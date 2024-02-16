В Севастополе изменится расписание пассажирских катеров

"С понедельника расписание катеров будет скорректировано. Добавятся два утренних рейса от Михайловской батареи: по будням первые катера будут отправляться в 6:15 и в 6:45. Из Артиллерийской бухты первый катер будет забирать пассажиров в 6:30. В период с 9 до 16 часов катера будут отправляться с интервалом в 40 минут, а не час, как это происходит сейчас", - написал он в своем ТГ-канале.