https://crimea.ria.ru/20240222/ukraina-sobrala-na-granitse-s-belorussiey-udarnuyu-gruppirovku-1135146669.html

Украина собрала на границе с Белоруссией ударную группировку

Украина собрала на границе с Белоруссией ударную группировку - РИА Новости Крым, 22.02.2024

Украина собрала на границе с Белоруссией ударную группировку

Украина сосредоточила на границе с Белоруссией ударную группировку численностью свыше ста тысяч человек. Об этом журналистам в четверг сообщил глава... РИА Новости Крым, 22.02.2024

2024-02-22T11:45

2024-02-22T11:45

2024-02-22T11:48

белоруссия

украина

новости

виктор хренин

безопасность

в мире

граница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/1c/1121563148_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ee27c3d88864e1071924feb071180a61.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Украина сосредоточила на границе с Белоруссией ударную группировку численностью свыше ста тысяч человек. Об этом журналистам в четверг сообщил глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин.По словам министра обороны Белоруссии, наращивания дополнительных военных сил на украино-белорусской границе не потребуется.Кроме того, Хренин заявил о готовности белорусских военных сбивать нарушителей воздушного пространства страны, если такие будут замечены, Минск церемониться не будет, сказал он.Начиная с августа прошлого года белорусская сторона насчитала шесть нарушений государственной границы со стороны Украины, уточнил он.В минувшую пятницу в Белоруссии отменили режим контртеррористической операции после задержания диверсантов на границе с Украиной.В начале этого года Александр Лукашенко заявил, что Польша, Литва и другие балтийские страны готовят провокации в попытках свергнуть легитимную власть в стране. Он напомнил, что государственные границы усилены военными и призвал проявлять дополнительную бдительность.29 января президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали ряд документов, направленных на дальнейшее углубление и интеграцию двух стран в социально-экономической и гуманитарной сферах в рамках Союзного государства.Региональная группировка войск в Белоруссии была сформирована для защиты Союзного государства в связи с обострением ситуации на его западных границах. О ее появлении сообщалось 10 октября.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сожалеет, что спецоперацию на Украине не начали раньшеПеред Россией и Белоруссией поставлен вопрос о праве на жизнь – ЛукашенкоЗачем на въезде в Крым введен особый режим пропуска

белоруссия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, украина, новости, виктор хренин, безопасность, в мире, граница