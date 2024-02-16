https://crimea.ria.ru/20240216/v-sevastopole-izmenitsya-raspisanie-passazhirskikh-katerov-1135002372.html
В Севастополе изменится расписание пассажирских катеров
В Севастополе изменится расписание пассажирских катеров - РИА Новости Крым, 16.02.2024
В Севастополе изменится расписание пассажирских катеров
Расписание катеров, курсирующих между Артиллерийской бухтой и Михайловской батареей в Севастополе изменится. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T19:22
2024-02-16T19:22
2024-02-16T19:32
михаил развожаев
севастополь
северная сторона
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
крым
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326774_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2a44da870c5546710e02bd8e92f2d0cb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Расписание катеров, курсирующих между Артиллерийской бухтой и Михайловской батареей в Севастополе изменится. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.И напомнил, что катера возобновили движение по маршруту утром в пятницу. Для того, чтобы восстановить пассажирское сообщение, потребовалось установить специальный плавучий причал.
https://crimea.ria.ru/20231211/v-sevastopole-zapuskayut-parom-i-menyayut-raspisanie-katerov-1133472290.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326774_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_3e75b859cf30299f47f818fa6dcd7c73.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, севастополь, северная сторона, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, крым, транспорт
В Севастополе изменится расписание пассажирских катеров
В Севастополе изменится расписание пассажирских катеров - Развожаев
19:22 16.02.2024 (обновлено: 19:32 16.02.2024)