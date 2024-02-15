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Гладков рассказал о состоянии раненых после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 15.02.2024
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Гладков рассказал о состоянии раненых после удара ВСУ
Гладков рассказал о состоянии раненых после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Гладков рассказал о состоянии раненых после удара ВСУ
Один мужчина умер в операционной, также удалось установить имя погибшей годовалой девочки. В тяжелом состоянии сейчас находятся шесть человек. Губернатор... РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T16:59
2024-02-15T17:00
вячеслав гладков
белгород
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
происшествия
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Один мужчина умер в операционной, также удалось установить имя погибшей годовалой девочки. В тяжелом состоянии сейчас находятся шесть человек. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о состоянии пострадавших в результате удара ВСУ.Ранее в Минздраве РФ опубликовали данные о шести погибших и 17 раненых в результате удара ВСУ по жилым районам Белгорода.В четверг днем ВСУ нанесли удар по Белгороду, в семи частных домовладениях города выбиты окна, повреждены кровли и забор. Пострадало пять многоквартирных домов, осколками побиты пять автомобилей. Поврежден магазин и территория одного из промышленных предприятий"Случилось самое страшное - погибли люди. Мирные жители, 6 человек, один из которых ребенок, - погибли. Один мужчина умер в операционной, врачи боролись за его жизнь до последнего. Установлено и имя погибшего ребенка - ею оказалась годовалая девочка Валентина", - написал Гладков в своем Telegram-канале.По информации губернатора, всего пострадали 17 человек, в том числе четверо детей.По поручению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко в Белгород направлена бригада специалистов из федеральных медицинских центров.Перед украинским обстрелом в городе была объявлена ракетная опасность.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар нанесен по предприятиям "оборонки" ВСУРежим контртеррористической операции введен в Белоруссии - что известноВСУ потеряли еще один МиГ-29 и 95 беспилотников - работа российских ПВО
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, происшествия, новости, всу (вооруженные силы украины)
Гладков рассказал о состоянии раненых после удара ВСУ

В результате удара ВСУ по Белгороду погибли 6 человек и еще шестеро в тяжелом состоянии

16:59 15.02.2024 (обновлено: 17:00 15.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Один мужчина умер в операционной, также удалось установить имя погибшей годовалой девочки. В тяжелом состоянии сейчас находятся шесть человек. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о состоянии пострадавших в результате удара ВСУ.
Ранее в Минздраве РФ опубликовали данные о шести погибших и 17 раненых в результате удара ВСУ по жилым районам Белгорода.
В четверг днем ВСУ нанесли удар по Белгороду, в семи частных домовладениях города выбиты окна, повреждены кровли и забор. Пострадало пять многоквартирных домов, осколками побиты пять автомобилей. Поврежден магазин и территория одного из промышленных предприятий
"Случилось самое страшное - погибли люди. Мирные жители, 6 человек, один из которых ребенок, - погибли. Один мужчина умер в операционной, врачи боролись за его жизнь до последнего. Установлено и имя погибшего ребенка - ею оказалась годовалая девочка Валентина", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, всего пострадали 17 человек, в том числе четверо детей.
"В тяжелом состоянии, преимущественно с осколочными ранениями разных частей тела, – 6 человек. У 9 пострадавших состояние средней тяжести. Двое мальчиков - 7 и 15 лет - с контузией и с ушибом плеча после оказанной помощи отпущены врачами на амбулаторное лечение", - уточнил Гладков.
По поручению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко в Белгород направлена бригада специалистов из федеральных медицинских центров.
Перед украинским обстрелом в городе была объявлена ракетная опасность.
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