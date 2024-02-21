https://crimea.ria.ru/20240221/morskoy-transport-v-sevastopole-vozobnovil-dvizhenie-1135117701.html

Морской транспорт в Севастополе возобновил движение

Морской транспорт в Севастополе возобновил движение - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Морской транспорт в Севастополе возобновил движение

Морской транспорт в Севастополе работает в штатном режиме и по расписанию. Об этом в среду сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T10:09

2024-02-21T10:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Морской транспорт в Севастополе работает в штатном режиме и по расписанию. Об этом в среду сообщили в городском департаменте транспорта."Работа морского пассажирского транспорта возобновляется в штатном режиме по расписанию", – говорится в сообщении.Три катера курсируют по маршрутам: "Графская пристань – Северная", "Графская пристань – Троицкая" и "Михайловская батарея – Арт. Бухта". Кроме того, на линии работает паром "Артиллерийская бухта – Северная".В среду утром катера работали на линии не в полном составе из-за ограничений от флота.Как ранее сообщил губернатор города Михаил Развожаев, расписание катеров, курсирующих между Артиллерийской бухтой и Михайловской батареей в Севастополе изменится.Читайте также на РИА Новости Крым:На социальные маршруты Херсонской области вышли новые автобусыВсе по плану: как строят юго-восточный обход СимферополяКакие дороги отремонтируют в Крыму в 2024 году

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