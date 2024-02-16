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В Севастополе изменится расписание пассажирских катеров - РИА Новости Крым, 16.02.2024
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В Севастополе изменится расписание пассажирских катеров
В Севастополе изменится расписание пассажирских катеров - РИА Новости Крым, 16.02.2024
В Севастополе изменится расписание пассажирских катеров
Расписание катеров, курсирующих между Артиллерийской бухтой и Михайловской батареей в Севастополе изменится. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T19:22
2024-02-16T19:32
михаил развожаев
севастополь
северная сторона
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
крым
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Расписание катеров, курсирующих между Артиллерийской бухтой и Михайловской батареей в Севастополе изменится. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.И напомнил, что катера возобновили движение по маршруту утром в пятницу. Для того, чтобы восстановить пассажирское сообщение, потребовалось установить специальный плавучий причал.
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михаил развожаев, севастополь, северная сторона, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, крым, транспорт
В Севастополе изменится расписание пассажирских катеров

В Севастополе изменится расписание пассажирских катеров - Развожаев

19:22 16.02.2024 (обновлено: 19:32 16.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Расписание катеров, курсирующих между Артиллерийской бухтой и Михайловской батареей в Севастополе изменится. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"С понедельника расписание катеров будет скорректировано. Добавятся два утренних рейса от Михайловской батареи: по будням первые катера будут отправляться в 6:15 и в 6:45. Из Артиллерийской бухты первый катер будет забирать пассажиров в 6:30. В период с 9 до 16 часов катера будут отправляться с интервалом в 40 минут, а не час, как это происходит сейчас", - написал он в своем ТГ-канале.
И напомнил, что катера возобновили движение по маршруту утром в пятницу. Для того, чтобы восстановить пассажирское сообщение, потребовалось установить специальный плавучий причал.
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Михаил РазвожаевСевастопольСеверная сторонаПаромы и катера в СевастополеМорской транспортКрымТранспорт
 
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