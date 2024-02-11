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Землетрясение произошло в Турции - РИА Новости Крым, 11.02.2024
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Землетрясение произошло в Турции
Землетрясение произошло в Турции - РИА Новости Крым, 11.02.2024
Землетрясение произошло в Турции
Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T11:19
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землетрясение
турция
происшествия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Сильное землетрясение произошло в Турции. Информация о нем размещена на сайте Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 2,4 на глубине 5 км также было зафиксировано в воскресенье в 07.11 на западе Турции: в 12 км к северо-западу от Кушадасы, курорта на Эгейском побережье.Третьего февраля землетрясение магнитудой 5,2 произошло на границе Киргизии и КНР. Эпицентр находился на территории Китая рядом с местом, где в январе произошло мощное землетрясение магнитудой 7.В конце января подземные толчки магнитудой 3,7 были зафиксированы в Краснодарском крае, сообщается на сайте европейского сейсмологического центра.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 30 человек замерзли при землетрясении в Японии8-балльное землетрясение в Крыму может повториться – сейсмологЗемлетрясение в Таджикистане - что известно
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землетрясение, турция, происшествия, в мире, новости
Землетрясение произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Турции

11:19 11.02.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Сильное землетрясение произошло в Турции. Информация о нем размещена на сайте Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
По данным ведомства, землетрясение магнитудой 4,4 произошло на юго-востоке страны - в турецкой провинции Хаккяри. Подземные толчки зафиксированы в районе Юксекова в 07.36 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 5,74 км.
По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 2,4 на глубине 5 км также было зафиксировано в воскресенье в 07.11 на западе Турции: в 12 км к северо-западу от Кушадасы, курорта на Эгейском побережье.
Третьего февраля землетрясение магнитудой 5,2 произошло на границе Киргизии и КНР. Эпицентр находился на территории Китая рядом с местом, где в январе произошло мощное землетрясение магнитудой 7.
В конце января подземные толчки магнитудой 3,7 были зафиксированы в Краснодарском крае, сообщается на сайте европейского сейсмологического центра.
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