https://crimea.ria.ru/20240220/greki-mariupolya-sozdali-regionalnuyu-natsionalno-kulturnuyu-avtonomiyu-1135060760.html
Греки Мариуполя создали региональную национально-культурную автономию
Греки Мариуполя создали региональную национально-культурную автономию - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Греки Мариуполя создали региональную национально-культурную автономию
Первая региональная национально-культурная автономия греков зарегистрирована на территории ДНР в Мариуполе. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T07:44
2024-02-20T07:44
2024-02-20T07:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Первая региональная национально-культурная автономия греков зарегистрирована на территории ДНР в Мариуполе. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил председатель региональной национально-культурной республиканской автономии греков "Таврида" Иван Шонус.В 2014 году помощь в регистрации и ускоренном получении грантовой поддержки национальным обществам Крыма оказывала вся страна, сказал Иван Шонус. Учитывая этот опыт, Крым теперь помогает соотечественникам в новых регионах."Там уже появились юридически зарегистрированные объединения немцев, болгар, белорусов. И армяне тоже вот-вот уже получат все необходимые документы, – сообщил председатель Комитета Госсовета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. – Мы поддерживаем тесные взаимоотношения с ними, работаем. И в этом году будет достаточно много проектов, которые мы будем совместно реализовывать".Греков Мариуполя многое связывает с Крымом, город был основан в 1780 году греками, переселенными с территории полуострова. В Крымском ханстве православных греков жестоко притесняли и заставляли платить непосильные подати, в связи с чем и произошел их массовый исход в Российскую империю. Новый город в Приазовье был назван в честь императрицы Марии Федоровны (в переводе с греческого Мариуполь – "город Марии").На данный момент город, в котором проживает полмиллиона жителей, почти полностью восстановлен, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на форуме-выставке "Россия". Отстроены почти все многоквартирные жилые дома.Читайте также на РИА Новости Крым:Порты Мариуполь и Бердянск увеличат мощность на миллион тонн в 2024 годуТридцать комплектов мебели для детсада в Мариуполе передали из КрымаЯлту и Мариуполь свяжет регулярный автобусный маршрут
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новые регионы россии, мариуполь, новости, россия, общество
Греки Мариуполя создали региональную национально-культурную автономию
В Мариуполе появилась первая в новых регионах национальная автономия греков
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым.
Первая региональная национально-культурная автономия греков зарегистрирована на территории ДНР в Мариуполе. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
заявил председатель региональной национально-культурной республиканской автономии греков "Таврида" Иван Шонус.
"В Мариуполе в ДНР зарегистрирована первая региональная национально-культурная автономия греков. Мы их консультировали, и это помогло ускорить их регистрацию в правовом поле России. Также появились две местные автономии в Запорожской области – это в Мелитополе и в Бердянске. И вот уже подходит к регистрации третья", – рассказал Шонус.
В 2014 году помощь в регистрации и ускоренном получении грантовой поддержки национальным обществам Крыма оказывала вся страна, сказал Иван Шонус. Учитывая этот опыт, Крым теперь помогает соотечественникам в новых регионах.
"Там уже появились юридически зарегистрированные объединения немцев, болгар, белорусов. И армяне тоже вот-вот уже получат все необходимые документы, – сообщил председатель Комитета Госсовета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. – Мы поддерживаем тесные взаимоотношения с ними, работаем. И в этом году будет достаточно много проектов, которые мы будем совместно реализовывать".
Греков Мариуполя многое связывает с Крымом, город был основан в 1780 году греками, переселенными с территории полуострова. В Крымском ханстве православных греков жестоко притесняли и заставляли платить непосильные подати, в связи с чем и произошел их массовый исход в Российскую империю. Новый город в Приазовье был назван в честь императрицы Марии Федоровны (в переводе с греческого Мариуполь – "город Марии").
На данный момент город, в котором проживает полмиллиона жителей, почти полностью восстановлен
, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на форуме-выставке "Россия". Отстроены почти все многоквартирные жилые дома.
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