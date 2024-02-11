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Землетрясение произошло в Турции

Землетрясение произошло в Турции - РИА Новости Крым, 11.02.2024

Землетрясение произошло в Турции

Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T11:19

2024-02-11T11:19

2024-02-11T11:19

землетрясение

турция

происшествия

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Сильное землетрясение произошло в Турции. Информация о нем размещена на сайте Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 2,4 на глубине 5 км также было зафиксировано в воскресенье в 07.11 на западе Турции: в 12 км к северо-западу от Кушадасы, курорта на Эгейском побережье.Третьего февраля землетрясение магнитудой 5,2 произошло на границе Киргизии и КНР. Эпицентр находился на территории Китая рядом с местом, где в январе произошло мощное землетрясение магнитудой 7.В конце января подземные толчки магнитудой 3,7 были зафиксированы в Краснодарском крае, сообщается на сайте европейского сейсмологического центра.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 30 человек замерзли при землетрясении в Японии8-балльное землетрясение в Крыму может повториться – сейсмологЗемлетрясение в Таджикистане - что известно

турция

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, турция, происшествия, в мире, новости