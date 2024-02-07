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Продукты в 15-километровую зону: в Херсонщину передали 28 автолавок - РИА Новости Крым, 07.02.2024
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Продукты в 15-километровую зону: в Херсонщину передали 28 автолавок
Продукты в 15-километровую зону: в Херсонщину передали 28 автолавок - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Продукты в 15-километровую зону: в Херсонщину передали 28 автолавок
Доступность социальных продуктов в отдаленных селах Херсонской области обеспечат за счет мобильных автолавок. Об этом сообщил председатель правительства региона РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T22:34
2024-02-07T22:34
херсонская область
андрей алексеенко
новости
минпромторг рф
новые регионы россии
продовольственная безопасность
соцзащита
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Доступность социальных продуктов в отдаленных селах Херсонской области обеспечат за счет мобильных автолавок. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.Хлеб и крупы, молочные, мясные и многие другие продукты в автолавках можно будет купить по социальным ценам, подчеркнул Алексеенко. Причем, возможность торговать получат производители Херсонщины.В машинах есть все для автономной работы в любых условиях – генератор для работы без света, кондиционер и автономный отопитель, два холодильника и морозильная камера, удобные условия для торговли. Автономность магазинов особенно важна для 15-километровой зоны и удаленных сел. В каждом районе будут в ежедневном режиме работать по два "магазина на колесах", подчеркнул Алексеенко.В Минпромторге РФ ранее сообщали, что для Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Курской и Брянской областей безвозмездно поставят 233 автолавки.В ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин поручил развивать логистические коридоры на Азово-Черноморском, Восточном и Южном направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллиарды на сельское хозяйство: как помогают фермерам ХерсонщиныКак в Херсонской области реанимируют здравоохранениеКрым и новые регионы могут давать России 8 млн тонн зерна – эксперт
херсонская область
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Новости
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РИА Новости Крым
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херсонская область, андрей алексеенко, новости, минпромторг рф, новые регионы россии, продовольственная безопасность, соцзащита, логистика
Продукты в 15-километровую зону: в Херсонщину передали 28 автолавок

В прифронтовые села Херсонской области передали 28 магазинов на колесах

22:34 07.02.2024
 
© Telegram Андрей Алексеенко28 автолавок получила Херсонская область по программе Минпромторга
28 автолавок получила Херсонская область по программе Минпромторга
© Telegram Андрей Алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Доступность социальных продуктов в отдаленных селах Херсонской области обеспечат за счет мобильных автолавок. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"28 "магазинов на колесах" получила Херсонская область по программе Минпромторга России. Это значит, что социальные продукты станут доступны даже в самых отдаленных селах и в 15-км зоне. В первую очередь там, где никакой торговли нет до сих пор", – написал он в своем Telegram-канале.

Хлеб и крупы, молочные, мясные и многие другие продукты в автолавках можно будет купить по социальным ценам, подчеркнул Алексеенко. Причем, возможность торговать получат производители Херсонщины.
В машинах есть все для автономной работы в любых условиях – генератор для работы без света, кондиционер и автономный отопитель, два холодильника и морозильная камера, удобные условия для торговли. Автономность магазинов особенно важна для 15-километровой зоны и удаленных сел. В каждом районе будут в ежедневном режиме работать по два "магазина на колесах", подчеркнул Алексеенко.
В Минпромторге РФ ранее сообщали, что для Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Курской и Брянской областей безвозмездно поставят 233 автолавки.
В ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин поручил развивать логистические коридоры на Азово-Черноморском, Восточном и Южном направлениях.
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Херсонская областьАндрей АлексеенкоНовостиМинпромторг РФНовые регионы РоссииПродовольственная безопасностьСоцзащитаЛогистика
 
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22:34Продукты в 15-километровую зону: в Херсонщину передали 28 автолавок
22:14Главное за день: 7 февраля
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