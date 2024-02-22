https://crimea.ria.ru/20240222/ukraina-sobrala-na-granitse-s-belorussiey-udarnuyu-gruppirovku-1135146669.html
Украина собрала на границе с Белоруссией ударную группировку
Украина собрала на границе с Белоруссией ударную группировку - РИА Новости Крым, 22.02.2024
Украина собрала на границе с Белоруссией ударную группировку
Украина сосредоточила на границе с Белоруссией ударную группировку численностью свыше ста тысяч человек. Об этом журналистам в четверг сообщил глава... РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T11:45
2024-02-22T11:45
2024-02-22T11:48
белоруссия
украина
новости
виктор хренин
безопасность
в мире
граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/1c/1121563148_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ee27c3d88864e1071924feb071180a61.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Украина сосредоточила на границе с Белоруссией ударную группировку численностью свыше ста тысяч человек. Об этом журналистам в четверг сообщил глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин.По словам министра обороны Белоруссии, наращивания дополнительных военных сил на украино-белорусской границе не потребуется.Кроме того, Хренин заявил о готовности белорусских военных сбивать нарушителей воздушного пространства страны, если такие будут замечены, Минск церемониться не будет, сказал он.Начиная с августа прошлого года белорусская сторона насчитала шесть нарушений государственной границы со стороны Украины, уточнил он.В минувшую пятницу в Белоруссии отменили режим контртеррористической операции после задержания диверсантов на границе с Украиной.В начале этого года Александр Лукашенко заявил, что Польша, Литва и другие балтийские страны готовят провокации в попытках свергнуть легитимную власть в стране. Он напомнил, что государственные границы усилены военными и призвал проявлять дополнительную бдительность.29 января президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали ряд документов, направленных на дальнейшее углубление и интеграцию двух стран в социально-экономической и гуманитарной сферах в рамках Союзного государства.Региональная группировка войск в Белоруссии была сформирована для защиты Союзного государства в связи с обострением ситуации на его западных границах. О ее появлении сообщалось 10 октября.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сожалеет, что спецоперацию на Украине не начали раньшеПеред Россией и Белоруссией поставлен вопрос о праве на жизнь – ЛукашенкоЗачем на въезде в Крым введен особый режим пропуска
белоруссия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/1c/1121563148_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_a4777b6209925c53c1bc606b9625bdae.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, украина, новости, виктор хренин, безопасность, в мире, граница
Украина собрала на границе с Белоруссией ударную группировку
Украина сосредоточила на границе с Белоруссией силы для удара в 112-114 тысяч человек
11:45 22.02.2024 (обновлено: 11:48 22.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Украина сосредоточила на границе с Белоруссией ударную группировку численностью свыше ста тысяч человек. Об этом журналистам в четверг сообщил глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин.
"На сегодняшний день - порядка 112-114 тысяч (человек - ред.) эта группировка. Из них для непосредственной охраны украинско-белорусской границы привлекаются чуть больше-меньше 17 (тысяч - ред.)", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам министра обороны Белоруссии, наращивания дополнительных военных сил на украино-белорусской границе не потребуется.
Кроме того, Хренин заявил о готовности белорусских военных сбивать нарушителей воздушного пространства страны, если такие будут замечены, Минск церемониться не будет, сказал он.
"Когда нужно - поднимается наша боевая авиация, приводятся в соответствии степени готовности зенитно-ракетные войска... Если уже совсем (будут - ред.) потерянные тормоза с их стороны, конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем", - подчеркнул Хренин.
Начиная с августа прошлого года белорусская сторона насчитала шесть нарушений государственной границы со стороны Украины, уточнил он.
В минувшую пятницу в Белоруссии отменили режим контртеррористической операции после задержания диверсантов
на границе с Украиной.
В начале этого года Александр Лукашенко заявил, что Польша, Литва и другие балтийские страны готовят провокации в попытках свергнуть легитимную власть
в стране. Он напомнил, что государственные границы усилены военными и призвал проявлять дополнительную бдительность.
29 января президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали ряд документов, направленных на дальнейшее углубление и интеграцию
двух стран в социально-экономической и гуманитарной сферах в рамках Союзного государства.
Региональная группировка войск в Белоруссии была сформирована для защиты Союзного государства в связи с обострением ситуации на его западных границах. О ее появлении сообщалось 10 октября.
Читайте также на РИА Новости Крым: