Рейтинг@Mail.ru
Главные новости Крыма: 22 февраля - РИА Новости Крым, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240222/glavnye-novosti-kryma-22-fevralya-1135166049.html
Главные новости Крыма: 22 февраля
Главные новости Крыма: 22 февраля - РИА Новости Крым, 22.02.2024
Главные новости Крыма: 22 февраля
В Евпатории открыли мемориал в память о погибших героях спецоперации. В Крыму восстанавливают технику из зоны СВО. Пострадавший в шторм Севастопольский аквариум РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T22:03
2024-02-22T22:03
крым
новости крыма
главное за день
севастополь
евпатория
герои сво
праздники и памятные даты
памятники крыма
памятники героям сво в крыму
общественный транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/16/1135165937_84:0:1106:575_1920x0_80_0_0_8fa595533af0e01f572917a375c6ea21.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В Евпатории открыли мемориал в память о погибших героях спецоперации. В Крыму восстанавливают технику из зоны СВО. Пострадавший в шторм Севастопольский аквариум открылся после ремонта. Четыре дополнительных нерабочих дня в 2024 году определили в Крыму. В дни выборов президента РФ общественный транспорт на полуострове будет работать по графику будних дней.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Мемориал в память о героях спецоперацииОбелиск погибшим героям специальной военной операции открыли в сквере Пушкина в Евпатории. Выполнен мемориал в виде стелы со следами от пуль. Сверху – орден Мужества, под ним надпись: "Быть воином – жить вечно". На гранитной плите высечены имена 39 евпаторийцев, которые погибли в боях в зоне спецоперации.В Крыму восстанавливают технику из зоны СВОНа полуострове базируется ремонтное подразделение, задача которого максимально быстро и качественно отремонтировать военную технику и вернуть ее на поле боя. Здесь проводят ремонты средней и высокой степени сложности практически всех образцов техники – от "УАЗов" и "КамАЗов" до самоходных артиллерийских установок и танков. Опытные слесари, механики и сварщики работают круглосуточно. На восстановление машин даже с самыми серьезными повреждениями уходит не больше трех суток.Севастопольский аквариум открылся после ремонтаСтарейший в России Севастопольский аквариум, который пострадал после шторма в ноябре 2023 года, открылся после ремонта. В третьем зале из-за непогоды погибла часть коллекции – около 800 обитателей. Теперь зал восстановлен. В нем выставлены порядка 250 рыб. Также закончен ремонт внутренних помещений, заменено оборудование, системы.Четыре дополнительных выходныхЧетыре традиционных дополнительных праздничных выходных в 2024 году в связи с празднованием христианских и мусульманских религиозных праздников определены соответствующим указом главы Крыма. Нерабочими праздничными днями на территории республики объявлены: 12 апреля – празднование Ораза-байрама, 6 мая – празднование Светлого Христова Воскресения (Пасхи), 17 июня – празднование Курбан-байрама и 24 июня – празднование дня Святой Троицы.График работы общественного транспорта в дни выборов16 и 17 марта - в дни голосования на выборах президента России - общественный транспорт (городской, пригородный, междугородний) в Крыму будет работать по расписанию будних дней. Такое решение принято в целях обеспечения избирательного права граждан при проведении выборов президента РФ.
https://crimea.ria.ru/20240222/pogranichniki-idut-v-shkoly-uroki-muzhestva-v-kanun-dnya-zaschitnika-otechestva-1135157799.html
https://crimea.ria.ru/20240222/chem-obernetsya-popytka-zabrat-u-rossii-krym-i-novye-regiony--medvedev-1135144656.html
крым
севастополь
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/16/1135165937_211:0:978:575_1920x0_80_0_0_a46c50b6142c048be425a0d95cfb0dd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, главное за день, севастополь, евпатория, герои сво, праздники и памятные даты, памятники крыма, памятники героям сво в крыму, общественный транспорт, общество
Главные новости Крыма: 22 февраля

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 22 февраля

22:03 22.02.2024
 
© РИА Новости КрымРемонт танков в Крыму
Ремонт танков в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В Евпатории открыли мемориал в память о погибших героях спецоперации. В Крыму восстанавливают технику из зоны СВО. Пострадавший в шторм Севастопольский аквариум открылся после ремонта. Четыре дополнительных нерабочих дня в 2024 году определили в Крыму. В дни выборов президента РФ общественный транспорт на полуострове будет работать по графику будних дней.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Мемориал в память о героях спецоперации

Обелиск погибшим героям специальной военной операции открыли в сквере Пушкина в Евпатории. Выполнен мемориал в виде стелы со следами от пуль. Сверху – орден Мужества, под ним надпись: "Быть воином – жить вечно". На гранитной плите высечены имена 39 евпаторийцев, которые погибли в боях в зоне спецоперации.

В Крыму восстанавливают технику из зоны СВО

На полуострове базируется ремонтное подразделение, задача которого максимально быстро и качественно отремонтировать военную технику и вернуть ее на поле боя. Здесь проводят ремонты средней и высокой степени сложности практически всех образцов техники – от "УАЗов" и "КамАЗов" до самоходных артиллерийских установок и танков. Опытные слесари, механики и сварщики работают круглосуточно. На восстановление машин даже с самыми серьезными повреждениями уходит не больше трех суток.
В школе села Мазанка Симферопольского района проходит Урок мужества - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
18:31
Пограничники идут в школы: уроки мужества в канун Дня защитника Отечества

Севастопольский аквариум открылся после ремонта

Старейший в России Севастопольский аквариум, который пострадал после шторма в ноябре 2023 года, открылся после ремонта. В третьем зале из-за непогоды погибла часть коллекции – около 800 обитателей. Теперь зал восстановлен. В нем выставлены порядка 250 рыб. Также закончен ремонт внутренних помещений, заменено оборудование, системы.

Четыре дополнительных выходных

Четыре традиционных дополнительных праздничных выходных в 2024 году в связи с празднованием христианских и мусульманских религиозных праздников определены соответствующим указом главы Крыма. Нерабочими праздничными днями на территории республики объявлены: 12 апреля – празднование Ораза-байрама, 6 мая – празднование Светлого Христова Воскресения (Пасхи), 17 июня – празднование Курбан-байрама и 24 июня – празднование дня Святой Троицы.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
11:23
Чем обернется попытка забрать у России Крым и новые регионы – Медведев

График работы общественного транспорта в дни выборов

16 и 17 марта - в дни голосования на выборах президента России - общественный транспорт (городской, пригородный, междугородний) в Крыму будет работать по расписанию будних дней. Такое решение принято в целях обеспечения избирательного права граждан при проведении выборов президента РФ.
 
КрымНовости КрымаГлавное за деньСевастопольЕвпаторияГерои СВОПраздники и памятные датыПамятники КрымаПамятники героям СВО в КрымуОбщественный транспортОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:59Главное за день: 22 февраля
22:39Беспилотник ВСУ атаковал Брянскую область
22:03Главные новости Крыма: 22 февраля
21:22Удар ВСУ по жилым домам Донецка: четверо пострадавших
21:20Асимметричный ход российской дипломатии: политолог оценил "Игры будущего"
21:01Где не будет света в Севастополе на праздники: список адресов
20:49В МВФ предупредили о рисках от конфискации российских активов
20:35ОСАГО в Крыму: что доступно и каких ждать изменений в марте 2024
20:01Лавров пожелал американским коллегам "с такими аппетитами не подавиться"
19:57Значит, я был прав: Путин ответил на слова Байдена 1:36
19:43Ракеты Taurus: основные характеристики и дальность полета
19:28Осколок в 3 мм от сердца: раненых при атаке ВСУ детей лечат в Москве
18:52Новый спортивный центр в Судаке: что будет доступно взрослым и детям
18:31Пограничники идут в школы: уроки мужества в канун Дня защитника Отечества
18:21В Крым идет весна: прогноз на 23 февраля и на выходные
18:09Два водителя грузовиков ранены при атаке ВСУ по Белгородской области
17:33Германия поддержала проект резолюции о поставках дальнобойных ракет Киеву
17:17Убил трех мирных жителей: стрелок "Азова"* получил пожизненный срок
17:08С прицелом на ключевые доходы: Лондон ввел новые санкции против России
16:57"У них на позициях видали всякое": боевой медик о наркотиках в ВСУ
Лента новостейМолния