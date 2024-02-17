https://crimea.ria.ru/20240217/vzryvy-na-ukraine-i-zagadka-shtorma-veka-top-novostey-nedeli-1135003432.html

Взрывы на Украине и загадка "шторма века": топ новостей недели

Взрывы на Украине и загадка "шторма века": топ новостей недели - РИА Новости Крым, 17.02.2024

Взрывы на Украине и загадка "шторма века": топ новостей недели

Взрывы и повреждение объектов инфраструктуры в украинских городах, просмотры интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром... РИА Новости Крым, 17.02.2024

2024-02-17T15:26

2024-02-17T15:26

2024-02-17T15:26

топ новостей недели

крым

в мире

владимир путин (политик)

такер карлсон

интервью владимира путина такеру карлсону

виктор вахонеев

ялта

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Взрывы и повреждение объектов инфраструктуры в украинских городах, просмотры интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, смена емкости водохранилищ в Крыму, грандиозные перемены в Ялте и загадка "шторма века" в Севастополе.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Взрывы на УкраинеСерия мощных взрывов прозвучала в ночь на 12 февраля в подконтрольных Украине Павлограде и Херсоне. В Днепропетровской области повреждена энергетическая инфраструктура. Одна из украинских ТЭС получила повреждения и прекратила выработку электроэнергии. Утром 15 февраля взрывы прогремели в Киеве и Львове. ПВО работала также в Киевской и Хмельницкой областях, Днепропетровске. Удары фиксировались также в подконтрольном киевскому режиму Запорожье - там поврежден объект инфраструктуры. Во Львове после взрывов загорелась электроподстанция. Как сообщили в Минобороны России, Вооруженные силы РФ в четверг нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины: по местам производства авиадвигателей и радиоэлектронного оборудования и заводам, которые производят топливо для ВСУ.Интервью Карлсона с ПутинымЧисло просмотров интервью президента России Владимира Путина Такеру Карлсону на всех языках превысило миллиард, только в соцсети X и только на английском языке беседу российского лидера и американского журналиста посмотрели 180 миллионов раз. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала интервью президента РФ Владимира Путина Такеру Карлсону историческим и самым успешным в медийной истории. Перемены в ЯлтеВ Ялте отремонтируют более 400 километров уличной дорожной сети, построят новые детские сады, школы, спортивные залы, откроют новые ФАПы. Масштабное преображение ожидает Алупку: здесь реставрируют не только Воронцовский дворец и парк, но и всю историческую часть города, рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко, которая на этой неделе ответила на все вопросы РИА Новости Крым, включая самые острые и неудобные. Емкость крымских водохранилищВ Крыму необходимо менять схему водопользования и, в частности, емкость водохранилищ в связи с глобальным изменениям климата, заявили на этой недели крымские гидрологи – директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский и доктор технических наук, профессор Илья Николенко. За последние 100 лет температура атмосферы выросла, по разным оценкам, от 0,5 градуса до 2,5 градусов. Соответственно и засуха будет более выраженной, а водохранилища, которые строились в Крыму в советские времена, проектировались под другие природные условия. Загадка "шторма века"Сильнейший шторм в ноябре прошлого года принес Крыму не только колоссальные разрушения, но и приятные сюрпризы. В Голубой бухте Севастополя недалеко от берега, на глубине до восьми метров, обнаружили ранее неизвестный корабль, который "откопала" стихия. Его нашла фридайвер, рекордсменка России и мира по высокогорному погружению при задержке дыхания Анна Севастьянова. Научный сотрудник группы подводной археологии Института истории и материальной культуры РАН Виктор Вахонеев назвал находку сенсационной. Судя по конструктивным особенностям, судно было произведено не позже первой половины ХХ века. По одной из версий, оно затонуло во время Великой Отечественной войны, поскольку лежит у самого причала 35-й береговой батареи. По другим версиям, это судно, взорванное киношниками во время съемок или неизвестная затонувшая яхта.

https://crimea.ria.ru/20240217/glavkom-vsu-syrskiy-vsu-ukhodyat-iz-avdeevki-1135007420.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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