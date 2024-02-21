https://crimea.ria.ru/20240221/flot-vvel-ogranicheniya-kak-budet-khodit-morskoy-transport-v-sevastopole-1135116404.html
Флот ввел ограничения: как будет ходить морской транспорт в Севастополе
Флот ввел ограничения: как будет ходить морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Флот ввел ограничения: как будет ходить морской транспорт в Севастополе
В Севастополе на маршрут "Северная – Графская пристань" выйдут только два катера и паром. Об этом в среду сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T07:23
2024-02-21T07:23
2024-02-21T07:27
севастополь
новости
новости крыма
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/02/1133268361_0:0:1029:579_1920x0_80_0_0_d7d68cd1487d0aabd19530322c7a8890.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе на маршрут "Северная – Графская пристань" выйдут только два катера и паром. Об этом в среду сообщили в городском департаменте транспорта.Как пояснили в департаменте, катера будут сегодня работать на линии не в полном составе из-за ограничений от флота.Как ранее сообщил губернатор города Михаил Развожаев, расписание катеров, курсирующих между Артиллерийской бухтой и Михайловской батареей в Севастополе изменится.Читайте также на РИА Новости Крым:На социальные маршруты Херсонской области вышли новые автобусыВсе по плану: как строят юго-восточный обход СимферополяКакие дороги отремонтируют в Крыму в 2024 году
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/02/1133268361_78:0:850:579_1920x0_80_0_0_e4d69972ed7be7f07a6ca8653220426d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости, новости крыма, морской транспорт, паромы и катера в севастополе
Флот ввел ограничения: как будет ходить морской транспорт в Севастополе
В Севастополе из-за ограничений флота на линию выйдут только два катера и паром
07:23 21.02.2024 (обновлено: 07:27 21.02.2024)