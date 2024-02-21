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23 февраля в Симферополе будет ограничено движение - РИА Новости Крым, 21.02.2024
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23 февраля в Симферополе будет ограничено движение
23 февраля в Симферополе будет ограничено движение - РИА Новости Крым, 21.02.2024
23 февраля в Симферополе будет ограничено движение
Автомобильное движение будет временно ограничено в Симферополе в пятницу. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T17:39
2024-02-21T17:39
симферополь
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
транспорт
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городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Автомобильное движение будет временно ограничено в Симферополе в пятницу. Об этом сообщает администрация города.По информации администрации, на данном участке в указанный период времени будет запрещена парковка транспортных средств. Также на месте будет дежурить машина-эвакуатор.Жителей и гостей города просят учесть данную информацию при планировании маршрутов движения.Читайте также на РИА Новости Крым:На одной из улиц Симферополя появится полоса для общественного транспортаВ Симферополе отремонтируют улицу Севастопольскую: когда начнут работыОткрыто движение по новой развязке на Николаевской трассе в Симферополе
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4.7
96
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симферополь, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, транспорт, дороги крыма, городская среда, новости крыма, крым
23 февраля в Симферополе будет ограничено движение

В Симферополе будет ограничено движение 23 февраля

17:39 21.02.2024
 
Дорожный знак "Въезд запрещен"
Дорожный знак Въезд запрещен
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Автомобильное движение будет временно ограничено в Симферополе в пятницу. Об этом сообщает администрация города.
"23 февраля с 6.00 до 11.30 в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, будет ограничено движение по улице Павленко (от Т-образного перекрестка с проспектом Александра Невского) в сторону парка имени Ю.А. Гагарина", - говорится в сообщении.
По информации администрации, на данном участке в указанный период времени будет запрещена парковка транспортных средств. Также на месте будет дежурить машина-эвакуатор.
Жителей и гостей города просят учесть данную информацию при планировании маршрутов движения.
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СимферопольСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПТранспортДороги КрымаГородская средаНовости КрымаКрым
 
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