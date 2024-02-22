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Центр Симферополя встал в пробках – карта заторов - РИА Новости Крым, 22.02.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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Центр Симферополя встал в пробках – карта заторов
Центр Симферополя встал в пробках – карта заторов - РИА Новости Крым, 22.02.2024
Центр Симферополя встал в пробках – карта заторов
В пятницу днем на дорогах Симферополя образовались сильные заторы. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока в пять баллов. РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T14:28
2024-02-22T14:29
новости крыма
ситуация на дорогах крыма
симферополь
автомобиль
транспорт
общественный транспорт
пробки в симферополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В пятницу днем на дорогах Симферополя образовались сильные заторы. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока в пять баллов.Сильнее всего движение транспорта затруднено на улицах Ленина, Воровского, Менделеева, Толстого и Маяковского, Кавказская. Здесь дороги "окрашены" в бордовый цвет.Также "стоят" проспект Кирова, бульвары Ленина и Ивана Франко, улицы Киевская, Севастополькая, Екатерининская, Гоголя, Пионерский переулок.Автомобильное движение будет временно ограничено в Симферополе в пятницу, 23 февраля связи с проведением мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества,сообщали ранее в администрации крымской столицы. Читайте также на РИА Новости Крым:На одной из улиц Симферополя появится полоса для общественного транспортаВ Крыму установили тарифы на проезд в общественном транспорте с 1 январяВсе по плану: как строят юго-восточный обход Симферополя
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, симферополь, автомобиль, транспорт, общественный транспорт, пробки в симферополе
Центр Симферополя встал в пробках – карта заторов

В Симферополе на дорогах образовались 5-балльные пробки

14:28 22.02.2024 (обновлено: 14:29 22.02.2024)
 
© РИА Новости КрымПробки в Симферополе
Пробки в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В пятницу днем на дорогах Симферополя образовались сильные заторы. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока в пять баллов.
Сильнее всего движение транспорта затруднено на улицах Ленина, Воровского, Менделеева, Толстого и Маяковского, Кавказская. Здесь дороги "окрашены" в бордовый цвет.
Также "стоят" проспект Кирова, бульвары Ленина и Ивана Франко, улицы Киевская, Севастополькая, Екатерининская, Гоголя, Пионерский переулок.
© "Яндекс.Пробки"Центр Симферополя встал в пробках
Центр Симферополя встал в пробках
© "Яндекс.Пробки"
Центр Симферополя встал в пробках
Автомобильное движение будет временно ограничено в Симферополе в пятницу, 23 февраля связи с проведением мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества,сообщали ранее в администрации крымской столицы.
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