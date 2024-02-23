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Канада расширила антироссийские санкции - РИА Новости Крым, 23.02.2024
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Канада расширила антироссийские санкции
Канада расширила антироссийские санкции - РИА Новости Крым, 23.02.2024
Канада расширила антироссийские санкции
Власти Канады внесли в обновленный санкционный список против России более 150 компаний и десять физических лиц, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.02.2024
2024-02-23T20:39
2024-02-23T20:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Власти Канады внесли в обновленный санкционный список против России более 150 компаний и десять физических лиц, пишет РИА Новости."Министр иностранных дел Мелани Жоли объявила, что Канада вводит дополнительные санкции в отношении 10 физических и 153 юридических лиц в соответствии с положением о специальных экономических мерах (Россия). Канада объявляет об этих санкциях в координации с Соединенным Королевством и Соединенными Штатами", – говорится в заявлении ведомства.Так, ограничения введены против военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот", концерн "Алмаз-Антей", ДОСААФ России, "Военторг", авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина, предприятие "Российские космические системы", межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел" и другие. В список включены помощник президента РФ Игорь Левитин, президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, основные владельцы "РЕСО-Гарантия" Сергей и Николай Саркисовы и глава "Военторга" Владимир Павлов.Ранее в пятницу санкции против России обновили ЕС и минфин США.Так, Европейский союз внес в списки главу администрации Евпатории Елену Демидову, заместителя командующего Черноморским флотом, вице-адмирала Аркадия Романова, судей из Симферополя и уполномоченного по правам ребенка в Севастополе Марину Песчанскую, а также главу правительства Херсонской области Андрея Алексеенко и ряд министров.Санкции США коснулись 26 физических и юридических лиц в 11 странах, за якобы поставку технологий и оборудования России в обход действующих американских ограничений.Читайте также на РИА Новости Крым:Мэр Евпатории Демидова о введенных против нее санкциях ЕС: цирк какой-тоПоздравили с 23 февраля: глава правительства Херсонщины о санкциях ЕСМинфин США ввел новые санкции против России
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РИА Новости Крым
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96
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канада, санкции, санкции против россии, в мире, новости
Канада расширила антироссийские санкции

Канада внесла в санкционный список против России более 150 компаний и 10 лиц

20:39 23.02.2024
 
© AFP 2016/ Geoff RobinsКанадский флаг. Архивное фото
Канадский флаг. Архивное фото
© AFP 2016/ Geoff Robins
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Власти Канады внесли в обновленный санкционный список против России более 150 компаний и десять физических лиц, пишет РИА Новости.
"Министр иностранных дел Мелани Жоли объявила, что Канада вводит дополнительные санкции в отношении 10 физических и 153 юридических лиц в соответствии с положением о специальных экономических мерах (Россия). Канада объявляет об этих санкциях в координации с Соединенным Королевством и Соединенными Штатами", – говорится в заявлении ведомства.
Так, ограничения введены против военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот", концерн "Алмаз-Антей", ДОСААФ России, "Военторг", авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина, предприятие "Российские космические системы", межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел" и другие. В список включены помощник президента РФ Игорь Левитин, президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, основные владельцы "РЕСО-Гарантия" Сергей и Николай Саркисовы и глава "Военторга" Владимир Павлов.
Ранее в пятницу санкции против России обновили ЕС и минфин США.
Так, Европейский союз внес в списки главу администрации Евпатории Елену Демидову, заместителя командующего Черноморским флотом, вице-адмирала Аркадия Романова, судей из Симферополя и уполномоченного по правам ребенка в Севастополе Марину Песчанскую, а также главу правительства Херсонской области Андрея Алексеенко и ряд министров.
Санкции США коснулись 26 физических и юридических лиц в 11 странах, за якобы поставку технологий и оборудования России в обход действующих американских ограничений.
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