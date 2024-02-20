https://crimea.ria.ru/20240220/greki-mariupolya-sozdali-regionalnuyu-natsionalno-kulturnuyu-avtonomiyu-1135060760.html

Греки Мариуполя создали региональную национально-культурную автономию

Греки Мариуполя создали региональную национально-культурную автономию - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Греки Мариуполя создали региональную национально-культурную автономию

Первая региональная национально-культурная автономия греков зарегистрирована на территории ДНР в Мариуполе. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T07:44

2024-02-20T07:44

2024-02-20T07:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Первая региональная национально-культурная автономия греков зарегистрирована на территории ДНР в Мариуполе. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил председатель региональной национально-культурной республиканской автономии греков "Таврида" Иван Шонус.В 2014 году помощь в регистрации и ускоренном получении грантовой поддержки национальным обществам Крыма оказывала вся страна, сказал Иван Шонус. Учитывая этот опыт, Крым теперь помогает соотечественникам в новых регионах."Там уже появились юридически зарегистрированные объединения немцев, болгар, белорусов. И армяне тоже вот-вот уже получат все необходимые документы, – сообщил председатель Комитета Госсовета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. – Мы поддерживаем тесные взаимоотношения с ними, работаем. И в этом году будет достаточно много проектов, которые мы будем совместно реализовывать".Греков Мариуполя многое связывает с Крымом, город был основан в 1780 году греками, переселенными с территории полуострова. В Крымском ханстве православных греков жестоко притесняли и заставляли платить непосильные подати, в связи с чем и произошел их массовый исход в Российскую империю. Новый город в Приазовье был назван в честь императрицы Марии Федоровны (в переводе с греческого Мариуполь – "город Марии").На данный момент город, в котором проживает полмиллиона жителей, почти полностью восстановлен, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на форуме-выставке "Россия". Отстроены почти все многоквартирные жилые дома.Читайте также на РИА Новости Крым:Порты Мариуполь и Бердянск увеличат мощность на миллион тонн в 2024 годуТридцать комплектов мебели для детсада в Мариуполе передали из КрымаЯлту и Мариуполь свяжет регулярный автобусный маршрут

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, мариуполь, новости, россия, общество