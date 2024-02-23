https://crimea.ria.ru/20240223/minfin-ssha-vvel-novye-sanktsii-protiv-rossii-1135178656.html

Минфин США ввел новые санкции против России

Минфин США ввел новые санкции против России - РИА Новости Крым, 23.02.2024

Минфин США ввел новые санкции против России

США ввели новые санкции против России. Они коснулись 26 физических и юридических лиц в 11 странах, за якобы поставку технологий и оборудования России в обход... РИА Новости Крым, 23.02.2024

2024-02-23T19:24

2024-02-23T19:24

2024-02-23T19:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. США ввели новые санкции против России. Они коснулись 26 физических и юридических лиц в 11 странах, за якобы поставку технологий и оборудования России в обход действующих американских ограничений, пишет РИА Новости со ссылкой на обнародованное в пятницу заявление американского минфина.Отмечается, что новый пакет власти США приурочили ко второй годовщине начала СВО на Украине и к смерти Навального*.В частности, новые санкции в отношении России затронули заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Бояринева. В перечень также включен сотрудник ФСИН Игорь Ракитин - начальник УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.Ограничения коснулись и предприятий АО "Русатом Арктик", "Иннохаб" и ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова", которые являются дочерними предприятиями "Росатома". Данные структуры, согласно заявлению госдепа, "поддерживают развитие Россией Арктического региона, бизнеса и ядерного оружейного комплекса".* Включен в реестр причастных к терроризму и экстремизмуЧитайте также на РИА Новости Крым:Мэр Евпатории Демидова о введенных против нее санкциях ЕС: цирк какой-тоЗамкомандующего Черноморским флотом Романов попал под санкции ЕСВ МВФ предупредили о рисках от конфискации российских активов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, санкции, санкции против россии, в мире, экономика, россия, общество, новости, фсин, ростех