навигации на федеральной трассе "Таврида" в Бахчисарайском, Белогорском, Симферопольском, Кировском и Ленинском районах", – говорится в сообщении.
Отмечается, что знаки указывают дорогу к таким объектам, как Ханский дворец в Бахчисарае, армянский монастырь Сурб-Хач в городе Старый Крым, крепость Керчь и галерея имени И. К. Айвазовского в Феодосии.
Также в систему навигации включен туристстко-образовательный кластер "Таврида-Арт".
Еще 145 знаков были изготовлены и переданы муниципалитетам республики для установки, добавили в министерстве. Всего за три года в Крыму установили более 330 знаков туристской навигации, которые позволяют гостям ориентироваться на дорогах по пути к достопримечательностям на полуострове.
Информационные знаки системы навигации в сфере туризма разрабатываются в соответствии с общими требованиями к системе навигации и согласно Национальному стандарту РФ, уточнили в министерстве.
Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков высказал предположение, когда Крым побьет рекорд 2021 года по числу туристов
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