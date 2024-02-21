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Флот ввел ограничения: как будет ходить морской транспорт в Севастополе

Флот ввел ограничения: как будет ходить морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Флот ввел ограничения: как будет ходить морской транспорт в Севастополе

В Севастополе на маршрут "Северная – Графская пристань" выйдут только два катера и паром. Об этом в среду сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T07:23

2024-02-21T07:23

2024-02-21T07:27

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паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе на маршрут "Северная – Графская пристань" выйдут только два катера и паром. Об этом в среду сообщили в городском департаменте транспорта.Как пояснили в департаменте, катера будут сегодня работать на линии не в полном составе из-за ограничений от флота.Как ранее сообщил губернатор города Михаил Развожаев, расписание катеров, курсирующих между Артиллерийской бухтой и Михайловской батареей в Севастополе изменится.Читайте также на РИА Новости Крым:На социальные маршруты Херсонской области вышли новые автобусыВсе по плану: как строят юго-восточный обход СимферополяКакие дороги отремонтируют в Крыму в 2024 году

севастополь

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2024

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