https://crimea.ria.ru/20240215/gladkov-rasskazal-o-sostoyanii-ranenykh-posle-udara-vsu-1134975009.html

Гладков рассказал о состоянии раненых после удара ВСУ

Гладков рассказал о состоянии раненых после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 15.02.2024

Гладков рассказал о состоянии раненых после удара ВСУ

Один мужчина умер в операционной, также удалось установить имя погибшей годовалой девочки. В тяжелом состоянии сейчас находятся шесть человек. Губернатор... РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T16:59

2024-02-15T16:59

2024-02-15T17:00

вячеслав гладков

белгород

атака всу на белгород

обстрелы белгородской области

происшествия

новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Один мужчина умер в операционной, также удалось установить имя погибшей годовалой девочки. В тяжелом состоянии сейчас находятся шесть человек. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о состоянии пострадавших в результате удара ВСУ.Ранее в Минздраве РФ опубликовали данные о шести погибших и 17 раненых в результате удара ВСУ по жилым районам Белгорода.В четверг днем ВСУ нанесли удар по Белгороду, в семи частных домовладениях города выбиты окна, повреждены кровли и забор. Пострадало пять многоквартирных домов, осколками побиты пять автомобилей. Поврежден магазин и территория одного из промышленных предприятий"Случилось самое страшное - погибли люди. Мирные жители, 6 человек, один из которых ребенок, - погибли. Один мужчина умер в операционной, врачи боролись за его жизнь до последнего. Установлено и имя погибшего ребенка - ею оказалась годовалая девочка Валентина", - написал Гладков в своем Telegram-канале.По информации губернатора, всего пострадали 17 человек, в том числе четверо детей.По поручению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко в Белгород направлена бригада специалистов из федеральных медицинских центров.Перед украинским обстрелом в городе была объявлена ракетная опасность.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар нанесен по предприятиям "оборонки" ВСУРежим контртеррористической операции введен в Белоруссии - что известноВСУ потеряли еще один МиГ-29 и 95 беспилотников - работа российских ПВО

белгород

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вячеслав гладков, белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, происшествия, новости, всу (вооруженные силы украины)