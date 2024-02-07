https://crimea.ria.ru/20240207/produkty-v-15-kilometrovuyu-zonu-v-khersonschinu-peredali-28-avtolavok-1134770009.html

Продукты в 15-километровую зону: в Херсонщину передали 28 автолавок

Продукты в 15-километровую зону: в Херсонщину передали 28 автолавок - РИА Новости Крым, 07.02.2024

Продукты в 15-километровую зону: в Херсонщину передали 28 автолавок

Доступность социальных продуктов в отдаленных селах Херсонской области обеспечат за счет мобильных автолавок. Об этом сообщил председатель правительства региона РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T22:34

2024-02-07T22:34

2024-02-07T22:34

херсонская область

андрей алексеенко

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логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Доступность социальных продуктов в отдаленных селах Херсонской области обеспечат за счет мобильных автолавок. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.Хлеб и крупы, молочные, мясные и многие другие продукты в автолавках можно будет купить по социальным ценам, подчеркнул Алексеенко. Причем, возможность торговать получат производители Херсонщины.В машинах есть все для автономной работы в любых условиях – генератор для работы без света, кондиционер и автономный отопитель, два холодильника и морозильная камера, удобные условия для торговли. Автономность магазинов особенно важна для 15-километровой зоны и удаленных сел. В каждом районе будут в ежедневном режиме работать по два "магазина на колесах", подчеркнул Алексеенко.В Минпромторге РФ ранее сообщали, что для Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Курской и Брянской областей безвозмездно поставят 233 автолавки.В ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин поручил развивать логистические коридоры на Азово-Черноморском, Восточном и Южном направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллиарды на сельское хозяйство: как помогают фермерам ХерсонщиныКак в Херсонской области реанимируют здравоохранениеКрым и новые регионы могут давать России 8 млн тонн зерна – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, андрей алексеенко, новости, минпромторг рф, новые регионы россии, продовольственная безопасность, соцзащита, логистика