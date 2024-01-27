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Перед Россией и Белоруссией поставлен вопрос о праве на жизнь – Лукашенко - РИА Новости Крым, 27.01.2024
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Перед Россией и Белоруссией поставлен вопрос о праве на жизнь – Лукашенко
Перед Россией и Белоруссией поставлен вопрос о праве на жизнь – Лукашенко - РИА Новости Крым, 27.01.2024
Перед Россией и Белоруссией поставлен вопрос о праве на жизнь – Лукашенко
Россия и Белоруссия открыты к мирному диалогу, но при условии уважения исторической памяти и правды о Второй мировой войне. Об этом заявил президент Белоруссии... РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T20:08
2024-01-27T20:10
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
россия
история
память
день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия открыты к мирному диалогу, но при условии уважения исторической памяти и правды о Второй мировой войне. Об этом заявил президент Белоруссии Владимир Лукашенко во время выступления в рамках концерта-реквиема по случаю 80-й годовщины полного освобождения блокадного Ленинграда.Также белорусский лидер резко осудил тех, кто высказывает мысль, что блокадный Ленинград не нужно было защищать, прикрываясь тезисом о "сохранении жизней"."Опасная тенденция… Если не надо было защищать Ленинград, так зачем надо было защищать Москву? Да и вообще – зачем было защищаться? Они бы пришли к нам и "сделали бы нас лучше". Мы бы сегодня не жили на этой земле, если бы не боролись за каждый клочок земли. Но они из прошлого смотрят в настоящее. Они и сегодня на наших границах точат мечи, чтобы прийти к нам. Они идут снова к нам, чтобы "сделать нас лучшими". И где будем мы? Вот главный вопрос, на который мы сегодня пытаемся ответить. И ответим. Пусть память о тех, кто ушел от нас, вдохновляет нас на созидание во имя будущего наших народов. Во имя мира мы сохраним свою цивилизацию", – заявил Лукашенко.Праздничный концерт-реквием проходит в Санкт-Петербурге по случаю 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Ранее Президент России, выступая в рамках мероприятия, заявил, что Запад, Прибалтика и Украина намеренно искажают историю Второй мировой, поскольку причастны к возрождению нацизма, и подчеркнул, что Россия никогда не предаст память и подвиг своего народа. Читайте также на РИА Новости Крым:Концерт-реквием в честь освобождения Ленинграда от фашистской блокадыРоссия сделает все, чтобы искоренить нацизм – ПутинПолитолог из Петербурга сравнил блокаду Ленинграда и Крыма
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, россия, история, память, день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады, великая отечественная война
Перед Россией и Белоруссией поставлен вопрос о праве на жизнь – Лукашенко

Россия и Белоруссия открыты к мирному диалогу при условии уважения исторической памяти

20:08 27.01.2024 (обновлено: 20:10 27.01.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкСпектакль-концерт, посвященный 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Спектакль-концерт, посвященный 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия открыты к мирному диалогу, но при условии уважения исторической памяти и правды о Второй мировой войне. Об этом заявил президент Белоруссии Владимир Лукашенко во время выступления в рамках концерта-реквиема по случаю 80-й годовщины полного освобождения блокадного Ленинграда.

"Мы мирные люди, мы не хотим войны, но перед нами снова поставлен вопрос о праве на жизнь нашей цивилизации, на сохранение исконных ценностей национальных культур. Чужого нам не надо. Особенно тех благ, которые не единожды насаждались нашим предкам огнем и мечом. И тем не менее, как после Победы, так и сегодня, мы призываем к мирному диалогу. Но при условии уважения нашей исторической памяти и правды о той войне", – сказал Лукашенко.

Также белорусский лидер резко осудил тех, кто высказывает мысль, что блокадный Ленинград не нужно было защищать, прикрываясь тезисом о "сохранении жизней".
"Опасная тенденция… Если не надо было защищать Ленинград, так зачем надо было защищать Москву? Да и вообще – зачем было защищаться? Они бы пришли к нам и "сделали бы нас лучше". Мы бы сегодня не жили на этой земле, если бы не боролись за каждый клочок земли. Но они из прошлого смотрят в настоящее. Они и сегодня на наших границах точат мечи, чтобы прийти к нам. Они идут снова к нам, чтобы "сделать нас лучшими". И где будем мы? Вот главный вопрос, на который мы сегодня пытаемся ответить. И ответим. Пусть память о тех, кто ушел от нас, вдохновляет нас на созидание во имя будущего наших народов. Во имя мира мы сохраним свою цивилизацию", – заявил Лукашенко.
Праздничный концерт-реквием проходит в Санкт-Петербурге по случаю 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Ранее Президент России, выступая в рамках мероприятия, заявил, что Запад, Прибалтика и Украина намеренно искажают историю Второй мировой, поскольку причастны к возрождению нацизма, и подчеркнул, что Россия никогда не предаст память и подвиг своего народа.
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