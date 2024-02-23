Рейтинг@Mail.ru
Минфин США ввел новые санкции против России - РИА Новости Крым, 23.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240223/minfin-ssha-vvel-novye-sanktsii-protiv-rossii-1135178656.html
Минфин США ввел новые санкции против России
Минфин США ввел новые санкции против России - РИА Новости Крым, 23.02.2024
Минфин США ввел новые санкции против России
США ввели новые санкции против России. Они коснулись 26 физических и юридических лиц в 11 странах, за якобы поставку технологий и оборудования России в обход... РИА Новости Крым, 23.02.2024
2024-02-23T19:24
2024-02-23T19:26
сша
санкции
санкции против россии
в мире
экономика
россия
общество
новости
фсин
ростех
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111086/76/1110867695_0:13:766:443_1920x0_80_0_0_5fb0c5361b953492017d29985fc7643d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. США ввели новые санкции против России. Они коснулись 26 физических и юридических лиц в 11 странах, за якобы поставку технологий и оборудования России в обход действующих американских ограничений, пишет РИА Новости со ссылкой на обнародованное в пятницу заявление американского минфина.Отмечается, что новый пакет власти США приурочили ко второй годовщине начала СВО на Украине и к смерти Навального*.В частности, новые санкции в отношении России затронули заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Бояринева. В перечень также включен сотрудник ФСИН Игорь Ракитин - начальник УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.Ограничения коснулись и предприятий АО "Русатом Арктик", "Иннохаб" и ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова", которые являются дочерними предприятиями "Росатома". Данные структуры, согласно заявлению госдепа, "поддерживают развитие Россией Арктического региона, бизнеса и ядерного оружейного комплекса".* Включен в реестр причастных к терроризму и экстремизмуЧитайте также на РИА Новости Крым:Мэр Евпатории Демидова о введенных против нее санкциях ЕС: цирк какой-тоЗамкомандующего Черноморским флотом Романов попал под санкции ЕСВ МВФ предупредили о рисках от конфискации российских активов
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111086/76/1110867695_4:0:725:541_1920x0_80_0_0_5c5907ec7eef9cddbf22487b6893b1aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, санкции, санкции против россии, в мире, экономика, россия, общество, новости, фсин, ростех
Минфин США ввел новые санкции против России

Минфин США ввел санкции против 26 лиц из 11 стран за экспорт в Россию в обход ограничений

19:24 23.02.2024 (обновлено: 19:26 23.02.2024)
 
© AP Photo / J/ Davik AkeЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / J/ Davik Ake
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. США ввели новые санкции против России. Они коснулись 26 физических и юридических лиц в 11 странах, за якобы поставку технологий и оборудования России в обход действующих американских ограничений, пишет РИА Новости со ссылкой на обнародованное в пятницу заявление американского минфина.
Отмечается, что новый пакет власти США приурочили ко второй годовщине начала СВО на Украине и к смерти Навального*.
"В общей сложности управление по контролю над финансовыми активами минфина США ввело рестрикции против 26 физических и юридических лиц в 11 странах, включая КНР, Сербию, ОАЭ и Лихтенштейн", - следует из заявления.
В частности, новые санкции в отношении России затронули заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Бояринева. В перечень также включен сотрудник ФСИН Игорь Ракитин - начальник УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Ограничения коснулись и предприятий АО "Русатом Арктик", "Иннохаб" и ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова", которые являются дочерними предприятиями "Росатома". Данные структуры, согласно заявлению госдепа, "поддерживают развитие Россией Арктического региона, бизнеса и ядерного оружейного комплекса".
* Включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мэр Евпатории Демидова о введенных против нее санкциях ЕС: цирк какой-то
Замкомандующего Черноморским флотом Романов попал под санкции ЕС
В МВФ предупредили о рисках от конфискации российских активов
 
СШАСанкцииСанкции против РоссииВ миреЭкономикаРоссияОбществоНовостиФСИНРостех
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:24Минфин США ввел новые санкции против России
19:09Крах ВСУ не прикрыть PR-атаками на Крым и корабли ЧФ - военный эксперт
18:38Мэр Евпатории Демидова о введенных против нее санкциях ЕС: цирк какой-то
18:12В сане протоиерея душой я с вами: военный священник поздравил героев СВО
17:58ЕС ввел санкции против властей и судей Крыма - кто попал в список
17:40Армия России освобождает города: уничтожено 7505 боевиков ВСУ
17:21Замкомандующего Черноморским флотом Романов попал под санкции ЕС
16:54Авиация РФ уничтожила Миг-29, западные ракеты и больше 600 дронов ВСУ
16:3837 групповых ударов по "оборонке" ВСУ: поражены аэродромы и арсеналы
16:26Чемпионки мира по художественной гимнастике Аверины уходят из спорта
16:05Землетрясение произошло в 100 км от Стамбула
15:48В Никитском ботсаду новые сорта хризантем назвали в честь героев Донбасса
15:2113-й пакет санкции против России: что ответил МИД
14:55Защитник Отечества: "генерал-метеор" Петр Котляревский
14:29Первые жители освобожденной Авдеевки получили российские паспорта
13:52От защиты Севастополя до СВО: роль блокпоста "Шайба" в судьбах крымчан
13:36Взрыв и пожар: что происходит в городах Украины
13:14Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
12:42Под Севастополем активизировался оползень - ученый назвал причину
12:01Над Курской областью уничтожены два беспилотника ВСУ
Лента новостейМолния