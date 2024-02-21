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23 февраля в Симферополе будет ограничено движение
23 февраля в Симферополе будет ограничено движение - РИА Новости Крым, 21.02.2024
23 февраля в Симферополе будет ограничено движение
Автомобильное движение будет временно ограничено в Симферополе в пятницу. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T17:39
2024-02-21T17:39
2024-02-21T17:39
симферополь
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Автомобильное движение будет временно ограничено в Симферополе в пятницу. Об этом сообщает администрация города.По информации администрации, на данном участке в указанный период времени будет запрещена парковка транспортных средств. Также на месте будет дежурить машина-эвакуатор.Жителей и гостей города просят учесть данную информацию при планировании маршрутов движения.Читайте также на РИА Новости Крым:На одной из улиц Симферополя появится полоса для общественного транспортаВ Симферополе отремонтируют улицу Севастопольскую: когда начнут работыОткрыто движение по новой развязке на Николаевской трассе в Симферополе
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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23 февраля в Симферополе будет ограничено движение
В Симферополе будет ограничено движение 23 февраля