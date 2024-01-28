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Когда Крым побьет рекорд 2021 года по числу туристов - РИА Новости Крым, 28.01.2024
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Когда Крым побьет рекорд 2021 года по числу туристов
Когда Крым побьет рекорд 2021 года по числу туристов - РИА Новости Крым, 28.01.2024
Когда Крым побьет рекорд 2021 года по числу туристов
Рекордных цифр по числу туристов в Крыму можно ожидать к 2025-2026 году, когда будет реализован отложенный спрос на отдых в регионе. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T15:37
2024-01-28T15:39
алексей волков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Рекордных цифр по числу туристов в Крыму можно ожидать к 2025-2026 году, когда будет реализован отложенный спрос на отдых в регионе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков."Полагаю, что к 2025-2026 году отложенный спрос будет реализован и будут рекордные цифры по числу гостей, – сказал Волков. – Тогда могут быть побиты рекорды 2020-го и 2021 года".Эксперт отметил, что в данный момент росту турпотока на полуостров в первую очередь препятствуют логистические сложности. Даже увеличенное количество поездов не позволяет, к сожалению, в полной мере решить эту задачу, отметил он. Также имеет значение, что в Крыму достаточно сильно выражена сезонность. По словам Волкова, в регионе предпринимаются меры, которые позволят постепенно расширить сезонность, в том числе благодаря различным мерам поддержки, созданию модульных отелей, инфраструктуры, бассейнов, туристических маршрутов и прочего. При этом важно, чтобы уровень предлагаемого сервиса отвечал ожиданиям туристов, подчеркнул эксперт.По итогам 2021 года в Крыму отдохнули более 9,5 млн туристов. За 2023 год, по данным властей, в республику приехали 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года. 58% из них прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 28% – на поездах, 14% – по сухопутному маршруту через новые территории Российской Федерации.В июле 2023 года правительство РФ выделило более 2,5 млрд рублей на поддержку туриндустрии в Крыму и Севастополе. Средства пошли на единовременные выплаты работникам более чем 3,5 тысячи компаний, работающих в туриндустрии. Для получения господдержки организации и индивидуальные предприниматели должны были взять на себя обязательство сохранить не менее 80% сотрудников до 1 октября 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым остается одним из самых посещаемых регионов страны - ЧернышенкоЦенят природу и историю: в Крыму составили портрет туристаРазвитие туризма в Крыму: что сделают до 2030 года
https://crimea.ria.ru/20240123/krym-voshel-v-top-5-natsionalnogo-turisticheskogo-reytinga-rossii-1134399899.html
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алексей волков
Когда Крым побьет рекорд 2021 года по числу туристов

К 2025 году число туристов в Крыму может превысить показатели 2021 года - эксперт

15:37 28.01.2024 (обновлено: 15:39 28.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляжный отдых в посёлке Новофёдоровка
Пляжный отдых в посёлке Новофёдоровка - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Рекордных цифр по числу туристов в Крыму можно ожидать к 2025-2026 году, когда будет реализован отложенный спрос на отдых в регионе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.
"Полагаю, что к 2025-2026 году отложенный спрос будет реализован и будут рекордные цифры по числу гостей, – сказал Волков. – Тогда могут быть побиты рекорды 2020-го и 2021 года".
Эксперт отметил, что в данный момент росту турпотока на полуостров в первую очередь препятствуют логистические сложности. Даже увеличенное количество поездов не позволяет, к сожалению, в полной мере решить эту задачу, отметил он.
Также имеет значение, что в Крыму достаточно сильно выражена сезонность. По словам Волкова, в регионе предпринимаются меры, которые позволят постепенно расширить сезонность, в том числе благодаря различным мерам поддержки, созданию модульных отелей, инфраструктуры, бассейнов, туристических маршрутов и прочего. При этом важно, чтобы уровень предлагаемого сервиса отвечал ожиданиям туристов, подчеркнул эксперт.
По итогам 2021 года в Крыму отдохнули более 9,5 млн туристов. За 2023 год, по данным властей, в республику приехали 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года. 58% из них прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 28% – на поездах, 14% – по сухопутному маршруту через новые территории Российской Федерации.
В июле 2023 года правительство РФ выделило более 2,5 млрд рублей на поддержку туриндустрии в Крыму и Севастополе. Средства пошли на единовременные выплаты работникам более чем 3,5 тысячи компаний, работающих в туриндустрии. Для получения господдержки организации и индивидуальные предприниматели должны были взять на себя обязательство сохранить не менее 80% сотрудников до 1 октября 2023 года.
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Крым вошел в топ-5 Национального туристического рейтинга России
 
Алексей Волков
 
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