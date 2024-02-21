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Морской транспорт в Севастополе возобновил движение - РИА Новости Крым, 21.02.2024
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Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
Морской транспорт в Севастополе работает в штатном режиме и по расписанию. Об этом в среду сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T10:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Морской транспорт в Севастополе работает в штатном режиме и по расписанию. Об этом в среду сообщили в городском департаменте транспорта."Работа морского пассажирского транспорта возобновляется в штатном режиме по расписанию", – говорится в сообщении.Три катера курсируют по маршрутам: "Графская пристань – Северная", "Графская пристань – Троицкая" и "Михайловская батарея – Арт. Бухта". Кроме того, на линии работает паром "Артиллерийская бухта – Северная".В среду утром катера работали на линии не в полном составе из-за ограничений от флота.Как ранее сообщил губернатор города Михаил Развожаев, расписание катеров, курсирующих между Артиллерийской бухтой и Михайловской батареей в Севастополе изменится.Читайте также на РИА Новости Крым:На социальные маршруты Херсонской области вышли новые автобусыВсе по плану: как строят юго-восточный обход СимферополяКакие дороги отремонтируют в Крыму в 2024 году
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Морской транспорт в Севастополе возобновил движение

Морской транспорт в Севастополе возобновил движение по расписанию

10:09 21.02.2024 (обновлено: 10:12 21.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Морской транспорт в Севастополе работает в штатном режиме и по расписанию. Об этом в среду сообщили в городском департаменте транспорта.
"Работа морского пассажирского транспорта возобновляется в штатном режиме по расписанию", – говорится в сообщении.
Три катера курсируют по маршрутам: "Графская пристань – Северная", "Графская пристань – Троицкая" и "Михайловская батарея – Арт. Бухта". Кроме того, на линии работает паром "Артиллерийская бухта – Северная".
В среду утром катера работали на линии не в полном составе из-за ограничений от флота.
Как ранее сообщил губернатор города Михаил Развожаев, расписание катеров, курсирующих между Артиллерийской бухтой и Михайловской батареей в Севастополе изменится.
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Морской транспортНовостиНовости КрымаСевастопольПаромы и катера в СевастополеЛогистикаКрымТранспорт
 
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