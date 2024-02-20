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Наказание за саботаж в период СВО: что предлагают в Совфеде - РИА Новости Крым, 20.02.2024
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Наказание за саботаж в период СВО: что предлагают в Совфеде
Наказание за саботаж в период СВО: что предлагают в Совфеде - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Наказание за саботаж в период СВО: что предлагают в Совфеде
В Совете Федерации подготовили законопроект об уголовной ответственности за саботаж в период проведения специальной военной операции, военного и чрезвычайного... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T14:18
2024-02-20T14:18
ольга ковитиди
совет федерации
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уголовный кодекс
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Совете Федерации подготовили законопроект об уголовной ответственности за саботаж в период проведения специальной военной операции, военного и чрезвычайного положений. Как рассказала РИА Новости Крым член конституционного комитета Совфеда Ольга Ковитиди, данная инициатива направлена на защиту государства, общества и гражданина, и особенно актуальна для новых территорий Российской Федерации.В понедельник в Совете Федерации состоялся круглый стол, в ходе которого обсуждались вопросы установления уголовной ответственности за саботаж в период спецоперации."Обсуждение законопроекта уже идет. Вчера прошел круглый стол, высказывались предложения, никто не сказал, что этот закон не нужен. Единственное, были предложения по формулировке", - уточнила Ковитиди. И добавила, что законопроект был подготовлен ею еще в ноябре прошлого года, однако не был подан, поскольку сначала должен пройти обсуждение.По словам Ковитиди, сегодня противник все более активно использует пропаганду, свой агентурный аппарат и пытается нанести ущерб Российской Федерации."В условиях проведения специальной военной операции ответственность за саботаж достаточно актуальна. Предложения, которые были озвучены законодателями, касаются исключительно периода проведения СВО, военного и чрезвычайного положения. Что касается мирного периода, то у нас достаточно статьей в УК, которые регулируют эти правоотношения", - отметила сенатор.Под саботажем законодатели подразумевают "умышленные действия (либо бездействие), совершенные лицом, которое исполняет свои трудовые обязанности, в период специальной военной операции, военного и чрезвычайного положения, по определенным мотивам на почве национальной, религиозной или политической ненависти."Речь идет о тайном характере посягательства, то есть, если действия лица направлены на то, чтобы скрыто, тайно противодействовать государственной политике и управлению. И это не исключает маскировку под нормальный трудовой процесс", - уточнила Ковитиди.Согласно законопроекту, к уголовной ответственности могут привлекать лиц, которые нанесли существенный вред интересам общества и государства. В случае, если саботаж совершила группа лиц, если эти действия повлекли за собой тяжкие последствия, если они совершены на объектах использования атомной энергии или повлекли смерть человека, наказание ужесточается.Кроме того, сенатор убеждена, что законодатель должен "оперативно перестраиваться и реагировать на изменение текущей обстановки", чтобы противодействовать возможным угрозам."Очень многое сделано обеими палатами парламента России для противодействия усиливающейся агрессии. В 2022 и 2023 году мы приняли ряд законов: были ужесточены санкции за наемничество и воспрепятствование властям в исполнении их полномочий, за дискредитацию участников СВО, уточнены понятия государственной измены, шпионажа, введена уголовная статья об ответственности за мародерство. И в то время, когда наши защитники на передовой, мы, законодатели, обязаны сделать все для того, чтобы защитить наше Отечество законами", - резюмировала она.Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс, согласно которым ужесточаются меры наказания за госизмену, вплоть до пожизненного заключения.Кроме того, глава государства подписал закон "О гражданстве РФ", согласно которому можно лишать приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил и совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности страны.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили закон о лишении приобретенного гражданства России15 лет тюрьмы за фейки о добровольцах в зоне СВО – закон принятГосдума приняла поправки в УК за фейки о работе органов власти за рубежом
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ольга ковитиди, совет федерации, закон и право, новости сво, общество, саботаж, мнения, новости, уголовный кодекс, россия, новые регионы россии, безопасность
Наказание за саботаж в период СВО: что предлагают в Совфеде

В Совфеде предлагают ввести уголовную ответственность за саботаж в период СВО

14:18 20.02.2024
 
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Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Совете Федерации подготовили законопроект об уголовной ответственности за саботаж в период проведения специальной военной операции, военного и чрезвычайного положений. Как рассказала РИА Новости Крым член конституционного комитета Совфеда Ольга Ковитиди, данная инициатива направлена на защиту государства, общества и гражданина, и особенно актуальна для новых территорий Российской Федерации.
В понедельник в Совете Федерации состоялся круглый стол, в ходе которого обсуждались вопросы установления уголовной ответственности за саботаж в период спецоперации.
"Обсуждение законопроекта уже идет. Вчера прошел круглый стол, высказывались предложения, никто не сказал, что этот закон не нужен. Единственное, были предложения по формулировке", - уточнила Ковитиди. И добавила, что законопроект был подготовлен ею еще в ноябре прошлого года, однако не был подан, поскольку сначала должен пройти обсуждение.
"Мы хотим, чтобы высказались еще и субъекты федерации. Интересно мнение новых регионов – для них это как ни для кого актуально, мы общались с представителями новых субъектов. И я, как крымчанка, могу сказать, что этот закон нужный. Мы на протяжении 10 лет пребывания в составе РФ знаем, что такое попытки диверсий. У нас очень хорошо работают силовые ведомства. И, тем не менее, мы должны создать все правовые инструменты, чтобы защищать интересы государства и общества было легче", - уверена сенатор.
По словам Ковитиди, сегодня противник все более активно использует пропаганду, свой агентурный аппарат и пытается нанести ущерб Российской Федерации.
"В условиях проведения специальной военной операции ответственность за саботаж достаточно актуальна. Предложения, которые были озвучены законодателями, касаются исключительно периода проведения СВО, военного и чрезвычайного положения. Что касается мирного периода, то у нас достаточно статьей в УК, которые регулируют эти правоотношения", - отметила сенатор.
Под саботажем законодатели подразумевают "умышленные действия (либо бездействие), совершенные лицом, которое исполняет свои трудовые обязанности, в период специальной военной операции, военного и чрезвычайного положения, по определенным мотивам на почве национальной, религиозной или политической ненависти.
"Речь идет о тайном характере посягательства, то есть, если действия лица направлены на то, чтобы скрыто, тайно противодействовать государственной политике и управлению. И это не исключает маскировку под нормальный трудовой процесс", - уточнила Ковитиди.
Согласно законопроекту, к уголовной ответственности могут привлекать лиц, которые нанесли существенный вред интересам общества и государства. В случае, если саботаж совершила группа лиц, если эти действия повлекли за собой тяжкие последствия, если они совершены на объектах использования атомной энергии или повлекли смерть человека, наказание ужесточается.
"Мы не хотим, чтобы этот закон носил карательный характер. Это закон, который защищает интересы государства, общества и гражданина, что чрезвычайно важно", - сделала акцент Ковитиди.
Кроме того, сенатор убеждена, что законодатель должен "оперативно перестраиваться и реагировать на изменение текущей обстановки", чтобы противодействовать возможным угрозам.
"Очень многое сделано обеими палатами парламента России для противодействия усиливающейся агрессии. В 2022 и 2023 году мы приняли ряд законов: были ужесточены санкции за наемничество и воспрепятствование властям в исполнении их полномочий, за дискредитацию участников СВО, уточнены понятия государственной измены, шпионажа, введена уголовная статья об ответственности за мародерство. И в то время, когда наши защитники на передовой, мы, законодатели, обязаны сделать все для того, чтобы защитить наше Отечество законами", - резюмировала она.
Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс, согласно которым ужесточаются меры наказания за госизмену, вплоть до пожизненного заключения.
Кроме того, глава государства подписал закон "О гражданстве РФ", согласно которому можно лишать приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил и совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности страны.
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