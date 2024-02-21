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23 февраля в Симферополе будет ограничено движение

23 февраля в Симферополе будет ограничено движение - РИА Новости Крым, 21.02.2024

23 февраля в Симферополе будет ограничено движение

Автомобильное движение будет временно ограничено в Симферополе в пятницу. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T17:39

2024-02-21T17:39

2024-02-21T17:39

симферополь

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Автомобильное движение будет временно ограничено в Симферополе в пятницу. Об этом сообщает администрация города.По информации администрации, на данном участке в указанный период времени будет запрещена парковка транспортных средств. Также на месте будет дежурить машина-эвакуатор.Жителей и гостей города просят учесть данную информацию при планировании маршрутов движения.Читайте также на РИА Новости Крым:На одной из улиц Симферополя появится полоса для общественного транспортаВ Симферополе отремонтируют улицу Севастопольскую: когда начнут работыОткрыто движение по новой развязке на Николаевской трассе в Симферополе

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, транспорт, дороги крыма, городская среда, новости крыма, крым