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Главные новости Крыма: 22 февраля

Главные новости Крыма: 22 февраля - РИА Новости Крым, 22.02.2024

Главные новости Крыма: 22 февраля

В Евпатории открыли мемориал в память о погибших героях спецоперации. В Крыму восстанавливают технику из зоны СВО. Пострадавший в шторм Севастопольский аквариум РИА Новости Крым, 22.02.2024

2024-02-22T22:03

2024-02-22T22:03

2024-02-22T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В Евпатории открыли мемориал в память о погибших героях спецоперации. В Крыму восстанавливают технику из зоны СВО. Пострадавший в шторм Севастопольский аквариум открылся после ремонта. Четыре дополнительных нерабочих дня в 2024 году определили в Крыму. В дни выборов президента РФ общественный транспорт на полуострове будет работать по графику будних дней.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Мемориал в память о героях спецоперацииОбелиск погибшим героям специальной военной операции открыли в сквере Пушкина в Евпатории. Выполнен мемориал в виде стелы со следами от пуль. Сверху – орден Мужества, под ним надпись: "Быть воином – жить вечно". На гранитной плите высечены имена 39 евпаторийцев, которые погибли в боях в зоне спецоперации.В Крыму восстанавливают технику из зоны СВОНа полуострове базируется ремонтное подразделение, задача которого максимально быстро и качественно отремонтировать военную технику и вернуть ее на поле боя. Здесь проводят ремонты средней и высокой степени сложности практически всех образцов техники – от "УАЗов" и "КамАЗов" до самоходных артиллерийских установок и танков. Опытные слесари, механики и сварщики работают круглосуточно. На восстановление машин даже с самыми серьезными повреждениями уходит не больше трех суток.Севастопольский аквариум открылся после ремонтаСтарейший в России Севастопольский аквариум, который пострадал после шторма в ноябре 2023 года, открылся после ремонта. В третьем зале из-за непогоды погибла часть коллекции – около 800 обитателей. Теперь зал восстановлен. В нем выставлены порядка 250 рыб. Также закончен ремонт внутренних помещений, заменено оборудование, системы.Четыре дополнительных выходныхЧетыре традиционных дополнительных праздничных выходных в 2024 году в связи с празднованием христианских и мусульманских религиозных праздников определены соответствующим указом главы Крыма. Нерабочими праздничными днями на территории республики объявлены: 12 апреля – празднование Ораза-байрама, 6 мая – празднование Светлого Христова Воскресения (Пасхи), 17 июня – празднование Курбан-байрама и 24 июня – празднование дня Святой Троицы.График работы общественного транспорта в дни выборов16 и 17 марта - в дни голосования на выборах президента России - общественный транспорт (городской, пригородный, междугородний) в Крыму будет работать по расписанию будних дней. Такое решение принято в целях обеспечения избирательного права граждан при проведении выборов президента РФ.

https://crimea.ria.ru/20240222/pogranichniki-idut-v-shkoly-uroki-muzhestva-v-kanun-dnya-zaschitnika-otechestva-1135157799.html

https://crimea.ria.ru/20240222/chem-obernetsya-popytka-zabrat-u-rossii-krym-i-novye-regiony--medvedev-1135144656.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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