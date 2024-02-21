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Флот ввел ограничения: как будет ходить морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.02.2024
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Флот ввел ограничения: как будет ходить морской транспорт в Севастополе
Флот ввел ограничения: как будет ходить морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Флот ввел ограничения: как будет ходить морской транспорт в Севастополе
В Севастополе на маршрут "Северная – Графская пристань" выйдут только два катера и паром. Об этом в среду сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T07:23
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паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе на маршрут "Северная – Графская пристань" выйдут только два катера и паром. Об этом в среду сообщили в городском департаменте транспорта.Как пояснили в департаменте, катера будут сегодня работать на линии не в полном составе из-за ограничений от флота.Как ранее сообщил губернатор города Михаил Развожаев, расписание катеров, курсирующих между Артиллерийской бухтой и Михайловской батареей в Севастополе изменится.Читайте также на РИА Новости Крым:На социальные маршруты Херсонской области вышли новые автобусыВсе по плану: как строят юго-восточный обход СимферополяКакие дороги отремонтируют в Крыму в 2024 году
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севастополь, новости, новости крыма, морской транспорт, паромы и катера в севастополе
Флот ввел ограничения: как будет ходить морской транспорт в Севастополе

В Севастополе из-за ограничений флота на линию выйдут только два катера и паром

07:23 21.02.2024 (обновлено: 07:27 21.02.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевКатера в Севастополе
Катера в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе на маршрут "Северная – Графская пристань" выйдут только два катера и паром. Об этом в среду сообщили в городском департаменте транспорта.
Как пояснили в департаменте, катера будут сегодня работать на линии не в полном составе из-за ограничений от флота.

"На маршруте "Северная – Графская пристань" будут работать два катера и паром. На Михайловскую батарею катера ходить не будут до снятия ограничений", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщил губернатор города Михаил Развожаев, расписание катеров, курсирующих между Артиллерийской бухтой и Михайловской батареей в Севастополе изменится.
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СевастопольНовостиНовости КрымаМорской транспортПаромы и катера в Севастополе
 
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